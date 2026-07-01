ЖЕМЬЕ Фирмен

Французский актёр, режиссёр, театральный деятель.

Сын трак­тир­щи­ка. С 1887 Ж. уча­ст­во­вал в лю­би­тель­ских спек­так­лях, по­се­щал дра­ма­тич. кур­сы, под­ра­ба­ты­вал кла­ке­ром в па­риж­ских те­ат­рах. Су­ще­ст­вен­ное влия­ние на эс­те­тич. фор­ми­ро­ва­ние Ж. ока­зал «Сво­бод­ный те­атр», ку­да в 1892 его при­гла­сил А. Ан­ту­ан как ак­тё­ра и по­мощ­ни­ка ре­жис­сё­ра. В этом те­ат­ре Ж. сыг­рал бо­лее 20 ро­лей, сре­ди луч­ших – ста­рик Бау­мерт («Тка­чи» Г. Га­упт­ма­на ). В 1895–1906 иг­рал во мно­гих те­ат­рах Па­ри­жа (в т. ч. «Ам­би­гю-Ко­мик», «Оде­он»). Од­ной из круп­ней­ших ак­тёр­ских удач Ж. ста­ла роль па­па­ши Убю («Ко­роль Убю» А. Жар­ри), соз­дан­ная в 1896 в те­ат­ре «Твор­че­ст­во» под рук. О. М. Лю­нье-По. Мас­тер гри­ма, Ж. об­ла­дал вир­ту­оз­ной ак­тёр­ской тех­ни­кой. В 1897 был при­гла­шён в «Те­атр Ан­туа­на», где за­нял ве­ду­щее по­ло­же­ние. Ос­та­вив эту труп­пу в 1900, ра­бо­тал в па­риж­ских те­ат­рах «Жим­наз», «Ре­нес­санс», «Шат­ле». Стре­мясь са­мо­стоя­тель­но оп­ре­де­лять ре­пер­ту­ар­ную по­ли­ти­ку, ори­ен­ти­ру­ясь на ши­ро­ко­го зри­те­ля, от­да­вал пред­поч­те­ние пье­сам Э. Зо­ля, А. Бе­ка, Р. Рол­ла­на, Э. Фаб­ра; от­крыл для Фран­ции дра­ма­тур­гию А. В. Су­хо­во-Ко­бы­ли­на (по­ста­вил «Свадь­бу Кре­чин­ско­го», се­зон 1901/02). Пе­ре­хо­дя в 1901–02 из те­ат­ра в те­атр, в 1903 был при­гла­шён в Швей­ца­рию для ор­га­ни­за­ции нар. празд­не­ст­ва в честь 100-й го­дов­щи­ны при­сое­ди­не­ния кан­то­на Во к Швейц. Фе­де­ра­ции (этот опыт Ж. раз­вил в 1919 и 1920, ко­гда стал ре­жис­сё­ром по­доб­ных нар. празд­ни­ков в Па­ри­же). В 1904 по­сле га­ст­ро­лей в пе­терб. Ми­хай­лов­ском те­ат­ре Ж. по­лу­чил пред­ло­же­ние от В. А. Те­ля­ков­ско­го воз­гла­вить франц. труп­пу, но воз­вра­тил­ся в Па­риж. В 1906–21 ди­рек­тор, ак­тёр, ху­дож­ник и один из пай­щи­ков «Те­ат­ра Ан­туа­на»; в нач. 1920-х гг. от­крыл при этом те­ат­ре «Дра­ма­тич. кон­сер­ва­то­рию». В 1906–14 по­ста­вил ок. 70 пьес (в т. ч. в 1907 впер­вые во Фран­ции инс­це­ни­ро­вал ро­ман «Ан­на Ка­ре­ни­на» Л. Н. Тол­сто­го , сыг­рал роль Ка­ре­ни­на). Ор­га­ни­за­тор Нац. пе­ре­движ­но­го те­ат­ра (1911–1913) на ба­зе труп­пы «Те­ат­ра Ан­туа­на», га­ст­ро­ли­ро­вав­шей по франц. про­вин­ции с клас­сич. ре­пер­туа­ром. В 1916 соз­дал во Фран­ции Шек­спи­ров­ское об-во, ста­вил пье­сы У. Шек­спи­ра. В 1920 ор­га­ни­зо­вы­вал мас­со­вые зре­ли­ща в по­ме­ще­нии Зим­не­го цир­ка (Па­риж), где по­ста­вил дей­ст­ва «Эдип, царь Фив» (Ж. в за­глав­ной ро­ли) и «Боль­шая пас­то­раль». В том же го­ду в Па­ри­же от­крыл Нац. нар. те­атр во двор­це «Тро­ка­де­ро» (до кон­ца жиз­ни ос­та­вал­ся его ди­рек­то­ром, про­дол­жая ра­бо­тать как ак­тёр в др. те­ат­рах). В 1922–30 ру­ко­во­дил те­ат­ром «Оде­он». В 1926 соз­дал Все­мир­ное те­ат­раль­ное об-во (пер­вый кон­гресс со­сто­ял­ся в Па­ри­же в ию­не 1927). Твор­че­ст­во Ж., сто­рон­ни­ка и про­па­ган­ди­ста идей нар. те­ат­ра, ока­за­ло зна­чит. влия­ние на раз­ви­тие сце­нич. иск-ва Фран­ции и Ев­ро­пы в це­лом. Сни­мал­ся в филь­мах: «Че­ло­век, со­вер­шив­ший убий­ст­во», «Ма­терь скор­бя­щая», «Че­ло­век без име­ни», «Ра­ке­та», «Са­мум» (1933, реж. Ж.). На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1910).

Сочинения:

Те­атр. Бе­се­ды, со­б­ран­ные П. Гзэл­лем. М., 1958.

Иллюстрации:

Ф. Же­мье в ро­ли Шей­ло­ка («Ве­не­ци­ан­ский ку­пец» У. Шек­спи­ра). Архив БРЭ.

Автор статьи: Е. А. Ду­нае­ва.