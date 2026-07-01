ЖЕМЬЕ Фирмен
Французский актёр, режиссёр, театральный деятель.
Сын трактирщика. С 1887 Ж. участвовал в любительских спектаклях, посещал драматич. курсы, подрабатывал клакером в парижских театрах. Существенное влияние на эстетич. формирование Ж. оказал «Свободный театр», куда в 1892 его пригласил А. Антуан как актёра и помощника режиссёра. В этом театре Ж. сыграл более 20 ролей, среди лучших – старик Баумерт («Ткачи» Г. Гауптмана). В 1895–1906 играл во многих театрах Парижа (в т. ч. «Амбигю-Комик», «Одеон»). Одной из крупнейших актёрских удач Ж. стала роль папаши Убю («Король Убю» А. Жарри), созданная в 1896 в театре «Творчество» под рук. О. М. Люнье-По. Мастер грима, Ж. обладал виртуозной актёрской техникой. В 1897 был приглашён в «Театр Антуана», где занял ведущее положение. Оставив эту труппу в 1900, работал в парижских театрах «Жимназ», «Ренессанс», «Шатле». Стремясь самостоятельно определять репертуарную политику, ориентируясь на широкого зрителя, отдавал предпочтение пьесам Э. Золя, А. Бека, Р. Роллана, Э. Фабра; открыл для Франции драматургию А. В. Сухово-Кобылина (поставил «Свадьбу Кречинского», сезон 1901/02). Переходя в 1901–02 из театра в театр, в 1903 был приглашён в Швейцарию для организации нар. празднества в честь 100-й годовщины присоединения кантона Во к Швейц. Федерации (этот опыт Ж. развил в 1919 и 1920, когда стал режиссёром подобных нар. праздников в Париже). В 1904 после гастролей в петерб. Михайловском театре Ж. получил предложение от В. А. Теляковского возглавить франц. труппу, но возвратился в Париж. В 1906–21 директор, актёр, художник и один из пайщиков «Театра Антуана»; в нач. 1920-х гг. открыл при этом театре «Драматич. консерваторию». В 1906–14 поставил ок. 70 пьес (в т. ч. в 1907 впервые во Франции инсценировал роман «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, сыграл роль Каренина). Организатор Нац. передвижного театра (1911–1913) на базе труппы «Театра Антуана», гастролировавшей по франц. провинции с классич. репертуаром. В 1916 создал во Франции Шекспировское об-во, ставил пьесы У. Шекспира. В 1920 организовывал массовые зрелища в помещении Зимнего цирка (Париж), где поставил действа «Эдип, царь Фив» (Ж. в заглавной роли) и «Большая пастораль». В том же году в Париже открыл Нац. нар. театр во дворце «Трокадеро» (до конца жизни оставался его директором, продолжая работать как актёр в др. театрах). В 1922–30 руководил театром «Одеон». В 1926 создал Всемирное театральное об-во (первый конгресс состоялся в Париже в июне 1927). Творчество Ж., сторонника и пропагандиста идей нар. театра, оказало значит. влияние на развитие сценич. иск-ва Франции и Европы в целом. Снимался в фильмах: «Человек, совершивший убийство», «Матерь скорбящая», «Человек без имени», «Ракета», «Самум» (1933, реж. Ж.). Награждён орденом Почётного легиона (1910).
Сочинения:
Театр. Беседы, собранные П. Гзэллем. М., 1958.
Иллюстрации:
Ф. Жемье в роли Шейлока («Венецианский купец» У. Шекспира). Архив БРЭ.
Автор статьи: Е. А. Дунаева.