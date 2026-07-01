ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Возникло в связи с тем, что специфический социальный статус женщины, выполнявшей лишь «женские» функции, перестал удовлетворять общественные потребности.

В ан­тич­ном ми­ре де­воч­ки по­лу­ча­ли до­маш­нее об­разо­ва­ние . В сред­ние ве­ка эле­мен­тар­ное об­ра­зо­ва­ние в осн. для де­во­чек из знат­ных се­мей да­ва­ли шко­лы при Церк­ви. Гу­ма­ни­сты (Эразм Рот­тер­дам­ский, Я. А. Ко­мен­ский) в сво­их тру­дах обос­но­вы­ва­ли не­об­хо­ди­мость Ж. о. Прак­тич. ра­бо­та ве­лась в мо­на­сты­рях; осо­бен­но ус­пеш­ной счи­та­лась дея­тель­ность ур­сули­нок (16 в.) в Гер­ма­нии, Фран­ции, Ни­дер­лан­дах, Ита­лии. Ж. Пас­каль, мо­на­хи­ня, ра­бо­тав­шая в шко­ле при мон. Пор-Ро­яль (Па­риж, 17 в.), ос­та­ви­ла тру­ды на те­мы вос­пи­та­ния и жен­ско­го об­ра­зо­ва­ния. М. Ворд (Анг­лия, 17 в.) ос­но­ва­ла неск. ка­то­лич. ин­сти­ту­тов, где обу­ча­ли де­во­чек из се­мей англ. и франц. зна­ти. В эпо­ху Про­све­ще­ния во­прос о Ж. о. под­ни­мал­ся в со­чи­не­ни­ях Д. Дид­ро, Воль­те­ра, Ж. Ж. Рус­со и др. Осо­бое вни­ма­ние Ж. о. уде­ля­ли англ. про­све­ти­те­ли: Дж. Локк («Some thoughts concerning education», 1693), Д. Де­фо («The education of women», 1719), Дж. Свифт («Of the education of ladies», «A letter to a very young lady on her mar­riage», 1727). Во Фран­ции Ф. Фе­не­лон раз­ра­бо­тал про­грам­му вос­пи­та­ния и об­ра­зо­ва­ния жен­щи­ны («Education de fil­les», 1687), ко­то­рая при­ме­ня­лась в Сен-Сир­ском за­кры­том ин-те для дво­ря­нок (ос­но­ван в 1686), став­шем об­раз­цом для учеб­ных за­ве­де­ний в раз­ных стра­нах.

Сис­тем­ное Ж. о. на­чи­на­ет скла­ды­вать­ся в 18 в. в свя­зи с транс­фор­ма­ци­ей тра­диц. об­ще­ст­ва в ин­ду­ст­ри­аль­ное. При этом вплоть до нач. 20 в. до­ми­ни­рую­щей фор­мой Ж. о. ос­та­ва­лось до­маш­нее обу­че­ние. В 21 в. в боль­шин­ст­ве стран Зап. Ев­ро­пы су­ще­ст­ву­ют плат­ные (за­кры­тые) ча­ст­ные шко­лы для де­во­чек из со­стоя­тель­ных се­мей. Спец. учеб­ные за­ве­де­ния для де­во­чек со­хра­ни­лись в Ав­ст­ра­лии, Из­раи­ле, Но­вой Зе­лан­дии, Шве­ции, Швей­ца­рии, му­суль­ман­ских стра­нах. Жен­ское уни­вер­си­тет­ское об­ра­зо­ва­ние в США ста­ло до­с­туп­ным в 1860-х гг., в стра­нах Зап. Ев­ро­пы – в по­след­ней тре­ти 19 в. (в Швей­ца­рии – 1867, Фран­ции, Шве­ции, Италии, Анг­лии, Да­нии – 1870-е гг., Нор­ве­гии – 1884, Гер­ма­нии – 1890-е гг.).

В Рос­сии пер­вые шко­лы для де­во­чек от­кры­ва­лись при мо­на­сты­рях (11 в., Ки­ев); су­ще­ст­во­ва­ли не­дол­го. Хо­тя об­ра­зо­ва­ние по­лу­ча­ли пре­им. де­воч­ки из знат­ных и бо­га­тых се­мей, най­ден­ные при нов­го­род­ских рас­коп­ках бе­ре­стя­ные гра­мо­ты (12–14 вв.) сви­де­тель­ст­ву­ют, что гра­мо­той вла­де­ли и де­воч­ки из низ­ших со­сло­вий.

