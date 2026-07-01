ЖЕЛЕЗНЯКОВ, АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Железняков, Анатолий Григорьевич (матрос Железняк) (20.04[02.05].1895, с. Федоскино Московской губ. — 26.07.1919, Пятихатки Екатеринославской губ., ныне Днепропетровской обл. Украины) — российский революционер.

Участник Гражданской войны . Был рабочим, кочегаром на торговом флоте. С октября 1915 — на службе на Балтийском флоте, матрос. В июне 1916 дезертировал и работал на торговых судах. После Февральской революции 1917 вернулся на Балтийский флот в Кронштадт. Анархист. В июне 1917 участвовал в вооруженной защите занятой анархистами дачи П. Дурново от сил Временного правительства , участник событий июльского кризиса 1917 . Арестован, приговорен к каторжным работам, в сентябре бежал. Делегат Второго съезда Советов рабочих и солдатских депутатов . Участник Октябрьской революции 1917 . Член Военно-морского революционного комитета. В ноябре — декабре 1917 в составе отряда Н. Ховрина (в качестве его заместителя) участвовал в боях с ударниками под Белгородом и установлении Советской власти в Харькове. Комендант Таврического дворца, руководил охраной Учредительного собрания 1918 . Ж. выступал против Учредительного собрания, и рано утром 6 января 1918 пытался прекратить его работу, заявив: «Караул устал». Но работа собрания после этого продолжилась.

В конце января с отрядом матросов Ж. прибыл в дельту Дуная. В качестве председателя революционного штаба Дунайской флотилии до февраля оборонял Вилково от наступающих румынских войск. Затем отступил в Одессу, а в ходе наступления германских и австро-венгерских войск на Украине — в РСФСР. Летом 1918 командовал полком в составе дивизии В. И. В.И. Киквидзе на Дону.

С ноября 1918 на подпольной работе в Одессе. После занятия Одессы 6 апреля 1919 красными войсками Н. Григорьева Ж. стал председателем профсоюза моряков торгового флота. С мая 1919 командир бронепоезда им. Худякова. Принимал участие в подавлении Григорьева выступления 1919 . В составе 14 армии Южного фронта воевал с войсками А. Деникина . Смертельно ранен в бою на ст. Верховцево.

Лит.: Амурский И. Е. Матрос Железняков. М., 1968; Елизаров М. А. Левый экстремизм на флоте в период революции 1917 года и гражданской войны; февраль 1917 — март 1921 гг. СПб., 2007; Левит И. Э. Молдавская республика (ноябрь 1917 — ноябрь 1918). Кишинев, 2000; Леонтьев Я. В. Пасынок революции: красная дьяволиада матроса Железняка // Родина. 1997. № 1; Учредительное собрание. Россия 1918 г. Стенограмма и документы. М., 1991; Ховрин Н. А. Балтийцы идут на штурм. М., 1987.