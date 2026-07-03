ЖЕРЕБКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ

Из дворян области Войска Донского. Образование получил в 6.6.1857 окончил 1-й кадетский корпус по 1-му разряду, произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Казачий полк. 30.8.1859 произведен в поручики. 23.4.1861 произведен в штабс-ротмистры. 7.4.1862 произведен в ротмистры. 12.6.1862 назначен командиром эскадрона Его Величества. Участник подавления польского мятежа в Польше 1863 г. 30.10.1864 произведен в подполковники. 11.6.1869 назначен командиром 3-го Донского казачьего полка. 26.02.1871 произведен в полковники за отличие по службе. 8.5.1871 назначен командиром Донского казачьего учебного полка. 26.2.1872 назначен командующим лейб-гвардии Казачьим полком. 14.8.1872 назначен флигель-адъютантом его императорского величества. 11.1.1875 назначен командующим лейб-гвардии Сводным казачьим полком. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 25.9.1877 назначен командующим лейб-гвардии Казачьим полком. 26.2.1878 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (со старшинством с 31.10.1881) с зачислением в Свиту его Величества и утверждением командиром полка. 1.11.1878 назначен командиром льготных дивизионов Донских гвардейских казачьих полков. 16.12.1881 назначен командиром лейб-гвардии Сводного казачьего полка. 13.3.1884 назначен командиром лейб-гвардии Казачьего полка. 26.2.1886 назначен командиром 3-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 30.8.1891 произведен в генерал-лейтенанты. 7.3.1891 назначен окружным начальником Таганрогского округа области Войска Донского 25.1.1893 отчислен от должности с оставлением состоять по Донскому казачьему войску. 25.10.1899 назначен в распоряжение командующего войсками Финляндского военного округа. 26.10.1904 назначен в распоряжение военного министра. 31.1.1906 произведен в генералы от кавалерии с увольнение со службы с мундиром и пенсией. 24.1.1914 определен на службу с назначением генерал-адъютантом его императорского величества. 8.9.1917 уволен со службы по прошению с мундиром и пенсией. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении в составе ВСЮР. В марте 1920 г. эвакуирован из Новороссийска в Салоники. В эмиграции в Югославии. Погребен в с. Кисач близ г. Нови-Сад. Владел 2026 десятинами земли в Донецком и 400 десятинами земли в Черкасском округах области Войска Донского.

Жена: дочь генерал-майора Магдалина Ивановна (урожденная Ридичкина), владела 200 десятинами земли в Миусском округе области Войска Донского. Дети: Михаил (27.9.1864–7.1.1920, Варшава), генерал-майор; Владимир (26.9.1866–3.1.1930, Сараево), полковник; Сергей (12.3.1875–11.2.1918, Новочеркасск), войсковой старшина; Константин (род. 29.6.1880).