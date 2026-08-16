ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЧИЛИЩА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЧИЛИЩА - в России тип низших профессиональных учебных заведений, готовивших специалистов и квалифицированных рабочих для железно-дорожного транспорта.
Находились в ведении Министерства путей сообщения. Первые железнодорожные училища возникли в 1860-е годы (Елец, Харьков, Одесса, Белгород, Москва). В конце 1870-х годов под руководством В.К. Делла-Воса проведена их реформа, в 1886 году утверждено Положение о технических железнодорожных училищах. Срок обучения был в основном 3 года на базе начального училища при обязательной 2-летней стажировке. В начале XX века выделились механическое, электротехническое и строительное отделения. Число железнодорожных училищ возросло с 26 (1869) до 47 (1917). После 1917 года преобразованы в школы фабрично-заводского ученичества и технические железнодорожные школы. В СССР создавались по Указу Президиума ВС «О государственных трудовых резервах» (1940) на базе школ фабрично-заводского ученичества Наркомата путей сообщения и технических железнодорожных школ; готовили квалифицированных рабочих. В 1958 году преобразованы в профессионально-технические училища.