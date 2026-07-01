ЖЕРИКО ТЕОДОР

ЖЕРИКО ТЕОДОР - французский живописец , график, скульптор.

Учил­ся в Императорском ли­цее в Па­ри­же (1806-1808), брал уро­ки жи­во­пи­си у К. Вер­не, в 1810-1811 годах у П.Н. Ге­ре­на. Ко­пи­ро­вал в Лув­ре ста­рых мас­те­ров (ув­лёк­ся твор­че­ст­вом П.П. Ру­бен­са), ис­пы­тал влия­ние со­вре­мен­ни­ков - Ж.Л. Да­ви­да и А.Ж. Гро. Ди­на­ми­ка и па­те­ти­ка ран­них ра­бот Жерико («Офи­цер кон­ных еге­рей им­пе­ра­тор­ской гвар­дии, иду­щий в ата­ку», 1812, Лувр, Па­риж) ха­рак­тер­ны для жи­во­пи­си ран­не­го ро­ман­тиз­ма, вос­при­ни­маю­ще­го мир в дви­же­нии и измен­чи­во­сти. Скульп­тур­ная трак­тов­ка фор­мы, при­су­щая клас­си­циз­му , ус­ту­па­ет ме­сто жи­во­пис­ной; до­би­ва­ясь дра­мати­за­ции об­раза, ху­дож­ник сме­ло ис­поль­зу­ет цве­то­вые и све­то­вые эф­фек­ты, ли­нии ри­сун­ка экс­прес­сив­ны, рит­мы стре­ми­тель­ны. Кар­ти­на «Ра­не­ный ки­ра­сир, по­ки­даю­щий по­ле боя» (1814, там же) пе­ре­да­ёт мрач­ные на­строе­ния со­оте­че­ст­вен­ни­ков по­сле раз­гро­ма войск На­по­ле­о­на I; тре­вож­ный эмо­цио­наль­ный строй кар­ти­ны уси­ли­ва­ет­ся пей­за­жем с хо­лод­ным ве­чер­ним не­бом. В 1816-1817 годах Жерико пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии, изу­чая твор­че­ст­во мас­те­ров Воз­ро­ж­де­ния. Он соз­дал боль­шое по­лот­но «Бег сво­бод­ных ло­ша­дей в Ри­ме» (1817, Лувр), те­ма ко­то­ро­го - про­ти­во­бор­ст­во че­ло­ве­ка и мо­гу­че­го воль­но­го ко­ня.

Глав­ной кар­ти­ной Жерико ста­ло ги­гант­ское (около 37 м2) по­лот­но «Плот "Ме­ду­зы"» (1819, Лувр), те­мой ко­то­ро­го по­слу­жи­ло ре­аль­ное со­бы­тие - ги­бель фре­га­та «Ме­ду­за» в 1816 году. Жерико ­брал куль­ми­национный мо­мент дра­мы : ос­тав­шие­ся в жи­вых за­ме­ча­ют мельк­нув­ший на го­ри­зон­те па­рус; всю по­верх­ность кар­ти­ны за­ни­ма­ет ог­ром­ный плот, его край сре­зан ра­мой - зри­тель не­воль­но чув­ст­ву­ет се­бя уча­ст­ни­ком про­ис­хо­дя­ще­го. В про­цес­се ра­бо­ты Жерико стре­мил­ся к до­ку­мен­таль­ной точ­но­сти: он ра­зы­скал оче­вид­цев со­бы­тия, за­ка­зал плот­ни­ку точ­ную ко­пию пло­та, де­лал в мор­ге за­ри­сов­ки тру­пов. Кон­крет­ное со­бы­тие трак­то­ва­но Жерико как эпическая тра­ге­дия, рас­кры­ваю­щая си­лу че­ло­ве­че­ско­го ду­ха, про­ти­во­стоя­ще­го судь­бе и сти­хии; эс­те­ти­за­ция дис­гар­мо­нич­но­го и от­тал­ки­ваю­ще­го, ин­те­рес к ост­род­ра­ма­тич­но­му сю­же­ту в даль­ней­шем ста­нут ха­рак­тер­ны­ми при­ме­та­ми ро­ман­тической жи­во­пи­си. Кар­ти­на при­влек­ла все­об­щее вни­ма­ние, но не бы­ла при­об­ре­те­на го­су­дар­ст­вом; Жерико экс­по­ни­ро­вал её в Лон­до­не. В Анг­лии он ра­бо­тал над се­ри­ей ли­то­гра­фий («У во­рот Адель­фин­ской вер­фи в Лон­до­не», «Ни­щий, уми­раю­щий у две­рей бу­лоч­ной» и др., все 1821). Сре­ди порт­ре­тов Жерико - изо­бра­же­ние мо­ло­до­го Э. Де­лак­руа (1819, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ру­ан), а так­же се­рия порт­ре­тов су­ма­сшед­ших (около 1822 года), по­ра­жаю­щая пси­хо­ло­гической глу­би­ной. Сре­ди по­след­них кар­тин Жерико - «Скач­ки в Эп­со­ме» (1821), пред­вос­хи­щаю­щие ис­кус­ст­во Э. Де­га, и «Печь для об­жи­га из­вес­ти» (1821-1822; обе - Лувр). За­ни­мал­ся так­же скульп­ту­рой («Са­тир и ним­фа», около 1815-1816 годов, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ру­ан).

Жизнь Жерико ра­но обор­ва­лась (умер по­сле па­де­ния с ло­ша­ди), од­на­ко его твор­че­ст­во сыг­ра­ло зна­чительную роль в ут­верж­де­нии ро­ман­тиз­ма во французской жи­во­пи­си, ока­зав влия­ние на твор­че­ст­во Э. Де­лак­руа и ис­кус­ст­во ху­дож­ни­ков-реа­ли­стов (Г. Кур­бе).

Иллюстрации:

Т. Же­ри­ко. «Офи­цер кон­ных еге­рей им­пе­ра­тор­ской гвар­дии, иду­щий в ата­ку». 1812. Лувр (Па­риж). Архив БРЭ;

Т. Же­ри­ко.«Плот "Ме­ду­зы"». 1819. Лувр (Па­риж). Архив БРЭ.