ЖЕНЕВСКИЕ ПРОТОКОЛЫ 1922, 1924, 1925

Международные соглашения, подписанные в Женеве под эгидой Лиги Наций .

Же­нев­ские про­то­ко­лы 1922, три про­то­ко­ла под об­щим назв. «О зай­ме Ав­ст­рии и о за­пре­ще­нии ан­шлю­са». Под­пи­са­ны 4 окт. пред­ста­ви­те­ля­ми Ав­ст­рии, с од­ной сто­ро­ны, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Ита­лии, Че­хо­сло­ва­кии – с дру­гой, по­сле об­су­ж­де­ния в Ли­ге На­ций прось­бы Ав­ст­рии о пре­дос­тав­ле­нии ей зай­ма в раз­ме­ре 650 млн. зо­ло­тых крон в свя­зи с па­де­ни­ем кур­са нац. ва­лю­ты. В ка­че­ст­ве по­ли­тич. га­ран­тий зай­ма австр. пра­ви­тель­ст­во обя­за­лось в со­от­вет­ст­вии с Сен-Жер­мен­ским мир­ным до­го­во­ром 1919 воз­дер­жи­вать­ся от вся­ких эко­но­мич. и фи­нан­со­вых со­гла­ше­ний, ко­то­рые мог­ли бы при­вес­ти к на­ру­ше­нию не­за­ви­си­мо­сти Ав­ст­рии, её объ­еди­не­нию с др. го­су­дар­ст­вом. Тем са­мым оно под­твер­жда­ло свой от­каз от по­ли­ти­ки ан­шлю­са. Кон­троль Ли­ги На­ций над вы­пол­не­ни­ем Ав­ст­ри­ей эко­но­мич. и фи­нан­со­вых обя­за­тельств со­хра­нял­ся до 30.6.1926; по­ли­тич. обя­за­тель­ст­ва, взя­тые на се­бя австр. пра­ви­тель­ст­вом, по­те­ря­ли си­лу с ут­ра­той Ав­ст­ри­ей су­ве­ре­ни­те­та в мар­те 1938.

Же­нев­ский про­то­кол 1924 «О мир­ном уре­гу­ли­ро­ва­нии ме­ж­ду­на­род­ных кон­флик­тов». При­нят на Ас­самб­лее Ли­ги На­ций 2 окт. Под­пи­сан пред­ста­ви­те­ля­ми 21 го­су­дар­ст­ва, в т. ч. Фран­ции, Ис­па­нии, Бол­га­рии, Поль­ши, Бра­зи­лии, ко­то­рые бра­ли на се­бя обя­за­тель­ст­во из­бе­гать при­ме­не­ния во­ен. си­лы для раз­ре­ше­ния ме­ж­ду­нар. кон­флик­тов, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев со­про­тив­ле­ния аг­рес­сии и дей­ст­вий, пред­при­ни­мае­мых по ре­ше­нию Ли­ги На­ций. В хо­де пред­ва­рит. об­су­ж­де­ния про­то­кола СССР , не яв­ляв­ший­ся чле­ном Ли­ги На­ций, от­кло­нил его про­ект (но­та 12.3.1924) и вы­сту­пил с пред­ло­же­ни­ем о со­кра­ще­нии воо­ру­же­ний. Ж. п. не всту­пил в си­лу, по­сколь­ку для это­го тре­бо­ва­лась его ра­ти­фи­ка­ция боль­шин­ст­вом го­су­дарств – по­сто­ян­ных чле­нов Со­ве­та Ли­ги На­ций (на тот пе­ри­од – Ве­ли­кобри­та­ния, Фран­ция, Ита­лия и Япо­ния) и 10 др. чле­на­ми. Ве­ли­ко­бри­та­ния и Ита­лия от­ка­за­лись ра­ти­фи­ци­ро­вать Ж. п. 1924.

Же­нев­ский про­то­кол 1925 «О за­пре­ще­нии при­ме­не­ния на вой­не удуш­ли­вых, ядо­ви­тых или дру­гих по­доб­ных га­зов и бак­те­рио­ло­гич. средств». Под­пи­сан 17 ию­ня пред­ста­ви­те­ля­ми 37 го­су­дарств, в т. ч. США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Гер­ма­нии, Япо­нии. Всту­пил в си­лу 8.2.1928. К чис­лу до­го­во­ров, на ко­то­рые ссы­лал­ся Ж. п., от­но­сят­ся Га­аг­ская дек­ла­ра­ция 1899 о не­упот­реб­ле­нии сна­ря­дов, имею­щих един­ст­вен­ной це­лью рас­про­стра­нять уду­шаю­щие или вре­до­нос­ные га­зы, Вер­саль­ский мир­ный до­го­вор 1919, Сен-Жер­мен­ский мир­ный до­го­вор 1919, Нёй­ис­кий мир­ный до­го­вор 1919 , Триа­нон­ский мир­ный до­го­вор 1920, Севр­ский мир­ный до­го­вор 1920, а так­же Со­гла­ше­ние о за­щи­те на мо­ре во вре­мя вой­ны жиз­ни гра­ж­дан ней­траль­ных и не­воюю­щих стран и о пре­ду­пре­ж­де­нии ис­поль­зо­ва­ния во вре­мя вой­ны вре­до­нос­ных га­зов и хи­мич. средств, при­ня­тое на Ва­шинг­тон­ской кон­фе­рен­ции 1921–22. Уча­ст­ни­ки Ж. п. под­твер­жда­ли, что они при­зна­ют за­пре­ще­ние при­ме­не­ния хи­мич. ору­жия и со­гла­ша­ют­ся рас­про­стра­нить это за­пре­ще­ние на бак­те­рио­ло­гич. сред­ст­ва ве­де­ния вой­ны. Ж. п. 1925 был бес­сроч­ным со­гла­ше­ни­ем. СССР при­сое­ди­нил­ся к не­му 2.12.1927. При пе­ре­да­че ра­ти­фи­ка­ци­он­ной гра­мо­ты де­по­зи­та­рию про­то­ко­ла (МИД Фран­ции) 5.4.1928 СССР сде­лал ого­вор­ку, что при­ни­ма­ет на се­бя обя­за­тель­ст­ва Ж. п. толь­ко в от­но­ше­нии под­пи­сав­ших и ра­ти­фи­ци­ро­вав­ших до­го­вор го­су­дарств и что Ж. п. пе­ре­ста­нет быть обя­за­тель­ным для пра­ви­тель­ст­ва СССР в от­но­ше­нии вся­ко­го го­су­дар­ст­ва, во­оруж. си­лы ко­то­ро­го не бу­дут счи­тать­ся с на­ла­гае­мы­ми про­то­ко­лом за­пре­та­ми. На 2007 уча­ст­ни­ка­ми Ж. п. 1925 яв­ля­ют­ся св. 130 го­су­дарств ми­ра.

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