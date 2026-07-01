ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Возникло в связи с тем, что специфический социальный статус женщины, выполнявшей лишь «женские» функции, перестал удовлетворять общественные потребности.
В античном мире девочки получали домашнее образование. В средние века элементарное образование в осн. для девочек из знатных семей давали школы при Церкви. Гуманисты (Эразм Роттердамский, Я. А. Коменский) в своих трудах обосновывали необходимость Ж. о. Практич. работа велась в монастырях; особенно успешной считалась деятельность урсулинок (16 в.) в Германии, Франции, Нидерландах, Италии. Ж. Паскаль, монахиня, работавшая в школе при мон. Пор-Рояль (Париж, 17 в.), оставила труды на темы воспитания и женского образования. М. Ворд (Англия, 17 в.) основала неск. католич. институтов, где обучали девочек из семей англ. и франц. знати. В эпоху Просвещения вопрос о Ж. о. поднимался в сочинениях Д. Дидро, Вольтера, Ж. Ж. Руссо и др. Особое внимание Ж. о. уделяли англ. просветители: Дж. Локк («Some thoughts concerning education», 1693), Д. Дефо («The education of women», 1719), Дж. Свифт («Of the education of ladies», «A letter to a very young lady on her marriage», 1727). Во Франции Ф. Фенелон разработал программу воспитания и образования женщины («Education de filles», 1687), которая применялась в Сен-Сирском закрытом ин-те для дворянок (основан в 1686), ставшем образцом для учебных заведений в разных странах.
Системное Ж. о. начинает складываться в 18 в. в связи с трансформацией традиц. общества в индустриальное. При этом вплоть до нач. 20 в. доминирующей формой Ж. о. оставалось домашнее обучение. В 21 в. в большинстве стран Зап. Европы существуют платные (закрытые) частные школы для девочек из состоятельных семей. Спец. учебные заведения для девочек сохранились в Австралии, Израиле, Новой Зеландии, Швеции, Швейцарии, мусульманских странах. Женское университетское образование в США стало доступным в 1860-х гг., в странах Зап. Европы – в последней трети 19 в. (в Швейцарии – 1867, Франции, Швеции, Италии, Англии, Дании – 1870-е гг., Норвегии – 1884, Германии – 1890-е гг.).
В России первые школы для девочек открывались при монастырях (11 в., Киев); существовали недолго. Хотя образование получали преим. девочки из знатных и богатых семей, найденные при новгородских раскопках берестяные грамоты (12–14 вв.) свидетельствуют, что грамотой владели и девочки из низших сословий.
Преобразования Петра I в нач. 18 в. предусматривали введение массовой подготовки девочек при женских монастырях. В сер. 18 в. в России появились частные женские пансионы, содержавшиеся иностранцами, по б. ч. немцами, где обучались в осн. дочери осевших в России иностранцев. В 1764 утверждено «Генеральное учреждение о воспитании юношества обоего пола», тогда же открылся первый институт благородных девиц в С.-Петербурге (Смольный институт), прообразом которого во многом являлся ин-т в Сен-Сире. По замыслу имп. Екатерины II и её сподвижника И. И. Бецкого были открыты воспитательные дома в Москве (1764) и С.-Петербурге (1770) для незаконнорождённых детей обоего пола и всех сословий. При них созданы Акушерские ин-ты в С.-Петербурге (1785) и Москве (1800).
Девочки из податных сословий в екатерининскую эпоху имели возможность учиться в губернских главных народных училищах или уездных малых народных училищах, открытых для учеников обоего пола. В 1854 учреждено Ведомство учреждений императрицы Марии (ВУИМ), которому был подчинён комплекс учебных и благотворит. заведений для всех сословий, которые за время существования (до 1917) оставались в числе лучших и наиболее престижных учебных заведений России. Открыты учебные заведения для низших сословий: училища для дочерей солдат, моряков, Дома трудолюбия (С.-Петербург, 1808; Симбирск, 1820, и др.) и т. д.
Широкое гуманитарное образование девочкам давали институты благородных девиц, где преподавали выпускники университетов, университетские профессора. Институтки славились отличным знанием рус. и франц. языков, им прививались привычки к постоянному чтению, труду, гигиене. Воспитание в институтах отличалось жёсткой дисциплиной, неукоснительным соблюдением правил. Важнейшим направлением Ж. о. была подготовка к педагогич. деятельности. В 1803 в институтах благородных девиц был открыт старший пепиньерский класс (пепиньер, франц. – рассадник), где готовили учительниц, гувернанток, классных дам. В 1-й трети 19 в. сформировалась сеть образовательно-воспитат. учреждений, охвативших центр. районы Рос. империи. Открыты институты благородных девиц в Харькове (1812), Одессе (1828), Белостоке (1837), Тифлисе (1840), Казани (1842) и др. крупных городах, которые содержались в осн. за счёт местных дворянских обществ. Практически во все провинциальные институты допускался приём дочерей купцов 1-й и 2-й гильдий. В губернских городах основывались женские училища, социальный состав которых был более пёстрым: здесь учились дети дворян, мещан, священнослужителей. Институтское Ж. о. являлось первым и долгое время единственным системным образованием в России, оказав непосредств. влияние на возникшие позднее епархиальные училища и женские гимназии.
К 1824 в учебных заведениях России обучалось ок. 12 тыс. девушек. По-прежнему значит. часть девочек получала домашнее образование; другие учились в частных пансионах, отличавшихся самым разным уровнем преподавания, несмотря на контроль Мин-ва нар. просвещения (МНП).
С 1843 создавались женские духовные учебные заведения: Мариинские и епархиальные училища. К кон. 19 в. насчитывалось более 60 училищ (13 тыс. учениц).
