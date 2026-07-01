ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Город в России, в южной части Красноярского края, центр одноименного закрытого административно-территориального образования.
Нас. 94,2 тыс. чел. (2006). Расположен на сев. отрогах Вост. Саяна, на реках Кантат и Байкал (правые притоки Енисея), в 64 км от Красноярска. Ж.-д. станция.
В кон. 1940-х гг. правительством СССР было принято решение о строительстве уранграфитовых реакторов для получения плутония-239 в Сибири (в ср. течении Енисея, на территории совр. Ж. – в районе, максимально удалённом от границ СССР). В 1949 начались инж. работы; в 1950 основан рабочий посёлок комбината № 815 (ныне Горно-химический комбинат), в нач. 1950-х гг. в Ж. созданы Управление строительства железных рудников МВД СССР (позднее «Сибхимстрой») и строительно-монтажная контора (позднее «Сибхиммонтаж»). При строительстве пром. объектов использовался труд заключённых [исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) – «Гранитный», затем – ИТЛ «Полянский»; расформированы в кон. 1950-х гг.]. В 1954 посёлок преобразован в город; до 1994 в открытой печати назывался Красноярск-26 (в секретных документах – Ж.; др. названия города – Атомград, Соцгород).
Архит. достопримечательности: ансамбль пл. Ленина с Домом культуры Горно-химич. комбината им. 40-летия Октября (1957, арх. Б. Г. Машин). Памятники: В. И. Ленину (1960, арх. Л. И. Кузнецов, скульптор Е. И. Белостоцкий), М. П. Мусоргскому (1953), нач. Управления строительства А. Г. Андрееву (арх. Кузнецов), С. П. Королёву (1990, арх. Н. Г. Анипенко, скульптор Ю. П. Ишханов), обелиск «Строителям города» (1975, арх. Кузнецов), мемориал Победы (1980, худ. В. Г. Григорьев, арх. Анипенко) и др. Храмовый комплекс (1994–99).
Красноярский гос. проектно-изыскательский ин-т «ВНИПИЭТ», гос. Сибирский ин-т «Сибпромпроект». Филиалы и представительства вузов: Сибирского аэрокосмич. ун-та, Красноярского гос. педагогич. ун-та, Красноярского гос. торгово-экономич. ин-та, Сибирского федерального ун-та, Рос. междунар. академии туризма, С.-Петерб. юридич. ун-та. 3 библиотеки: центр. городская им. М. Горького, детская им. А. П. Гайдара, техническая Горно-химич. комбината. Музейно-выставочный центр (открыт в 1988 как Музей истории города, с 1993 совр.статус). Театр кукол «Золотой ключик» (1965), Муниципальный театр оперетты им. К. С. Станиславского (1957; основан как краевой). Зоопарк. 3 горнолыжные трассы.
Градообразующие предприятия: одно из ведущих предприятий атомной пром-сти России – Горно-химический комбинат (пущен в 1958, осн. производств. объекты размещены в скальных выработках; в т. ч. хранение и переработка ядерного топлива, произ-во тепловой и электрич. энергии на подземной АЭС для нужд города) и Научно-производств. объединение прикладной механики им. М. Ф. Решетнёва (1959, одно из ведущих в авиац.-космич. комплексе России; разработка и произ-во искусств. спутников Земли).
Близ Ж., в пос. Подгорный, – химич. завод по произ-ву реактивного топлива (филиал Красноярского машиностроит. завода), Музей археологии.