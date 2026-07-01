ЖЕНЕВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРА В ИНДОКИТАЕ

ЖЕНЕВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРА В ИНДОКИТАЕ - приняты на совещании министров иностранных дел СССР, КНР, Великобритании, США и Франции в Женеве 26 апреля 1954 года - 21 июля 1954 года, со­зван­ном в со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ни­ем Бер­лин­ско­го со­ве­ща­ния ми­ни­ст­ров ино­стран­ных дел че­ты­рёх дер­жав 1954 года для рас­смот­ре­ния во­про­сов о мир­ном уре­гу­ли­ро­ва­нии в Ко­рее и Ин­до­ки­тае.

В об­су­ж­де­нии ин­до­ки­тай­ско­го во­про­са уча­ст­во­ва­ли так­же пред­ста­ви­те­ли Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Вьет­нам, Кам­бод­жи, Лао­са и Южного Вьет­на­ма. Со­гла­ше­ния по­ло­жи­ли ко­нец 8-лет­ней вой­не Фран­ции про­тив на­ро­дов Ин­до­ки­тая. Со­гла­ше­нием о пре­кра­ще­нии во­енных дей­ст­вий во Вьет­на­ме бы­ли ус­та­нов­ле­ны временная де­мар­ка­ци­он­ная ли­ния, про­хо­див­шая юж­нее 17-й па­рал­ле­ли, и 300-днев­ный срок от­во­да за неё войск воюю­щих сто­рон. Со­гла­ше­ния о пре­кра­ще­нии во­енных дей­ст­вий в Лао­се и Кам­бод­же пре­ду­смат­ри­ва­ли вы­вод с тер­ри­то­рии этих стран как войск Французского Сою­за, так и вьетнамских доб­ро­воль­цев; ла­ос­ские воо­руженные си­лы со­про­тив­ле­ния Па­тет-Лао от­во­ди­лись в северо-восточной про­вин­ции Лао­са. Вьет­нам, Ла­ос и Кам­бод­жа бра­ли на се­бя обя­за­тель­ст­во не вхо­дить в во­енные сою­зы, на их тер­ри­то­рии за­пре­ща­лось соз­да­ние во­енных баз. Пре­ду­смат­ри­ва­лось, что в 1955 году в Лао­се и Кам­бод­же, до ию­ля 1956 года во Вьет­на­ме бу­дут про­ве­де­ны все­об­щие сво­бод­ные вы­бо­ры на ос­но­ве прин­ци­пов не­за­ви­си­мо­сти, су­ве­ре­ни­те­та , един­ст­ва, тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти и не­вме­ша­тель­ства во внутренние де­ла этих го­су­дарств. Для кон­тро­ля над вы­пол­не­ни­ем со­гла­ше­ний бы­ла соз­да­на Ме­ж­ду­народная ко­мис­сия из пред­ста­ви­те­лей Ин­дии, Поль­ши и Ка­на­ды. Со­гла­ше­ния бы­ли обоб­ще­ны в За­клю­чительной дек­ла­ра­ции. Пред­ста­ви­тель США от­ка­зал­ся при­сое­ди­нить­ся к ней и ог­ла­сил од­но­сто­рон­нюю дек­ла­ра­цию, в ко­то­рой ука­зы­ва­лось, что США при­ни­ма­ют к све­де­нию со­гла­ше­ния, под­пи­сан­ные в Же­не­ве, и бу­дут воз­дер­жи­вать­ся от их на­ру­ше­ния. В со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми со­ве­ща­ния во­енные дей­ст­вия во Вьет­на­ме, Лао­се и Кам­бод­же бы­ли пре­кра­ще­ны. В 1955 году со­стоя­лись вы­бо­ры в Кам­бод­же, в 1958 году - в Лао­се. Ре­ше­ние о все­об­щих вы­бо­рах во Вьет­на­ме бы­ло со­рва­но южно-вьетнамскими вла­стя­ми, по­лу­чив­ши­ми ак­тив­ную под­держ­ку США, ко­то­рые вста­ли на путь от­кры­то­го иг­но­ри­рова­ния со­гла­ше­ний (объ­яв­ле­ние стран Ин­до­ки­тая сфе­рой от­вет­ст­вен­но­сти бло­ка СЕАТО, со­дей­ст­вие фор­ми­ро­ва­нию се­па­рат­но­го пра­ви­тель­ст­ва Рес­пуб­ли­ки Вьет­нам и его ди­пло­ма­тическое при­зна­ние, соз­да­ние на юге Вьет­на­ма се­ти во­енных баз и опор­ных пунк­тов и др.), а за­тем раз­вя­зы­ва­ния аг­рес­сив­ной «Вьет­нам­ской вой­ны». (смотри Война за независимость Вьетнама ).

Исторические источники:

Же­нев­ское со­ве­ща­ние ми­ни­ст­ров ино­стран­ных дел. До­ку­мен­ты // Но­вое вре­мя. 1954. № 19-22, 24-25, 30-31.

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