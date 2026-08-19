ЖЕЛЕЗНОГОРСК (Курская область)

Город в России, на северо-западе Курской области, центр Железногорского района.

Нас. 96,4 тыс. чел. (2006). Рас­по­ло­жен близ ж.-д. ст. Ми­хай­лов­ский Руд­ник. Воз­ник в 1957 как по­сё­лок в свя­зи с ос­вое­ни­ем Ми­хай­лов­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния же­лез­ных руд Кур­ской маг­нит­ной ано­ма­лии. Го­род с 1962, с 1965 рай­он­ный центр. Му­зеи: ис­то­рии Ми­хай­лов­ско­го гор­но-обо­га­тит. ком­би­на­та (1976), крае­ведч. (ос­но­ван в 1992, от­крыт в 1994).

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие – Ми­хай­лов­ский ГОК, один из круп­ней­ших в РФ (св. 19 млн. т ру­ды в 2006; ок. 20% рос. до­бы­чи); про­из­во­дит­ся ок. 16 млн. т то­вар­ной про­дук­ции (же­ле­зо­руд­ные ока­ты­ши и кон­цен­тра­ты). Про­из-во упа­ковоч­ной та­ры (в т. ч. гоф­ро­кар­тон­ной и по­ли­мер­ной – груп­па пред­при­ятий «ГОТЭК»), строй­ма­те­риа­лов (за­во­ды жел.-бе­тон. из­де­лий и кир­пич­ный), не­тка­ных ма­те­риа­лов («Ни­пром­текс» – син­те­пон), швей­ных из­де­лий и др. (см. Предпринимательская деятельность ).

Близ Ж., в дер. Боль­шой Дуб, – Во­ен­но-ис­то­рич. му­зей и ме­мо­ри­ал «Пар­ти­зан­ская сла­ва» (1977).

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