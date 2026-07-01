ЖЕНЕВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРА В ИНДОКИТАЕ
ЖЕНЕВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРА В ИНДОКИТАЕ - приняты на совещании министров иностранных дел СССР, КНР, Великобритании, США и Франции в Женеве 26 апреля 1954 года - 21 июля 1954 года, созванном в соответствии с решением Берлинского совещания министров иностранных дел четырёх держав 1954 года для рассмотрения вопросов о мирном урегулировании в Корее и Индокитае.
В обсуждении индокитайского вопроса участвовали также представители Демократической Республики Вьетнам, Камбоджи, Лаоса и Южного Вьетнама. Соглашения положили конец 8-летней войне Франции против народов Индокитая. Соглашением о прекращении военных действий во Вьетнаме были установлены временная демаркационная линия, проходившая южнее 17-й параллели, и 300-дневный срок отвода за неё войск воюющих сторон. Соглашения о прекращении военных действий в Лаосе и Камбодже предусматривали вывод с территории этих стран как войск Французского Союза, так и вьетнамских добровольцев; лаосские вооруженные силы сопротивления Патет-Лао отводились в северо-восточной провинции Лаоса. Вьетнам, Лаос и Камбоджа брали на себя обязательство не входить в военные союзы, на их территории запрещалось создание военных баз. Предусматривалось, что в 1955 году в Лаосе и Камбодже, до июля 1956 года во Вьетнаме будут проведены всеобщие свободные выборы на основе принципов независимости, суверенитета, единства, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела этих государств. Для контроля над выполнением соглашений была создана Международная комиссия из представителей Индии, Польши и Канады. Соглашения были обобщены в Заключительной декларации. Представитель США отказался присоединиться к ней и огласил одностороннюю декларацию, в которой указывалось, что США принимают к сведению соглашения, подписанные в Женеве, и будут воздерживаться от их нарушения. В соответствии с решениями совещания военные действия во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже были прекращены. В 1955 году состоялись выборы в Камбодже, в 1958 году - в Лаосе. Решение о всеобщих выборах во Вьетнаме было сорвано южно-вьетнамскими властями, получившими активную поддержку США, которые встали на путь открытого игнорирования соглашений (объявление стран Индокитая сферой ответственности блока СЕАТО, содействие формированию сепаратного правительства Республики Вьетнам и его дипломатическое признание, создание на юге Вьетнама сети военных баз и опорных пунктов и др.), а затем развязывания агрессивной «Вьетнамской войны». (смотри Война за независимость Вьетнама).
Исторические источники:
Женевское совещание министров иностранных дел. Документы // Новое время. 1954. № 19-22, 24-25, 30-31.