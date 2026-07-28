ЖЕМАЙТЫ
Группа литовцев в Западной Литве, население исторической области Жемайтия.
Сохраняется жемайтское наречие литов. яз. (иногда рассматриваемое как отд. яз.) с юж., сев. и зап. диалектами. С 1997 жемайтское наречие – «признанный» язык Жемайтии, существует движение за предоставление ему статуса офиц. языка. Б. ч. Ж. говорит на литов. яз. Верующие – католики, на юге есть также лютеране.
Предки Ж. (рус. и польск. – жмудь) известны с 5 в. в бассейне р. Швянтойи, продвинулись на запад до Жямайтской возвышенности в верховьях рек Дубиса и Юра (археологич. культура грунтовых могильников Центр. Литвы 5–6 вв.), к 16 в. ассимилировали земгалов и куршей Зап. Литвы. В 19 в. на жемайтском диалекте издавались лит. произведения («Песня о Бируте» С. Валюнаса, 1828; «Шесть басен» С. Станявичюса, 1829; «Обычаи древней Верхней Литвы и Жемайтии» С. Даукантаса, 1854, и др.). В 1-й пол. 20 в. была создана письменность на лат. основе; ныне на жемайтском диалекте ведётся радиовещание, с 1993 выходит ж. « Žemaičių zemé» («Жемайтская земля»), издаваемый Жемайтской культурной ассоциацией (основана в 1988).
Для традиц. хозяйства Жемайтии характерно развитие товарного льноводства и животноводства; с 16 в. известны лошади малорослой жемайтской породы. Жемайтский дом (троба) – низкая постройка, обшитая вертикальными досками, с соломенной полувальмовой крышей; в обеих продольных стенах находятся входы в сени (восходящие к старинному литов. жилищу – нумасу) с очагом-камином и дымоходом (каминас), отапливающим примыкающие с обеих сторон к сеням жилые комнаты. Жемайтские кладбища отличаются резными дерев. надгробиями со скульптурами святых. Комплекс традиц. одежды сохранялся до 2-й пол. 19 в. В женской одежде преобладает общелитов. тип туникообразной рубахи с наплечниками с красным браным узором, в Клайпедском р-не и по нижнему Неману (Нямунасу) встречались рубахи с прямыми поликами, пришитыми по основе ткани, и растит. орнамент, вышитый гладью. К кон. 19 в. распространились вышивка крестом и английской гладью, орнаментация кружевом и зубчатой тесьмой, браная техника орнамента сохранилась только в Вост. Жемайтии. Жемайтская юбка (сийонас, сяйонас) – шерстяная (больше на востоке) или полушерстяная (больше на западе) в складку, реже в сборку, продольно-полосатая (больше на западе) или клетчатая (больше на востоке), с преобладанием, особенно на севере, красного цвета. Передник – хлопчатобумажный, из одного полотнища, с частыми продольными красными (больше на севере и востоке) или многоцветными (больше на юге и западе) орнаментальными полосами. Характерны короткая безрукавка и кофта со сборками или складками под грудью, клетчатое, в осн. чёрно-красное (до сер. 19 в. бытовало более древнее продолговатое поперечно-полосатое), наплечное покрывало (на севере – райштис, на юге – крижокас, скяпета). Девичий головной убор – венок в виде обруча с прикреплёнными треугольниками из разноцветных лент (рангай); на западе и в Понеманье вокруг кос, уложенных венком, повязывали чёрную бархатную ленту. Женщины носили чепец, собранный на темени и затылке, поверх которого повязывали платок с орнаментом (концы перекрещивались под затылком и завязывались узлом на лбу). Мужчины носили серый кафтан с отрезной спинкой, складками, сборками или разрезом сзади, разноцветные штаны и жилет, войлочную шляпу с лентами и павлиньими перьями, белый шейный платок. Характерны дерев. обувь (клумпес), вязаные чулки с узором посередине голени. Муз. фольклор – старинные одноголосные и более поздние 2–3-голосные песни гомофонного склада, инструментальная музыка. В состав т. н. сельских капелл входят 2–3 скрипки, струнный бас, гармоника.
Иллюстрации:
Жемайты. Традиционная одежда сер. 19 в. Архив БРЭ.