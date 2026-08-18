ЖЕНЕ ЖАН
ЖЕНЕ ЖАН - французский писатель, драматург.
Воспитывался в приёмной семье. В 15 лет был заключён в колонию за кражу. В 18 лет завербовался в Иностранный легион, служил в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Дезертировал в 1936 году, вёл жизнь бродяги, путешествуя по Европе; неоднократно отбывал наказание в тюрьмах. В 1960-1980-х годах участвовал в политической жизни, активно выступал против колониальной политики, социальной несправедливости, разделяя лозунги ультралевых сил. В центре художественного творчества Жене - бунт против общественных устоев, эстетизация маргиналов, культ преступления; среди его главных тем - насилие как принцип устройства мира, связь желания и смерти: романы «Богоматерь цветов» («Notre-Dame-des-Fleurs», 1943, русский перевод 1993 года), «Чудо о розе» («Miracle de la rose», 1946, русский перевод 1998 года), «Кэрель» («Кэрель из Бреста», «Querelle de Brest», 1947, русский перевод 1995 года, экранизация Р.В. Фасбиндера, 1982), «Торжество похорон» («Pompes funèbres», 1947, русский перевод 2001 года), «Дневник вора» («Le journal du voleur», 1949, русский перевод 1994 года) и др., стиль которых отмечен влиянием М. Пруста, Д.А.Ф. де Сада, а также французской афористики; пронизанные изощрённой символикой драмы «Служанки» («Bonnes», 1947, 2-я версия - 1958), «Балкон» («Balcon», 1954), «Негры» («Nègres», 1958), «Ширмы» («Paravents», 1961) и др.
Сочинения:
Театр. СПб., 2001;
Théâtre complet. P., 2002.