ЖЕЛЯБОВ Андрей Иванович

Революционер, один из лидеров « Народной воли ».

Сын крепостного крестьянина. В 1871 г. был исключен из Новороссийском университета в Одессе, как один из организаторов студенческих волнений. Увлекся культурно-просветительской деятельностью. В 1873 г. примкнул к чайковцам. Разделял идеи П. Лаврова . В 1874 г. арестован, выпущен под залог. Участвовал в «хождении в народ», жил в деревне, работал по 16 часов. Наблюдая крестьянскую жизнь, отошел от концепции Лаврова, разочаровавшись в революционном потенциале крестьянства. На процессе 193-х был оправдан. Разделял конструктивную программу "Земли и воли". 15-17 июня 1879 г. участвовал в Липецком съезде, вошел в Исполком будущей «Народной воли». Ненадолго вошел в состав «Земли и воли», участвовал в Воронежском съезде, отстаивал необходимость тактики революционного террора. Стал профессиональным революционером. Желябов принимал участие в организации большинства покушений на Александра II , фактически руководил Военной организацией и Центральным рабочим кружком "Народной воли". В 1880 г. вступил в гражданский брак с С. Перовской. 27 февраля 1881 был арестован. Узнав об убийстве императора Александра II 1 марта 1881 г. и задержании одного из покушавшихся, 2 марта Желябов написал заявление с требованием "приобщения себя к делу 1-ого марта". На процессе, постоянно прерываемый председательствующим, выступил с речью, пытаясь изложить свои взгляды. Был казнен 3 апреля 1881.

Исторические источники:

Андрей Иванович Желябов. Материалы для биографии. М., 1930;

Суд над цареубийцами. Дело 1-го марта 1881 года. С-Пб., 2014.

Автор статьи: Шубин А.В.