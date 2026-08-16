ЖЕМAПП

Жемапп — деревня в Бельгии , возле которой 6 ноября 1792 произошло сражение между армией революционной Франции и войсками Первой антифранцузской коалиции.

После успешного исхода сражения при Вальми командующий Арденнской армией Франции генерал Дюмурье отдал приказ о вторжении в Австрийские Нидерланды. В его распоряжении было 40—42 тыс. человек и более 100 орудий. Противостоявшие ему австрийские войска под командованием эрцгерцога Альберта Саксен-Тешенского насчитывали менее 14 тыс. и 56 орудий. Прикрывая подступы к Монсу, австрийская армия заняла позиции на холмистой гряде от Ж. на правом фланге до села Кюэм, растянувшись на 8 км. Слабо дисциплинированная и плохо обученная, но исполненная революционного энтузиазма, французская армия весь день атаковала австрийцев по всему фронту, пока, в конце концов, ее подавляющее численное преимущество не вынудило их к отступлению. В бою особо отличился командовавший французским центром генерал Эгалите (см. Луи-Филипп Орлеанский ). Результатом сражения при Ж. стало падение Монса (7 ноября), Брюсселя (14 ноября), а затем и оккупация французами всех Австрийских Нидерландов.

Лит.: Lesage G. De Valmy à Jemappes, 1792: premières victoires de la Révolution. Paris, 2011; La Jonquière, C., de. La bataille de Jemmapes. Paris, 1902.