Пре­об­ра­зо­ва­ния Пет­ра I в нач. 18 в. пре­ду­смат­ри­ва­ли вве­де­ние мас­со­вой под­го­тов­ки де­во­чек при жен­ских мо­на­сты­рях. В сер. 18 в. в Рос­сии поя­ви­лись част­ные жен­ские пан­сио­ны, со­дер­жав­шие­ся ино­стран­ца­ми, по б. ч. нем­ца­ми, где обу­ча­лись в осн. до­че­ри осев­ших в Рос­сии ино­стран­цев. В 1764 ут­вер­жде­но «Ге­не­раль­ное уч­ре­ж­де­ние о вос­пи­та­нии юно­ше­ст­ва обое­го по­ла», то­гда же от­крыл­ся пер­вый ин­сти­тут бла­го­род­ных де­виц в С.-Пе­тер­бур­ге (Смоль­ный ин­сти­тут), про­об­ра­зом ко­то­ро­го во мно­гом яв­лял­ся ин-т в Сен-Си­ре. По за­мыс­лу имп. Ека­те­ри­ны II и её спод­виж­ни­ка И. И. Бец­ко­го бы­ли от­кры­ты вос­пи­та­тель­ные до­ма в Мо­ск­ве (1764) и С.-Пе­тер­бур­ге (1770) для не­за­кон­но­ро­ж­дён­ных де­тей обое­го по­ла и всех со­сло­вий. При них соз­да­ны Аку­шер­ские ин-ты в С.-Пе­тер­бур­ге (1785) и Мо­ск­ве (1800).

Де­воч­ки из по­дат­ных со­сло­вий в ека­те­ри­нин­скую эпо­ху име­ли воз­мож­ность учить­ся в гу­берн­ских глав­ных на­род­ных учи­ли­щах или уезд­ных ма­лых на­род­ных учи­ли­щах, от­кры­тых для уче­ни­ков обое­го по­ла. В 1854 уч­ре­ж­де­но Ве­дом­ст­во уч­ре­ж­де­ний им­пе­рат­ри­цы Ма­рии (ВУИМ), которому был подчи­нён ком­плекс учеб­ных и бла­го­тво­рит. за­ве­де­ний для всех со­сло­вий, ко­то­рые за вре­мя су­ще­ст­во­ва­ния (до 1917) ос­та­ва­лись в чис­ле луч­ших и наи­бо­лее пре­стиж­ных учеб­ных за­ве­де­ний Рос­сии. От­кры­ты учеб­ные за­ве­де­ния для низ­ших со­сло­вий: учи­ли­ща для до­че­рей сол­дат, мо­ря­ков, До­ма тру­до­лю­бия (С.-Пе­тер­бург, 1808; Сим­бирск, 1820, и др.) и т. д.