В 1845 учреждён Гл. совет женских учебных заведений под председательством принца П. Г. Ольденбургского (в 1873 объединён с С.-Петерб. и Моск. опекунскими советами под общим назв. Опекунского совета ВУИМ), который провёл ряд реформ (в т. ч. расширение учебной программы, введение гимнастики и т. п.). В 1856 издан Устав женских учебных заведений ВУИМ; с некоторыми изменениями и дополнениями действовал до 1917.
Девочки из крестьянских семей с 1828 могли учиться в женских отделениях приходских училищ, с 1844 – в 3-летних волостных школах, обучавших элементарной грамоте и рукоделию. В 1863 в низших учебных заведениях обучалось ок. 160 тыс. девочек.
Эпоха реформ сер. 19 в. повлекла за собой перемены в области образования. Большой обществ. интерес вызвали статьи Н. И. Пирогова о Ж. о. («Морской сборник», 1856, № 9), в которых подчёркивалось, что будущее развитие страны впрямую зависит от воспитания будущих матерей. Одним из инициаторов и разработчиком проекта учебных заведений для девочек стал Н. А. Вышнеградский, деятельность которого поддерживала имп. Мария Александровна. Женские гимназии были общедоступными, бессословными учебными заведениями, открытыми для детей разных вероисповеданий. При поступлении не требовалось метрич. свидетельств, что открывало доступ в гимназии для незаконнорождённых. Учебная программа в целом приближалась к программам мужских гимназий, за исключением древних языков. Срок обучения был 7 лет; желавшие получить проф. педагогич. подготовку учились в 8-м дополнит. классе. Первое Мариинское женское училище открыто в 1858 (с 1862 гимназия); средства выделялись Гл. советом женских учебных заведений. Позже стали открываться гимназии МНП. С 1872 создавались частные женские гимназии, лучшие из которых (Л. С. Таганцевой, С. Н. Фишер, кн. А. А. Оболенской и др.) имели тот же курс обучения, что и мужские. В 1867 действовали 25 женских гимназий, в 1880-е гг. – 259 (ок. 70 тыс. девочек), что превышало количество мужских гимназий (200).
Во 2-й пол. 19 в. стали открываться спец. женские учебные заведения: курсы Фребелевского об-ва, учительские семинарии, рисовальные, телеграфные и ремесл. школы, курсы стенографии, практич. курсы бухгалтерии и счетоводства, фельдшерские, акушерские и др. курсы. Одна из старейших ремесл. школ для девочек основана Т. В. Прохоровым при Трёхгорной мануфактуре (1830), в нач. 1840-х гг. при фабрике создана женская проф. школа. В 1840–50-х гг. в Моск. губ. при фабриках и заводах насчитывалось 34 школы, где проходили обучение девочки.
В 1850-х гг. под рук. К. Д. Ушинского была проведена реформа институтов благородных девиц: расширены учебные программы, усилено преподавание естественно-научных дисциплин.
В пореформенное время распространяется движение за высшее Ж. о. Первые Высшие женские курсы (1869 – Лубянские в Москве и Аларчинские в С.-Петербурге) были основаны при поддержке профессоров Моск. и С.-Петерб. ун-тов. В 1870 открыты Владимирские курсы для лиц обоего пола в С.-Петербурге, в 1872 – Герье курсы в Москве, в 1878 – Бестужевские курсы в С.-Петербурге. Впоследствии подобные курсы открывались повсеместно: в Киеве (1878), Казани, Одессе (1879), Томске (1908) и др. Женские курсы учёных акушерок учреждены в 1872 при С.-Петерб. медико-хирургич. академии (с 1876 Женские врачебные курсы). Пользовавшиеся поддержкой Д. А. Милютина, курсы получали субсидии от Воен. мин-ва. В С.-Петербурге были открыты: Женский мед. ин-т (1897), приравненный в 1904 к мед. ф-там университетов, содержавшийся за счёт казны; полученный здесь диплом врача давал женщинам, за некоторыми исключениями, права, равные правам врачей-мужчин; Женский педагогич. ин-т (1903) с университетским курсом.
Политика правительства в отношении Высших женских курсов была противоречивой: курсы то получали разрешение на открытие и расширение, то подвергались запрету и на годы закрывались. Это неустойчивое положение приводило к тому, что мн. женщины, стремившиеся к высшему образованию, уезжали учиться за рубеж, прежде всего в Цюрихский ун-т (Швейцария) и Сорбонну (Франция).
В кон. 1890-х – нач. 1900-х гг. открывались специализиров. Высшие женские курсы: Курсы руководительниц физич. воспитания П. Ф. Лесгафта (1896), Стебутовские с.-х. курсы (1904), архит. (1905), юридич. (1906), политехнич. (1906) и др. К 1912 на Высших женских курсах обучалось ок. 25 тыс. слушательниц.
Согласно всеобщей переписи населения, в 1897 в городах Европ. России доля грамотных женщин составляла 38,3%, общее среднее образование получило 0,8% женщин, спец. и высшее техническое – 0,001%.
В нач. 20 в. возникли частные высшие учебные заведения для лиц обоего пола: Шанявского университет в Москве, Психоневрологич. ин-т им. В. М. Бехтерева (1908) в С.-Петербурге и др. Право на университетское образование женщины получили после 1917. К 1950-м гг. уровень Ж. о. в СССР фактически сравнялся с уровнем образования мужчин. Однако и в 21 в. в РФ функционируют разл. учебные заведения для девочек – от закрытых школ (в т. ч. монастырских) до гимназий, училищ (в т. ч. военных) и пр.
Авторы статьи: В. В. Пономарёва, Л. Б. Хорошилова.