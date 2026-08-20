ЖЕМАЙТИЯ
ЖЕМАЙТИЯ - историческая и этнографическая область в Западной Литве.
С древних времён заселена жемайтами, сыгравшими важную роль в этногенезе литовцев. Первые достоверные сведения о Жемайтие относятся к началу XIII века и связаны с борьбой её населения против меченосцев ордена за сохранение независимости и языческой веры. В 1219 году Жемайтия вступила в союз с Аукштайтией с целью противодействовать экспансии ордена. В 1236 году в битве при Сауле (Шяуляе) аукштайты и жемайты разгромили крестоносцев, в 1260 году при Дурбе жемайты нанесли поражение войску Ливонского ордена и вынудили князя Миндовга порвать с католичеством. С середины XIII века Жемайтия - самостоятельное княжество (столица - Расейняй). С середины XIV века в условиях постоянных вторжений крестоносцев Жемайтия, сохраняя широкую автономию, постепенно интегрировалась в Великое княжество Литовское (ВКЛ). В борьбе за власть в ВКЛ, которая началась после смерти князя Ольгерда, его брат Кейстут (1345-1377, 1381-1382) опирался на Жемайтию, а сын Ягайло - на Ливонский орден. Одержав победу, Ягайло в 1382 году передал Жемайтию ордену. В результате восстания жемайты вышли из-под власти ордена, но в 1398 году по договору, заключённому князем Витовтом, были вновь включены в его владения. В 1409-1410 годах Жемайтия вошла в состав ВКЛ (окончательно в 1422 году). Привилеем 1441 года, изданным князем Казимиром IV Ягеллончиком, ей были предоставлены автономия и право выбора старосты [с этого времени имела статус Жемайтского (Жемайтийского) староства, иногда именовалось также княжеством]. В XV-XVI веках население Жемайтии было обращено в католичество. Дальнейшая история Жемайтии сливается с историей Литвы.