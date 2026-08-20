ЖЁЛТЫХ ПОВЯЗОК ВОССТАНИЕ
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ЖЁЛТЫХ ПОВЯЗОК ВОССТАНИЕ - народное движение в Китае в 184-205 годах.
Вызвано ухудшением экономического положения широких слоёв населения, усилением влияния «сильных домов» (крупных земельных собственников), добивавшихся политической самостоятельности и формального признания личной зависимости крестьян, глубоким кризисом и дезинтеграцией бюрократической системы империи Хань и упадком императорской власти. «Желтых повязок» восстание подготавливалось планомерно в течение 10 лет религиозной сектой продаосского толка Тайпиндао («Путь Великого благоденствия»), созданной проповедником и врачевателем Чжан Цзяо, который называл себя Учителем высшей добродетели. Чжан Цзяо предрекал, что 4 апреля 184 года на земле наступит эра Великого благоденствия, «Синее Небо» (династия Хань) погибнет и воцарится «Жёлтое Небо» (царство справедливости). «Жёлтым Небом» Чжан Цзяо именовал и самого себя, выступая в роли спасителя человечества от зла порочного мира «Синего Неба». Адепты секты носили на голове жёлтые повязки. Последователи Чжан Цзяо действовали по всей территории империи, подготавливая всеобщее восстание. В 8 самых населённых провинциях были созданы 36 религиозных центров, в которых члены секты (около 360 тысяч человек) тайно проходили военную подготовку. «Желтых повязок» восстание началось по приказу Чжан Цзяо и в короткий срок охватило значительную часть страны. Его участники громили правительственные учреждения, убивали представителей власти как носителей вселенского зла, опустошали склады, захватывали имущество богатых, затопляли поля, освобождали рабов, выпускали заключённых из тюрем. Одновременно по всей стране поднялась волна восстаний, не связанных с сектой Чжан Цзяо (восстания в Гуандуне и Сычуани), начались выступления подвластных Китаю племён (в районе Кукунора, Южного Ордоса, верхнего течения реки Хуанхэ). В различных областях империи наряду с отрядами «жёлтых повязок» действовали самостоятельные повстанческие армии («Чёрной горы», «Белой волны», «Жёлтого дракона», «Великого разлива» и др.). Императорские войска оказались не способны подавить «Желтых повязок» восстание, получившее поддержку широких слоёв населения (всего в нём участвовало около 2 млн. человек). В борьбу с повстанцами включились «сильные дома», объединившиеся под началом крупного землевладельца Хуанфу Суна и сформировавшие собственную армию. К началу 185 года им удалось разгромить силы повстанцев в центральных районах Китая, главные руководители «Желтых повязок» восстания (Чжан Цзяо и его братья Чжан Лян и Чжан Бао) погибли. Однако в других областях борьба продолжалась до 205 года. Дело подавления восстания завершил известный своей беспримерной жестокостью крупнейший представитель «сильных домов» Цао Цао, разгромивший в Шаньдуне повстанческую армию под командованием Юань Таня.
«Желтых повязок» восстание нанесло сокрушительный удар империи Хань, окончательно подорвало авторитет и позиции императорской власти, в результате чего Хань распалась на три самостоятельных государства.
Достоверных сведений о «Желтых повязок» восстании сохранилось немного. Нет оснований утверждать, что крестьянство было его главной движущей силой, потому что ни о каких действиях и требованиях повстанцев, которые можно было бы связать с чаяниями крестьян, источники не сообщают. Идея уравнительного наделения землёй появляется в учениях даосских сект не ранее IV века. Несомненно лишь то, что «Желтых повязок» восстание, выступавшее под религиозной оболочкой учения Тайпиндао, было первым в истории Китая массовым народным движением, имевшим свою идеологию. Как таковое, оно явилось прообразом будущих крестьянских восстаний в средневековом Китае.