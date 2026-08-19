ЖЕЛЯБУЖСКИЙ Иван Афанасьевич
Русский государственный деятель, дипломат, писатель.
Дворянин. В 1639/40 упоминается как дворянин московский. В 1655 посольский пристав у посла имп. Священной Рим. империи Карла V Аллегретти де Аллегретто. В 1656 послан гонцом к трансильванскому князю Дьёрдю II Ракоци. В 1661 в качестве дорожного пристава встречал австр. посольство А. Мейерберга, сопровождал его в Москву и участвовал в переговорах. В 1661–62 в звании наместника Курмышского послан в Бранденбург и Курляндию, а в 1662 участвовал в посольстве П. С. Прозоровского в Англию, имея секретные поручения вести переговоры с королём Карлом II. В 1663 из Англии Ж. с дьяком И. С. Давыдовым ездил в Венецию и Флоренцию, собрал там сведения о положении греков – подданных тур. султана и вёл переговоры о взаимных льготах для купцов. Ясельничий (1663–1669/70), руководитель Конюшенного приказа (1664–68). В 1665 вёл переговоры в Москве с гетманом Левобережной Украины И. М. Брюховецким. В 1667 в составе рус. посольства ездил к имп. Священной Рим. империи Леопольду I по поводу польск. дел, в 1668 участвовал с А. Л. Ординым-Нащокиным и дьяком И. С. Гороховым в посольском съезде в Курляндии, а в 1669 – в переговорах с польск. послами, на которых уточнялись условия Андрусовского перемирия 1667. Служил воеводой в Чернигове (1671–72, 1684–85), Смоленске (1678–79), Казани (1681), судьёй в приказах: Владимирском судном (1673–74), Поместном (1675), Казанского дворца и Моск. судном (1680). Думный дворянин (1676). 28.10(7.11). 1676 замещал «на Москве» царя Фёдора Алексеевича. Ездил с архим. Павлом в Ферапонтов мон. к опальному патриарху Никону с объявлением о переводе его в Кирилло-Белозерский мон. В 1681–1682 чл. комиссии, подготовившей отмену местничества. В 1686 участвовал в составлении «Бархатной книги». После падения правительства царевны Софьи Алексеевны (1689) оказался не у дел, в 1692/93 отпущен в бессрочный отпуск в деревню.
Автор «Записок», являющихся своеобразной энциклопедией рос. жизни кон. 17 – нач. 18 вв. В них отразилось отношение высших слоёв дворянства к обществ.-политич. явлениям того времени. Основой мировоззрения Ж. была идея верной службы монарху. Он не затрагивал личности Петра I и принимал оценки, изложенные в офиц. документах, несмотря на то, что сокрушался о падении традиц. морали, осуждал разгул петровских «потех», многочисл. казни стрельцов и др.
Сочинения:
Записки // Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях Петра Великого. СПб., 1787. Ч. 7;
Записки с 1682 по 2 июля 1709. СПб., 1840;
Записки // Записки русских людей: События времен Петра Великого. СПб., 1841;
Записки // Россия при царевне Софье и Петре I: Записки русских людей. М., 1990.
Автор статьи: А. П. Богданов.