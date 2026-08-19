ЖЕЛЕЗНОГОРСК (Курская область)
Город в России, на северо-западе Курской области, центр Железногорского района.
Нас. 96,4 тыс. чел. (2006). Расположен близ ж.-д. ст. Михайловский Рудник. Возник в 1957 как посёлок в связи с освоением Михайловского месторождения железных руд Курской магнитной аномалии. Город с 1962, с 1965 районный центр. Музеи: истории Михайловского горно-обогатит. комбината (1976), краеведч. (основан в 1992, открыт в 1994).
Градообразующее предприятие – Михайловский ГОК, один из крупнейших в РФ (св. 19 млн. т руды в 2006; ок. 20% рос. добычи); производится ок. 16 млн. т товарной продукции (железорудные окатыши и концентраты). Произ-во упаковочной тары (в т. ч. гофрокартонной и полимерной – группа предприятий «ГОТЭК»), стройматериалов (заводы жел.-бетон. изделий и кирпичный), нетканых материалов («Нипромтекс» – синтепон), швейных изделий и др. (см. Предпринимательская деятельность).
Близ Ж., в дер. Большой Дуб, – Военно-историч. музей и мемориал «Партизанская слава» (1977).