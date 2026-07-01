ЖЕНЕВСКОЕ СОВЕЩAНИЕ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ЧЕТЫРЕХ ДЕРЖAВ 1955

Женевское совещание глав правительств четырех держав 1955 — конференция, созванная с 18 по 23 июля с целью смягчения международной напряженности и преодоления «холодной войны».

Проходило при участии глав правительств СССР ( Н. А. Булганин ), США ( Д. Эйзенхауэр ), Великобритании ( Э. Иден ) и Франции (Э. Фор). На совещании обсуждались германский вопрос (так называемый план Идена — объединение Германии путем свободных выборов под контролем оккупационных держав, с ее последующей ремилитаризацией и возможным вхождением в НАТО (против чего резко выступила советская сторона), проблемы европейской безопасности (СССР внес проект Общеевропейского договора о коллективной безопасности), сокращения вооружений и запрета ядерного оружия, развития экономических и гуманитарных связей между странами-участницами НАТО и Организации Варшавского договора (ОВД). Сторонам не удалось прийти к соглашению по проекту сокращения вооружений и запрещения ядерного оружия, предложенному СССР, который в свою очередь отклонил встречное предложение США об организации обмена военной информацией и проведении взаимных аэрофотосъемок территорий СССР и США. Делегация Великобритании внесла предложение создать демилитаризованную зону между Западом и Востоком, а также заключить соглашение об установлении размеров вооруженных сил и группировок обоих блоков как в Германии, так и в сопредельных странах. Это предложение вызвало определенный интерес, но принято не было. Были одобрены «Директивы глав правительств четырех держав министрам иностранных дел», которые должны были продолжить обсуждение вопросов, поднятых на Ж. к. Директивы содержали также общие декларации по основным темам совещания. Ж. к. способствовала установлению контактов между главами правительств четырех держав и обозначила позиции сторон по вопросам будущего Германии и системы безопасности в Европе. В условиях «холодной войны» прийти к какому-либо реальному соглашению не удалось.

Публ.: Женевское совещание Глав правительств четырех держав. Документы, «Новое время», 1955, № 30, 31 (Приложение).

Лит.: Богатуров А. Д, Аверков В. В. История международных отношений. 1945—2008. М., 2010.