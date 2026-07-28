ЖЕМАЙТЫ

Группа литовцев в Западной Литве, население исторической области Жемайтия.

Со­хра­ня­ет­ся же­майт­ское на­ре­чие ли­тов. яз. (ино­гда рас­смат­ри­вае­мое как отд. яз.) с юж., сев. и зап. диа­лек­та­ми. С 1997 же­майт­ское наречие – «приз­нан­ный» язык Же­май­тии, су­ще­ст­ву­ет дви­же­ние за пре­до­став­ле­ние ему ста­ту­са офиц. язы­ка. Б. ч. Ж. го­во­рит на ли­тов. яз. Ве­рую­щие – ка­то­ли­ки, на юге есть так­же лю­те­ра­не.

Пред­ки Ж. (рус. и польск. – жмудь) из­вест­ны с 5 в. в бас­сей­не р. Швян­тойи, про­дви­ну­лись на за­пад до Жя­майт­ской воз­вы­шен­но­сти в вер­ховь­ях рек Ду­би­са и Юра (ар­хео­ло­гич. куль­ту­ра грун­то­вых мо­гиль­ни­ков Центр. Лит­вы 5–6 вв.), к 16 в. ас­си­ми­ли­ро­ва­ли зем­га­лов и кур­шей Зап. Лит­вы. В 19 в. на же­майт­ском диа­лек­те из­да­ва­лись лит. про­из­ве­де­ния («Пес­ня о Би­ру­те» С. Ва­лю­на­са, 1828; «Шесть ба­сен» С. Ста­ня­ви­чю­са, 1829; «Обы­чаи древ­ней Верх­ней Лит­вы и Же­май­тии» С. Дау­кан­та­са, 1854, и др.). В 1-й пол. 20 в. бы­ла соз­да­на пись­мен­ность на лат. ос­но­ве; ны­не на же­майт­ском диа­лек­те ве­дёт­ся ра­дио­ве­ща­ние, с 1993 вы­хо­дит ж. « Žemaičių zemé» («Же­майт­ская зем­ля»), из­да­вае­мый Же­майт­ской куль­тур­ной ас­со­циа­ци­ей (ос­но­ва­на в 1988).

Для тра­диц. хо­зяй­ст­ва Же­май­тии ха­рак­тер­но раз­ви­тие то­вар­но­го льно­вод­ст­ва и жи­вот­но­вод­ст­ва; с 16 в. из­вест­ны ло­ша­ди ма­ло­рос­лой же­майт­ской по­ро­ды. Же­майт­ский дом (тро­ба) – низ­кая по­строй­ка, об­ши­тая вер­ти­каль­ны­ми дос­ка­ми, с со­ло­мен­ной по­лу­валь­мо­вой кры­шей; в обе­их про­доль­ных сте­нах на­хо­дят­ся вхо­ды в се­ни (вос­хо­дя­щие к ста­рин­но­му ли­тов. жи­ли­щу – ну­ма­су) с оча­гом-ка­ми­ном и ды­мо­хо­дом (ка­ми­нас), ота­п­ли­ваю­щим при­мы­каю­щие с обе­их сто­рон к се­ням жи­лые ком­на­ты. Же­майт­ские клад­би­ща от­ли­ча­ют­ся рез­ны­ми де­рев. над­гро­бия­ми со скульп­ту­ра­ми свя­тых. Ком­плекс тра­диц. оде­ж­ды со­хра­нял­ся до 2-й пол. 19 в. В жен­ской оде­ж­де пре­об­ла­да­ет об­ще­ли­тов. тип ту­ни­ко­об­раз­ной ру­ба­хи с на­плеч­ни­ка­ми с крас­ным бра­ным узо­ром, в Клай­пед­ском р-не и по ниж­не­му Не­ма­ну (Ня­му­на­су) встре­ча­лись ру­ба­хи с пря­мы­ми по­ли­ка­ми, при­ши­ты­ми по ос­но­ве тка­ни, и рас­тит. ор­на­мент , вы­ши­тый гла­дью. К кон. 19 в. рас­про­стра­ни­лись вы­шив­ка кре­с­том и анг­лий­ской гла­дью, ор­на­мен­та­ция кру­же­вом и зуб­ча­той тесь­мой, бра­ная тех­ни­ка ор­на­мен­та со­хра­ни­лась толь­ко в Вост. Же­май­тии. Же­май­тская юб­ка (сий­о­нас, сяй­о­нас) – шер­стя­ная (боль­ше на вос­то­ке) или по­лу­шер­стя­ная (боль­ше на за­па­де) в склад­ку, ре­же в сбор­ку, про­доль­но-по­ло­са­тая (боль­ше на за­па­де) или клет­ча­тая (боль­ше на вос­то­ке), с пре­об­ла­да­ни­ем, осо­бен­но на се­ве­ре, крас­но­го цве­та. Пе­ред­ник – хлоп­ча­то­бу­маж­ный, из од­но­го по­лот­ни­ща, с час­ты­ми про­доль­ны­ми крас­ны­ми (боль­ше на се­ве­ре и вос­то­ке) или мно­го­цвет­ны­ми (боль­ше на юге и за­па­де) ор­на­мен­таль­ны­ми по­ло­са­ми. Ха­рак­тер­ны ко­рот­кая без­ру­кав­ка и коф­та со сбор­ка­ми или склад­ка­ми под гру­дью, клет­ча­тое, в осн. чёр­но-крас­ное (до сер. 19 в. бы­то­ва­ло бо­лее древ­нее про­дол­го­ва­тое по­пе­реч­но-по­ло­са­тое), на­плеч­ное по­кры­ва­ло (на се­ве­ре – рай­штис, на юге – кри­жо­кас, скя­пе­та). Де­ви­чий го­лов­ной убор – ве­нок в ви­де об­ру­ча с при­кре­п­лён­ны­ми тре­уголь­ни­ка­ми из раз­но­цвет­ных лент (ран­гай); на за­па­де и в По­не­ма­нье во­круг кос, уло­жен­ных вен­ком, по­вя­зы­ва­ли чёр­ную бар­хат­ную лен­ту. Жен­щи­ны но­си­ли че­пец, со­б­ран­ный на те­ме­ни и за­тыл­ке, по­верх ко­то­ро­го по­вя­зы­ва­ли пла­ток с ор­на­мен­том (кон­цы пе­ре­кре­щи­ва­лись под за­тыл­ком и за­вя­зы­ва­лись уз­лом на лбу). Муж­чи­ны но­си­ли се­рый каф­тан с от­рез­ной спин­кой, склад­ка­ми, сбор­ка­ми или раз­ре­зом сза­ди, раз­но­цвет­ные шта­ны и жи­лет, вой­лоч­ную шля­пу с лен­та­ми и пав­линь­и­ми перь­я­ми, бе­лый шей­ный пла­ток. Ха­рак­тер­ны де­рев. обувь (клум­пес), вя­за­ные чул­ки с узо­ром по­се­ре­ди­не го­ле­ни. Муз. фольк­лор – ста­рин­ные од­но­го­лос­ные и бо­лее позд­ние 2–3-го­лос­ные пес­ни го­мо­фон­но­го скла­да, ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка. В со­став т. н. сель­ских ка­пелл вхо­дят 2–3 скрип­ки, струн­ный бас, гар­мо­ни­ка.

Иллюстрации:

Же­май­ты. Тра­ди­ци­он­ная оде­ж­да сер. 19 в. Архив БРЭ.

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