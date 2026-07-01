ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ КРAСНОГО КРЕСТА

Женевские конвенции Красного Креста — международные соглашения о защите раненых, больных, военнопленных и гражданского населения во время войны, положения которых легли в основу международного гуманитарного права.

1-я Ж. к. была заключена в 1864 на конгрессе, созванном по инициативе А. Дюнана. В том же году был создан Международный Комитет помощи раненым (с 1876 Международный Комитет Красного Креста (МККК)). Согласно конвенции, воюющие государства в ходе сухопутной войны обязывались заботиться о захваченных в плен раненых и больных военнослужащих, признавали нейтралитет госпиталей и походных лазаретов, медицинского и духовного персонала, санитарного транспорта, для которых вводились отличительные эмблемы. Ж. к. 1864 была подписана 12-ю государствами и ратифицирована 9-ю из них. Ее положения были дополнены и конкретизированы 2-й Ж. к., принятой на конференции 6 июля 1906 и ратифицированной 35-ю государствами, также было введено понятие санитарных зон, уточнены формы удостоверений личности и эмблематика МККК. Гаагская конвенция 1907 распространила действие 1-й Ж. к. на морскую войну. 3-я Ж. к. 1929 устанавливала правила гуманного обращения с военнопленными, запрещала для них репрессии и наказания, вводила правила организации работы, контроля со стороны держав-покровительниц. Вступила в силу в 1931, была расширена и дополнена в 1949, когда были приняты четыре Ж. к., подписанные 196 государствами, три из которых касались военнослужащих — об улучшении участи раненых и больных в действующей армии; об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море; об обращении с военнопленными. 4-я конвенция предоставляла защиту гражданскому населению, в том числе на оккупированной территории, проясняла обязательства оккупирующей державы по отношению к гражданскому населению и положения по гуманитарной помощи.

Лит.: Женевская конвенция от 12 августа 1949 и дополнительные протоколы к ним. М., 1997; Пустогаров В. В. Международное гуманитарное право. М., 1997.