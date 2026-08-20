ЖЁЛТЫХ ПОВЯЗОК ВОССТАНИЕ На чтение: 1 минута

ЖЁЛТЫХ ПОВЯЗОК ВОССТАНИЕ - народное движение в Китае в 184-205 годах.

Вы­зва­но ухуд­ше­ни­ем эко­но­мического по­ло­же­ния ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния, уси­ле­ни­ем влия­ния «силь­ных до­мов» (круп­ных зе­мель­ных соб­ст­вен­ни­ков), до­би­вав­ших­ся по­ли­тической са­мо­стоя­тель­но­сти и фор­маль­но­го при­зна­ния лич­ной за­ви­си­мо­сти кре­сть­ян , глу­бо­ким кри­зи­сом и де­зин­те­гра­ци­ей бю­ро­кра­тической сис­те­мы им­пе­рии Хань и упад­ком императорской вла­сти. «Желтых повязок» восстание под­го­тав­ли­ва­лось пла­но­мер­но в те­че­ние 10 лет ре­лигиозной сек­той про­да­ос­ско­го тол­ка Тай­пин­дао («Путь Ве­ли­ко­го бла­го­ден­ст­вия»), соз­дан­ной про­по­вед­ни­ком и вра­че­ва­те­лем Чжан Цзяо, ко­то­рый на­зы­вал се­бя Учи­те­лем выс­шей доб­ро­де­те­ли. Чжан Цзяо пред­ре­кал, что 4 апреля 184 года на зем­ле на­сту­пит эра Ве­ли­ко­го бла­го­ден­ст­вия, «Си­нее Не­бо» (ди­на­стия Хань) по­гиб­нет и во­ца­рит­ся «Жёл­тое Не­бо» (цар­ст­во спра­вед­ли­во­сти). «Жёл­тым Не­бом» Чжан Цзяо име­но­вал и са­мо­го се­бя, вы­сту­пая в ро­ли спа­си­те­ля че­ло­ве­че­ст­ва от зла по­роч­но­го ми­ра «Си­не­го Не­ба». Адеп­ты сек­ты но­си­ли на го­ло­ве жёл­тые по­вяз­ки. По­сле­до­ва­те­ли Чжан Цзяо дей­ст­во­ва­ли по всей тер­ри­то­рии им­пе­рии, под­го­тав­ли­вая все­об­щее вос­ста­ние. В 8 са­мых на­се­лён­ных про­вин­ци­ях бы­ли со­з­да­ны 36 ре­лигиозных цен­тров, в ко­то­рых чле­ны сек­ты (около 360 тысяч человек) тай­но про­хо­ди­ли во­енную под­го­тов­ку. «Желтых повязок» восстание на­ча­лось по при­ка­зу Чжан Цзяо и в ко­рот­кий срок ох­ва­ти­ло зна­чительную часть стра­ны. Его уча­ст­ни­ки гро­ми­ли пра­ви­тельственные уч­ре­ж­де­ния, уби­ва­ли пред­ста­ви­те­лей вла­сти как но­си­те­лей все­лен­ско­го зла, опус­то­ша­ли скла­ды, за­хва­ты­ва­ли иму­ще­ст­во бо­га­тых, за­то­п­ля­ли по­ля, ос­во­бо­ж­да­ли ра­бов, вы­пус­ка­ли за­клю­чён­ных из тю­рем. Од­но­вре­мен­но по всей стра­не под­ня­лась вол­на вос­ста­ний, не свя­зан­ных с сек­той Чжан Цзяо (вос­ста­ния в Гу­ан­ду­не и Сы­чуа­ни), на­ча­лись вы­сту­п­ле­ния под­вла­ст­ных Ки­таю пле­мён (в рай­оне Ку­ку­но­ра, Южного Ор­до­са, верх­не­го те­че­ния реки Ху­ан­хэ). В различных об­лас­тях им­пе­рии на­ря­ду с от­ря­да­ми «жёл­тых по­вя­зок» дей­ст­во­ва­ли са­мо­сто­я­тель­ные пов­станческие ар­мии («Чёр­ной го­ры», «Бе­лой вол­ны», «Жёл­то­го дра­ко­на», «Ве­ли­ко­го раз­ли­ва» и др.). Императорские вой­ска ока­за­лись не спо­соб­ны по­да­вить «Желтых повязок» восстание, по­лу­чив­шее под­держ­ку ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния (все­го в нём уча­ст­во­ва­ло около 2 млн. человек). В борь­бу с пов­стан­ца­ми вклю­чи­лись «силь­ные до­ма», объ­е­ди­нив­шие­ся под на­ча­лом круп­но­го зем­ле­вла­дель­ца Ху­ан­фу Су­на и сфор­ми­ро­вав­шие собственную ар­мию. К началу 185 года им уда­лось раз­гро­мить си­лы пов­стан­цев в центральных рай­онах Ки­тая, главные ру­ко­во­ди­те­ли «Желтых повязок» восстания (Чжан Цзяо и его бра­тья Чжан Лян и Чжан Бао) по­гиб­ли. Од­на­ко в других об­лас­тях борь­ба про­дол­жа­лась до 205 года. Де­ло по­дав­ле­ния вос­ста­ния за­вер­шил из­вест­ный сво­ей бес­при­мер­ной жес­то­ко­стью круп­ней­ший пред­ста­ви­тель «силь­ных до­мов» Цао Цао, раз­гро­мив­ший в Шань­ду­не пов­станческую ар­мию под ко­мандованием Юань Та­ня.

«Желтых повязок» восстание на­нес­ло со­кру­шительный удар им­пе­рии Хань, окон­ча­тель­но по­дор­ва­ло ав­то­ри­тет и по­зи­ции императорской вла­сти, в ре­зуль­та­те че­го Хань рас­па­лась на три са­мо­сто­ятельных го­су­дар­ст­ва.

Дос­то­вер­ных све­де­ний о «Желтых повязок» восстании со­хра­ни­лось не­мно­го. Нет ос­но­ва­ний ут­вер­ждать, что кре­сть­ян­ст­во бы­ло его главной дви­жу­щей си­лой, по­то­му что ни о ка­ких дей­ст­ви­ях и тре­бо­ва­ни­ях пов­стан­цев, ко­то­рые мож­но бы­ло бы свя­зать с чая­ния­ми кре­сть­ян, ис­точ­ни­ки не со­об­ща­ют. Идея урав­нительного на­де­ле­ния зем­лёй по­яв­ля­ет­ся в уче­ни­ях да­ос­ских сект не ра­нее IV века. Не­со­мнен­но лишь то, что «Желтых повязок» восстание, вы­сту­пав­шее под ре­лигиозной обо­лоч­кой уче­ния Тай­пин­дао, бы­ло пер­вым в ис­то­рии Ки­тая мас­со­вым народным дви­же­ни­ем, имев­шим свою идео­ло­гию. Как та­ко­вое, оно яви­лось про­об­ра­зом бу­ду­щих кре­сть­ян­ских вос­ста­ний в средневековом Ки­тае.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)