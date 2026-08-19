ЖЕНЕВСКАЯ ВСТРЕЧА 1985 Г.

Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачев а и президента США Р. Рейгана в г. Женева 19-21.11.1985 г.

Это была первая встреча лидеров СССР и США с 1979 г., после чего началось обострение «Холодной войны». Горбачев стремился к ее прекращению и предложил значительно сократить ядерные вооружения в Европе. Решить проблему было еще нельзя, потому что Горбачев требовал соблюдения договора о ПРО, а Рейган не соглашался. Американский президент обещал, что когда исследования в области космических вооружений (Стратегическая оборонная инициатива, СОИ) принесут успех, США "откроют свои лаборатории перед Советами", но Горбачев не верил ему. "Говорят, верьте нам, что если американцы первыми реализуют СОИ, то они поделятся с Советским Союзом. Я сказал тогда: господин Президент, призываю Вас, поверьте нам, мы уже об этом заявили, что не применим первыми ядерного оружия и не нападем первыми на Соединенные Штаты Америки. Почему же вы, сохраняя весь наступательный потенциал на Земле и под водой, еще собираетесь развернуть гонку вооружений в космосе? Вы нам не верите? Выходит, не верите. А почему мы вам должны больше верить, чем вы нам?" Несмотря на то, что существенных сдвигов на этой встрече достигнуть не удалось, два президента лучше узнали друг друга, что помогло им договориться позднее. Встреча, таким образом, заложила основы последующего улучшения советско-американских отношений.

Исторические источники:

Ахромеев С., Корниенко Г. Глазами маршала и дипломата. М., 1992;

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995.

Автор статьи: Шубин А.В.