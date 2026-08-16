ЖЕМАП
ЖЕМАП - селение юго-западнее города Монс, в районе которого 6 ноября 1792 года произошло сражение между французскими и австрийскими войсками во время революционных войн республиканской Франции.
После сражения при Вальми (20.09.1792) французская Северная армия генерала Ш.Ф. Дюмурье развернула наступление против 40-тысячной австрийской армии под командованием герцога Альберта Саксен-Тешенского. Главные силы австрийцев (до 20 тысяч человек) заранее заняли укреплённые позиции у Жемапа. Сосредоточив основные силы (40-42 тысячи человек) в районе Жемапа, французские войска, построенные в батальонные колонны, при поддержке стрелков в рассыпном строю нанесли главный удар по правому флангу и центру австрийских войск, но успеха не достигли. Вскоре они возобновили наступление и, отразив контратаку австрийцев, овладели Жемапом и Кюэмом. 14 ноября 1792 года французские войска вступили в Брюссель, а затем заняли все Австрийские Нидерланды. Сражение при Жемапе положило начало новой тактике, сочетающей наступление пехотных колонн и действия стрелков в рассыпном строю.