Ши­ро­кое гу­ма­ни­тар­ное об­ра­зо­ва­ние де­воч­кам да­ва­ли ин­сти­ту­ты бла­го­род­ных де­виц, где пре­по­да­ва­ли вы­пу­ск­ни­ки уни­вер­си­те­тов, уни­вер­си­тет­ские про­фес­со­ра. Ин­сти­тут­ки сла­ви­лись от­лич­ным зна­ни­ем рус. и франц. язы­ков, им при­ви­ва­лись при­выч­ки к по­сто­ян­но­му чте­нию, тру­ду, ги­гие­не. Вос­пи­та­ние в ин­сти­ту­тах от­ли­ча­лось жё­ст­кой дис­ци­п­ли­ной, не­укос­ни­тель­ным со­блю­де­ни­ем пра­вил. Важ­ней­шим на­прав­ле­ни­ем Ж. о. бы­ла под­го­тов­ка к пе­да­го­гич. дея­тель­но­сти. В 1803 в ин­сти­ту­тах бла­го­род­ных де­виц был от­крыт стар­ший пе­пиньер­ский класс (пе­пинь­ер, франц. – рас­сад­ник), где го­то­ви­ли учи­тель­ниц, гу­вер­нан­ток, класс­ных дам. В 1-й тре­ти 19 в. сфор­ми­ро­ва­лась сеть об­ра­зо­ва­тель­но-вос­пи­тат. уч­ре­ж­де­ний, ох­ва­тив­ших центр. рай­оны Рос. им­пе­рии. От­кры­ты ин­сти­ту­ты бла­го­род­ных де­виц в Харь­ко­ве (1812), Одес­се (1828), Бе­ло­сто­ке (1837), Тиф­ли­се (1840), Ка­за­ни (1842) и др. круп­ных го­ро­дах, ко­то­рые со­дер­жа­лись в осн. за счёт ме­ст­ных дво­рян­ских об­ществ. Прак­ти­че­ски во все про­вин­ци­аль­ные ин­сти­ту­ты до­пус­кал­ся при­ём до­че­рей куп­цов 1-й и 2-й гиль­дий. В гу­берн­ских го­ро­дах ос­но­вы­ва­лись жен­ские учи­ли­ща, со­ци­аль­ный со­став ко­торых был бо­лее пё­ст­рым: здесь учи­лись де­ти дво­рян, ме­щан, свя­щен­но­слу­жи­те­лей. Ин­сти­тут­ское Ж. о. яв­ля­лось пер­вым и дол­гое вре­мя един­ст­вен­ным сис­тем­ным об­ра­зо­ва­ни­ем в Рос­сии, ока­зав не­по­средств. влия­ние на воз­ник­шие поз­днее епар­хи­аль­ные учи­ли­ща и жен­ские гим­на­зии.

К 1824 в учеб­ных за­ве­де­ни­ях Рос­сии обу­ча­лось ок. 12 тыс. де­ву­шек. По-преж­не­му зна­чит. часть де­во­чек по­лу­ча­ла до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние; дру­гие учи­лись в ча­ст­ных пан­сио­нах, от­ли­чав­ших­ся са­мым раз­ным уров­нем пре­по­да­ва­ния, не­смот­ря на кон­троль Мин-ва нар. про­све­ще­ния (МНП).

С 1843 соз­да­ва­лись жен­ские ду­хов­ные учеб­ные за­ве­де­ния: Ма­ри­ин­ские и епар­хи­аль­ные учи­ли­ща. К кон. 19 в. на­счи­ты­ва­лось бо­лее 60 учи­лищ (13 тыс. уче­ниц).

В 1845 уч­ре­ж­дён Гл. со­вет жен­ских учеб­ных за­ве­де­ний под пред­се­да­тель­ством прин­ца П. Г. Оль­ден­бург­ско­го (в 1873 объ­е­ди­нён с С.-Пе­терб. и Моск. опе­кун­ски­ми со­ве­та­ми под об­щим назв. Опе­кун­ско­го со­ве­та ВУИМ), ко­то­рый про­вёл ряд ре­форм (в т. ч. рас­ши­ре­ние учеб­ной про­грам­мы, вве­де­ние гим­на­сти­ки и т. п.). В 1856 из­дан Ус­тав жен­ских учеб­ных за­ве­де­ний ВУИМ; с не­ко­то­ры­ми из­ме­не­ния­ми и до­пол­не­ния­ми дей­ство­вал до 1917.

Де­воч­ки из кре­сть­ян­ских се­мей с 1828 мог­ли учить­ся в жен­ских от­де­ле­ни­ях при­ход­ских учи­лищ, с 1844 – в 3-лет­них во­ло­ст­ных шко­лах, обу­чав­ших эле­мен­тар­ной гра­мо­те и ру­ко­де­лию. В 1863 в низ­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях обу­ча­лось ок. 160 тыс. де­во­чек.

