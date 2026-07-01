ЖЕРИКО ТЕОДОР
ЖЕРИКО ТЕОДОР - французский живописец, график, скульптор.
Учился в Императорском лицее в Париже (1806-1808), брал уроки живописи у К. Верне, в 1810-1811 годах у П.Н. Герена. Копировал в Лувре старых мастеров (увлёкся творчеством П.П. Рубенса), испытал влияние современников - Ж.Л. Давида и А.Ж. Гро. Динамика и патетика ранних работ Жерико («Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку», 1812, Лувр, Париж) характерны для живописи раннего романтизма, воспринимающего мир в движении и изменчивости. Скульптурная трактовка формы, присущая классицизму, уступает место живописной; добиваясь драматизации образа, художник смело использует цветовые и световые эффекты, линии рисунка экспрессивны, ритмы стремительны. Картина «Раненый кирасир, покидающий поле боя» (1814, там же) передаёт мрачные настроения соотечественников после разгрома войск Наполеона I; тревожный эмоциональный строй картины усиливается пейзажем с холодным вечерним небом. В 1816-1817 годах Жерико путешествовал по Италии, изучая творчество мастеров Возрождения. Он создал большое полотно «Бег свободных лошадей в Риме» (1817, Лувр), тема которого - противоборство человека и могучего вольного коня.
Главной картиной Жерико стало гигантское (около 37 м2) полотно «Плот "Медузы"» (1819, Лувр), темой которого послужило реальное событие - гибель фрегата «Медуза» в 1816 году. Жерико брал кульминационный момент драмы: оставшиеся в живых замечают мелькнувший на горизонте парус; всю поверхность картины занимает огромный плот, его край срезан рамой - зритель невольно чувствует себя участником происходящего. В процессе работы Жерико стремился к документальной точности: он разыскал очевидцев события, заказал плотнику точную копию плота, делал в морге зарисовки трупов. Конкретное событие трактовано Жерико как эпическая трагедия, раскрывающая силу человеческого духа, противостоящего судьбе и стихии; эстетизация дисгармоничного и отталкивающего, интерес к остродраматичному сюжету в дальнейшем станут характерными приметами романтической живописи. Картина привлекла всеобщее внимание, но не была приобретена государством; Жерико экспонировал её в Лондоне. В Англии он работал над серией литографий («У ворот Адельфинской верфи в Лондоне», «Нищий, умирающий у дверей булочной» и др., все 1821). Среди портретов Жерико - изображение молодого Э. Делакруа (1819, Музей изящных искусств, Руан), а также серия портретов сумасшедших (около 1822 года), поражающая психологической глубиной. Среди последних картин Жерико - «Скачки в Эпсоме» (1821), предвосхищающие искусство Э. Дега, и «Печь для обжига извести» (1821-1822; обе - Лувр). Занимался также скульптурой («Сатир и нимфа», около 1815-1816 годов, Музей изящных искусств, Руан).
Жизнь Жерико рано оборвалась (умер после падения с лошади), однако его творчество сыграло значительную роль в утверждении романтизма во французской живописи, оказав влияние на творчество Э. Делакруа и искусство художников-реалистов (Г. Курбе).
Иллюстрации:
Т. Жерико. «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку». 1812. Лувр (Париж). Архив БРЭ;
Т. Жерико.«Плот "Медузы"». 1819. Лувр (Париж). Архив БРЭ.