ЖЕЛЯБУЖСКИЙ Иван Афанасьевич

Русский государственный деятель, дипломат, писатель.

Дво­ря­нин . В 1639/40 упо­ми­на­ет­ся как дво­ря­нин мо­с­ков­ский. В 1655 по­соль­ский при­став у по­сла имп. Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии Кар­ла V Ал­лег­рет­ти де Ал­лег­рет­то. В 1656 по­слан гон­цом к тран­сильван­ско­му кня­зю Дьёр­дю II Ра­ко­ци. В 1661 в ка­че­ст­ве до­рож­но­го при­ста­ва встре­чал австр. по­соль­ст­во А. Мей­ер­бер­га, со­про­во­ж­дал его в Мо­ск­ву и уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах. В 1661–62 в зва­нии на­ме­ст­ни­ка Кур­мыш­ско­го по­слан в Бран­ден­бург и Кур­лян­дию, а в 1662 уча­ст­во­вал в по­соль­ст­ве П. С. Про­зо­ров­ско­го в Анг­лию, имея сек­рет­ные по­ру­че­ния вес­ти пе­ре­го­во­ры с ко­ро­лём Кар­лом II . В 1663 из Анг­лии Ж. с дья­ком И. С. Да­вы­до­вым ез­дил в Ве­не­цию и Фло­рен­цию, со­брал там све­де­ния о по­ло­же­нии гре­ков – под­дан­ных тур. сул­та­на и вёл пе­ре­го­во­ры о вза­им­ных льго­тах для куп­цов. Ясель­ни­чий (1663–1669/70), ру­ко­во­ди­тель Ко­ню­шен­но­го при­ка­за (1664–68). В 1665 вёл пе­ре­го­во­ры в Мо­ск­ве с гет­ма­ном Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны И. М. Брю­хо­вец­ким. В 1667 в со­ста­ве рус. по­соль­ст­ва ез­дил к имп. Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии Ле­о­поль­ду I по по­во­ду польск. дел, в 1668 уча­ст­во­вал с А. Л. Ор­ди­ным-На­що­ки­ным и дья­ком И. С. Го­ро­хо­вым в по­соль­ском съез­де в Кур­лян­дии, а в 1669 – в пе­ре­го­во­рах с польск. по­сла­ми, на ко­то­рых уточ­ня­лись ус­ло­вия Ан­д­ру­сов­ско­го пе­ре­ми­рия 1667. Слу­жил вое­во­дой в Чер­ни­го­ве (1671–72, 1684–85), Смо­лен­ске (1678–79), Ка­за­ни (1681), судь­ёй в при­ка­зах: Вла­ди­мир­ском суд­ном (1673–74), По­ме­ст­ном (1675), Ка­зан­ско­го двор­ца и Моск. суд­ном (1680). Дум­ный дво­ря­нин (1676). 28.10(7.11). 1676 за­ме­щал «на Мо­ск­ве» ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча. Ез­дил с ар­хим. Пав­лом в Фе­ра­пон­тов мон. к опаль­но­му пат­ри­ар­ху Ни­ко­ну с объ­яв­ле­ни­ем о пе­ре­во­де его в Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский мон. В 1681–1682 чл. ко­мис­сии, под­го­то­вив­шей от­ме­ну ме­ст­ни­че­ст­ва. В 1686 уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии «Бар­хат­ной кни­ги». По­сле па­де­ния пра­ви­тель­ст­ва ца­рев­ны Со­фьи Алек­се­ев­ны (1689) ока­зал­ся не у дел, в 1692/93 от­пу­щен в бес­сроч­ный от­пуск в де­рев­ню.

Ав­тор «За­пи­сок», яв­ляю­щих­ся свое­об­раз­ной эн­цик­ло­пе­ди­ей рос. жиз­ни кон. 17 – нач. 18 вв. В них от­ра­зи­лось от­но­ше­ние выс­ших сло­ёв дво­рян­ст­ва к об­ществ.-по­ли­тич. яв­ле­ни­ям то­го вре­ме­ни. Ос­но­вой ми­ро­воз­зре­ния Ж. бы­ла идея вер­ной служ­бы мо­нар­ху. Он не за­тра­ги­вал лич­но­сти Пет­ра I и при­ни­мал оцен­ки, из­ло­жен­ные в офиц. до­ку­мен­тах, не­смот­ря на то, что со­кру­шал­ся о па­де­нии тра­диц. мо­ра­ли, осу­ж­дал раз­гул пет­ров­ских «по­тех», мно­го­числ. каз­ни стрель­цов и др.

Сочинения:

Записки // Со­б­ра­ние раз­ных за­пи­сок и со­чи­не­ний, слу­жа­щих к дос­тав­ле­нию пол­но­го све­де­ния о жиз­ни и дея­ни­ях Пет­ра Ве­ли­ко­го. СПб., 1787. Ч. 7;

За­пис­ки с 1682 по 2 ию­ля 1709. СПб., 1840;

За­пис­ки // За­пис­ки рус­ских лю­дей: Со­бы­тия вре­мен Пет­ра Ве­ли­ко­го. СПб., 1841;

За­пис­ки // Рос­сия при ца­рев­не Со­фье и Пет­ре I: За­пис­ки рус­ских лю­дей. М., 1990.

Автор статьи: А. П. Бо­гда­нов.