Эпо­ха ре­форм сер. 19 в. по­влек­ла за со­бой пе­ре­ме­ны в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния. Боль­шой об­ществ. ин­те­рес вы­зва­ли ста­тьи Н. И. Пи­ро­го­ва о Ж. о. («Мор­ской сбор­ник», 1856, № 9), в ко­то­рых под­чёр­ки­ва­лось, что бу­ду­щее раз­ви­тие стра­ны впря­мую за­ви­сит от вос­пи­та­ния бу­ду­щих ма­те­рей. Од­ним из ини­циа­то­ров и раз­ра­бот­чи­ком про­ек­та учеб­ных за­веде­ний для де­во­чек стал Н. А. Выш­не­град­ский, дея­тель­ность ко­то­ро­го под­дер­жи­ва­ла имп. Ма­рия Алек­сан­д­ров­на. Жен­ские гим­на­зии бы­ли об­ще­дос­туп­ны­ми, бес­со­слов­ны­ми учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми, от­кры­ты­ми для де­тей раз­ных ве­ро­ис­по­ве­да­ний. При по­сту­п­ле­нии не тре­бо­ва­лось мет­рич. сви­де­тельств, что от­кры­ва­ло дос­туп в гим­на­зии для не­за­кон­но­ро­ж­дён­ных. Учеб­ная про­грам­ма в це­лом при­бли­жа­лась к про­грам­мам муж­ских гим­на­зий, за ис­клю­че­ни­ем древ­них язы­ков. Срок обу­че­ния был 7 лет; же­лав­шие по­лу­чить проф. пе­да­го­гич. под­го­тов­ку учи­лись в 8-м до­пол­нит. клас­се. Пер­вое Ма­ри­ин­ское жен­ское учи­ли­ще от­кры­то в 1858 (с 1862 гим­на­зия); сред­ст­ва вы­де­ля­лись Гл. со­ве­том жен­ских учеб­ных за­ве­де­ний. Поз­же ста­ли от­кры­вать­ся гим­на­зии МНП. С 1872 со­з­да­ва­лись ча­ст­ные жен­ские гим­на­зии, луч­шие из ко­то­рых (Л. С. Та­ган­це­вой, С. Н. Фи­шер, кн. А. А. Обо­лен­ской и др.) име­ли тот же курс обу­че­ния, что и муж­ские. В 1867 дей­ст­во­ва­ли 25 жен­ских гим­на­зий, в 1880-е гг. – 259 (ок. 70 тыс. де­во­чек), что пре­вы­ша­ло ко­ли­че­ст­во муж­ских гим­на­зий (200).

Во 2-й пол. 19 в. ста­ли от­кры­вать­ся спец. жен­ские учеб­ные за­ве­де­ния: кур­сы Фре­бе­лев­ско­го об-ва, учительские се­минарии, ри­со­валь­ные, те­ле­граф­ные и ре­месл. шко­лы, кур­сы сте­но­гра­фии, прак­тич. кур­сы бух­гал­те­рии и сче­то­вод­ст­ва, фельд­шер­ские, аку­шер­ские и др. кур­сы. Од­на из ста­рей­ших ре­месл. школ для де­во­чек ос­но­ва­на Т. В. Про­хо­ро­вым при Трёх­гор­ной ма­ну­фак­ту­ре (1830), в нач. 1840-х гг. при фаб­ри­ке соз­да­на жен­ская проф. шко­ла. В 1840–50-х гг. в Моск. губ. при фаб­ри­ках и за­во­дах на­счи­ты­ва­лось 34 шко­лы, где про­хо­ди­ли обу­че­ние де­воч­ки.

В 1850-х гг. под рук. К. Д. Ушин­ско­го бы­ла про­ве­де­на ре­фор­ма ин­сти­ту­тов бла­го­род­ных де­виц: рас­ши­ре­ны учеб­ные про­грам­мы, уси­ле­но пре­по­да­ва­ние ес­те­ст­вен­но-на­уч­ных дис­ци­п­лин.

