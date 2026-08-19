ЖЕНЕВСКАЯ ВСТРЕЧА 1985

Женевская встреча 1985 — российско-американские переговоры.

Российско-американские переговоры между Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым и президентом США Р. Рейганом , проходившие 19—21 ноября на вилле Флёр До в пригороде Женевы. Стала первой встречей советского и американского лидеров после длительного перерыва, связанного с ухудшением советско-американских отношений после встречи Л.И. Брежнева и Д. Картера в 1979 (ввод советских войск в Афганистан, нератификация договора ОСВ—2, взаимный бойкот Олимпийских игр в Москве (1980) и Лос-Анджелесе (1984), решение о развертывании ракет средней дальности Першинг-2 в Италии и ФРГ и ответное размещение ракет СС-20 в ГДР и Чехословакии, объявление о создании космической противоракетной Стратегической оборонной инициативы — СОИ и т. д.). После прихода к власти в СССР Горбачева Рейган пригласил его посетить с визитом США, после длительных переговоров местом встречи лидеров двух стран была избрана Женева, где с марта 1985 проходили советско-американские переговоры по разоружению. Ж. в. не имела четкой повестки дня, обсуждался весь комплекс советско-американских отношений, наиболее острые дискуссии разгорелись по вопросам сокращения стратегических ракет, программы СОИ и прав человека. Несмотря на то, что конкретных договоренностей достичь не удалось, встреча наметила тенденцию продолжения начавшегося прямого диалога между лидерами двух стран, которая была реализована в октябре 1986 на Рейкьявикской встрече .

Лит.: Отвечая на вызов времени. Внешняя политика перестройки: документальные свидетельства. (По записям бесед Горбачева с зарубежными деятелями и другим материалам), 2010; Советско-американская встреча на высшем уровне. Женева, 19—21 ноября 1985 года. Документы и материалы. М., 1985.