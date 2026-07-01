ЖЕНЕВСКИЕ ПРОТОКОЛЫ

Женевские протоколы — международные соглашения, заключенные в Женеве под эгидой Лиги Наций .

Ж. п. 1922 — три протокола «О займе Австрии и запрещении аншлюса», которые были подписаны 4 октября Австрией, с одной стороны, и Великобританией, Францией, Италией и Чехословакией, с другой. Стремительное падение курса австрийской национальной валюты вынудило правительство страны обратиться в Лигу Наций с просьбой о займе в размере 650 млн золотых крон. В качестве политических гарантий займа Австрия взяла на себя обязательства не заключать каких-либо экономических и финансовых соглашений, которые могли бы прямо или косвенно привести к ее объединению с другим государством, т. е. не допустить ее возможного аншлюса с Германией, запрещенного еще Сен-Жерменским мирным договором 1919 . Страны-участницы соглашения устанавливали контроль за расходованием займа, для чего в Австрию был назначен генеральный комиссар, наделенный широкими правами, и создавалась комиссия из представителей этих стран, просуществовавшая до 30 июня 1926. Политические обязательства, взятые на себя Австрией, потеряли силу в 1938 в связи с утратой ею государственного суверенитета.

Ж. п. 1924 «О мирном урегулировании международных конфликтов», принятый на Ассамблее Лиги Наций 2 октября. 21 государство, подписавшие протокол, брали на себя обязательства не вступать в вооруженные конфликты между собой, за исключением случаев сопротивления агрессии или действий на основании решений Лиги Наций. Протокол определял способ определения агрессора, механизм приведения в действие экономических, финансовых или военных санкций, программу сокращения вооружений. Ж. п. не вступил в силу, поскольку требовалась ратификация большинством стран-участниц Лиги Наций и 10 других членов, а ввиду англо-французских противоречий, Великобритания, а затем и Италия отказались его ратифицировать. СССР отклонил проект Ж. п. еще на предварительном этапе переговоров, предлагая приступить к обсуждению вопроса о сокращении вооружений.

Ж. п. 1925 «О запрещении применения на войне удушливых, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств» был подписан 17 июня представителями 37 государств. 2 декабря 1927 к протоколу с некоторыми оговорками присоединился СССР. Протокол вступил в силу 8 февраля 1928 и является бессрочным. В своих положениях Ж. п. ссылается на ряд предшествующих документов: Гаагскую декларацию 1899 , Версальский мирный договор 1919, Сен-Жерменский мирный договор 1919, Нейиский мирный договор 1919 , Трианонский мирный договор 1920 , Севрский мирный договор 1920 и 5-ю статью договора, заключенного на Вашингтонской мирной конференции 1921—1922, в которой участники отказываются от употребления удушливых и иных газов в случае войны. Согласно протоколу, запрещается применение химического или биологического оружия, но государства-участники не должны были отказаться от производства, хранения или транспортировки данного вида оружия. В настоящее время участниками Ж. п. 1925 являются 140 стран.

Лит.: Дипломатический словарь. М., 1948; Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. Т. 31. Нью-Йорк, 2006; Сборник документов по международной политике и по международному праву. Вып. 11. М., 1937.