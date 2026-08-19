ЖЕНЕВСКИЕ ПРОТОКОЛЫ 1922, 1924, 1925
Международные соглашения, подписанные в Женеве под эгидой Лиги Наций.
Женевские протоколы 1922, три протокола под общим назв. «О займе Австрии и о запрещении аншлюса». Подписаны 4 окт. представителями Австрии, с одной стороны, Великобритании, Франции, Италии, Чехословакии – с другой, после обсуждения в Лиге Наций просьбы Австрии о предоставлении ей займа в размере 650 млн. золотых крон в связи с падением курса нац. валюты. В качестве политич. гарантий займа австр. правительство обязалось в соответствии с Сен-Жерменским мирным договором 1919 воздерживаться от всяких экономич. и финансовых соглашений, которые могли бы привести к нарушению независимости Австрии, её объединению с др. государством. Тем самым оно подтверждало свой отказ от политики аншлюса. Контроль Лиги Наций над выполнением Австрией экономич. и финансовых обязательств сохранялся до 30.6.1926; политич. обязательства, взятые на себя австр. правительством, потеряли силу с утратой Австрией суверенитета в марте 1938.
Женевский протокол 1924 «О мирном урегулировании международных конфликтов». Принят на Ассамблее Лиги Наций 2 окт. Подписан представителями 21 государства, в т. ч. Франции, Испании, Болгарии, Польши, Бразилии, которые брали на себя обязательство избегать применения воен. силы для разрешения междунар. конфликтов, за исключением случаев сопротивления агрессии и действий, предпринимаемых по решению Лиги Наций. В ходе предварит. обсуждения протокола СССР, не являвшийся членом Лиги Наций, отклонил его проект (нота 12.3.1924) и выступил с предложением о сокращении вооружений. Ж. п. не вступил в силу, поскольку для этого требовалась его ратификация большинством государств – постоянных членов Совета Лиги Наций (на тот период – Великобритания, Франция, Италия и Япония) и 10 др. членами. Великобритания и Италия отказались ратифицировать Ж. п. 1924.
Женевский протокол 1925 «О запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологич. средств». Подписан 17 июня представителями 37 государств, в т. ч. США, Великобритании, Франции, Германии, Японии. Вступил в силу 8.2.1928. К числу договоров, на которые ссылался Ж. п., относятся Гаагская декларация 1899 о неупотреблении снарядов, имеющих единственной целью распространять удушающие или вредоносные газы, Версальский мирный договор 1919, Сен-Жерменский мирный договор 1919, Нёйиский мирный договор 1919, Трианонский мирный договор 1920, Севрский мирный договор 1920, а также Соглашение о защите на море во время войны жизни граждан нейтральных и невоюющих стран и о предупреждении использования во время войны вредоносных газов и химич. средств, принятое на Вашингтонской конференции 1921–22. Участники Ж. п. подтверждали, что они признают запрещение применения химич. оружия и соглашаются распространить это запрещение на бактериологич. средства ведения войны. Ж. п. 1925 был бессрочным соглашением. СССР присоединился к нему 2.12.1927. При передаче ратификационной грамоты депозитарию протокола (МИД Франции) 5.4.1928 СССР сделал оговорку, что принимает на себя обязательства Ж. п. только в отношении подписавших и ратифицировавших договор государств и что Ж. п. перестанет быть обязательным для правительства СССР в отношении всякого государства, вооруж. силы которого не будут считаться с налагаемыми протоколом запретами. На 2007 участниками Ж. п. 1925 являются св. 130 государств мира.