В по­ре­фор­мен­ное вре­мя рас­про­стра­ня­ет­ся дви­же­ние за выс­шее Ж. о. Пер­вые Выс­шие жен­ские кур­сы (1869 – Лу­бян­ские в Мо­ск­ве и Алар­чин­ские в С.-Пе­тер­бур­ге) бы­ли ос­но­ва­ны при под­держ­ке про­фес­со­ров Моск. и С.-Пе­терб. ун-тов. В 1870 от­кры­ты Вла­ди­мир­ские кур­сы для лиц обое­го по­ла в С.-Пе­тер­бур­ге, в 1872 – Ге­рье кур­сы в Мо­ск­ве, в 1878 – Бес­ту­жев­ские кур­сы в С.-Пе­тер­бур­ге. Впо­след­ст­вии по­доб­ные кур­сы от­кры­ва­лись по­все­ме­ст­но: в Кие­ве (1878), Ка­за­ни, Одес­се (1879), Том­ске (1908) и др. Жен­ские кур­сы учё­ных аку­ше­рок уч­ре­ж­де­ны в 1872 при С.-Пе­терб. ме­ди­ко-хи­рур­гич. ака­де­мии (с 1876 Жен­ские вра­чеб­ные кур­сы). Поль­зо­вав­шие­ся под­держ­кой Д. А. Ми­лю­ти­на , кур­сы по­лу­ча­ли суб­си­дии от Во­ен. мин-ва. В С.-Пе­тер­бур­ге бы­ли от­кры­ты: Жен­ский мед. ин-т (1897), при­рав­нен­ный в 1904 к мед. ф-там уни­вер­си­те­тов, со­дер­жав­ший­ся за счёт каз­ны; по­лу­чен­ный здесь ди­плом вра­ча да­вал жен­щи­нам, за не­ко­то­ры­ми ис­клю­че­ния­ми, пра­ва, рав­ные пра­вам вра­чей-муж­чин; Жен­ский пе­да­го­гич. ин-т (1903) с уни­вер­си­тет­ским кур­сом.

По­ли­ти­ка пра­ви­тель­ст­ва в от­но­ше­нии Выс­ших жен­ских кур­сов бы­ла про­ти­во­ре­чи­вой: кур­сы то по­лу­ча­ли раз­ре­ше­ние на от­кры­тие и рас­ши­ре­ние, то под­вер­га­лись за­пре­ту и на го­ды за­кры­ва­лись. Это не­ус­той­чи­вое по­ло­же­ние при­во­ди­ло к то­му, что мн. жен­щи­ны, стре­мив­шие­ся к выс­ше­му об­ра­зо­ва­нию, уез­жа­ли учить­ся за ру­беж, пре­ж­де все­го в Цю­рих­ский ун-т (Швей­ца­рия) и Сор­бон­ну (Фран­ция).

В кон. 1890-х – нач. 1900-х гг. от­крыва­лись спе­циа­ли­зи­ров. Выс­шие жен­ские кур­сы: Кур­сы ру­ко­во­ди­тель­ниц фи­зич. вос­пи­та­ния П. Ф. Лес­гаф­та (1896), Сте­бу­тов­ские с.-х. кур­сы (1904), ар­хит. (1905), юри­дич. (1906), по­ли­тех­нич. (1906) и др. К 1912 на Выс­ших жен­ских кур­сах обу­ча­лось ок. 25 тыс. слу­ша­тель­ниц.

Со­глас­но все­об­щей пе­ре­пи­си на­се­ле­ния, в 1897 в го­ро­дах Ев­роп. Рос­сии до­ля гра­мот­ных жен­щин со­став­ля­ла 38,3%, об­щее сред­нее об­ра­зо­ва­ние по­лу­чи­ло 0,8% жен­щин, спец. и выс­шее тех­ни­че­ское – 0,001%.

В нач. 20 в. воз­ник­ли ча­ст­ные выс­шие учеб­ные за­ве­де­ния для лиц обое­го по­ла: Ша­няв­ско­го уни­вер­си­тет в Мо­ск­ве, Пси­хо­нев­ро­ло­гич. ин-т им. В. М. Бех­те­ре­ва (1908) в С.-Пе­тер­бур­ге и др. Пра­во на уни­вер­си­тет­ское об­ра­зо­ва­ние жен­щи­ны по­лу­чи­ли по­сле 1917. К 1950-м гг. уро­вень Ж. о. в СССР фак­ти­че­ски срав­нял­ся с уров­нем об­ра­зо­ва­ния муж­чин. Од­на­ко и в 21 в. в РФ функ­цио­ни­ру­ют разл. учеб­ные за­ве­де­ния для де­во­чек – от за­кры­тых школ (в т. ч. мо­на­стыр­ских) до гим­на­зий, учи­лищ (в т. ч. во­ен­ных) и пр.

Авторы статьи: В. В. По­но­ма­рё­ва, Л. Б. Хо­ро­ши­ло­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)