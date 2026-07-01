ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Город в России, в южной части Красноярского края, центр одноименного закрытого административно-территориального образования.

Нас. 94,2 тыс. чел. (2006). Рас­по­ло­жен на сев. от­ро­гах Вост. Сая­на, на ре­ках Кан­тат и Бай­кал (пра­вые при­то­ки Ени­сея), в 64 км от Крас­но­яр­ска. Ж.-д. стан­ция.

В кон. 1940-х гг. пра­ви­тель­ст­вом СССР бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о строи­тель­ст­ве уран­гра­фи­то­вых ре­ак­то­ров для по­лу­че­ния плу­то­ния-239 в Си­би­ри (в ср. те­че­нии Ени­сея, на тер­ри­то­рии совр. Ж. – в рай­оне, мак­си­маль­но уда­лён­ном от гра­ниц СССР). В 1949 на­ча­лись инж. ра­бо­ты; в 1950 ос­но­ван ра­бо­чий по­сёлок ком­би­на­та № 815 (ны­не Гор­но-хи­ми­ческий ком­би­нат), в нач. 1950-х гг. в Ж. соз­да­ны Управ­ле­ние строи­тель­ст­ва же­лез­ных руд­ни­ков МВД СССР (позд­нее «Сиб­хим­ст­рой») и строи­тель­но-­мон­таж­ная кон­то­ра (позд­нее «Сиб­хим­мон­таж»). При строи­тель­ст­ве пром. объ­ек­тов ис­поль­зо­вал­ся труд за­клю­чён­ных [ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рей (ИТЛ) – «Гра­нит­ный», за­тем – ИТЛ «По­лян­ский»; рас­фор­ми­ро­ва­ны в кон. 1950-х гг.]. В 1954 по­сё­лок пре­об­ра­зо­ван в го­род; до 1994 в от­кры­той пе­ча­ти на­зы­вал­ся Крас­но­ярск-26 (в сек­рет­ных до­ку­мен­тах – Ж.; др. на­зва­ния го­ро­да – Атом­град, Соц­го­род).

Ар­хит. дос­то­при­ме­ча­тель­но­сти: ан­самбль пл. Ле­ни­на с До­мом куль­ту­ры Гор­но-хи­мич. ком­би­на­та им. 40-ле­тия Ок­тяб­ря (1957, арх. Б. Г. Ма­шин). Па­мят­ни­ки: В. И. Ле­ни­ну (1960, арх. Л. И. Куз­не­цов, скульп­тор Е. И. Бе­ло­стоц­кий), М. П. Му­сорг­ско­му (1953), нач. Управ­ле­ния строи­тель­ст­ва А. Г. Ан­д­рее­ву (арх. Куз­не­цов), С. П. Ко­ро­лё­ву (1990, арх. Н. Г. Ани­пен­ко, скульп­тор Ю. П. Иш­ха­нов), обе­лиск «Строи­те­лям го­ро­да» (1975, арх. Куз­не­цов), ме­мо­ри­ал По­бе­ды (1980, худ. В. Г. Гри­горь­ев, арх. Ани­пен­ко) и др. Хра­мо­вый ком­плекс (1994–99).

Крас­но­яр­ский гос. про­ект­но-изы­ска­тель­ский ин-т «ВНИПИЭТ», гос. Си­бир­ский ин-т «Сиб­пром­про­ект». Фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва ву­зов: Си­бир­ско­го аэ­ро­кос­мич. ун-та, Крас­но­яр­ско­го гос. пе­да­го­гич. ун-та, Крас­но­яр­ско­го гос. тор­го­во-­эко­но­мич. ин-та, Си­бир­ско­го фе­де­раль­но­го ун-та, Рос. ме­ж­ду­нар. ака­де­мии ту­риз­ма, С.-Пе­терб. юри­дич. ун-та. 3 биб­лио­те­ки: центр. го­род­ская им. М. Горь­ко­го , дет­ская им. А. П. Гай­да­ра, тех­ни­чес­кая Гор­но-хи­мич. ком­би­на­та. Му­зей­но-вы­ста­воч­ный центр (от­крыт в 1988 как Му­зей ис­то­рии го­ро­да, с 1993 совр.ста­тус). Те­атр ку­кол «Зо­ло­той клю­чик» (1965), Му­ни­ци­паль­ный те­атр опе­рет­ты им. К. С. Ста­ни­слав­ско­го (1957; ос­но­ван как крае­вой). Зоо­парк. 3 гор­но­лыж­ные трас­сы.

Гра­до­об­ра­зую­щие пред­при­ятия: од­но из ве­ду­щих пред­при­ятий атом­ной пром-сти Рос­сии – Гор­но-хи­ми­че­ский ком­би­нат (пу­щен в 1958, осн. про­из­водств. объ­ек­ты раз­ме­ще­ны в скаль­ных вы­ра­бот­ках; в т. ч. хра­не­ние и пе­ре­ра­бот­ка ядер­но­го то­п­ли­ва, про­из-во те­п­ло­вой и элек­трич. энер­гии на под­зем­ной АЭС для нужд го­ро­да) и На­уч­но-про­из­водств. объ­е­ди­не­ние при­клад­ной ме­ха­ни­ки им. М. Ф. Ре­шет­нё­ва (1959, од­но из ве­ду­щих в ави­ац.-кос­мич. ком­плек­се Рос­сии; раз­ра­бот­ка и про­из-во ис­кусств. спут­ни­ков Зем­ли).

Близ Ж., в пос. Под­гор­ный, – хи­мич. за­вод по про­из-ву ре­ак­тив­но­го то­п­ли­ва (фи­ли­ал Крас­но­яр­ско­го ма­ши­но­стро­ит. за­во­да), Му­зей ар­хео­ло­гии.

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