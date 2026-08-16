ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЧИЛИЩА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЧИЛИЩА - в России тип низших профессиональных учебных заведений, готовивших специалистов и квалифицированных рабочих для железно-дорожного транспорта.

На­хо­ди­лись в ве­де­нии Министерства пу­тей со­об­ще­ния. Пер­вые железнодорожные училища воз­ник­ли в 1860-е годы (Елец, Харь­ков, Одес­са, Бел­го­род, Мо­ск­ва). В конце 1870-х годов под руководством В.К. Дел­ла-Во­са про­ве­де­на их ре­фор­ма, в 1886 году ут­вер­жде­но По­ло­же­ние о тех­нических железнодорожных училищах. Срок обу­че­ния был в основном 3 го­да на ба­зе на­чаль­но­го учи­ли­ща при обя­за­тель­ной 2-лет­ней ста­жи­ров­ке. В начале XX века вы­де­ли­лись ме­ха­ническое, элек­тро­тех­ническое и стро­ительное от­де­ле­ния. Чис­ло железнодорожных училищ воз­рос­ло с 26 (1869) до 47 (1917). По­сле 1917 года пре­об­ра­зо­ва­ны в шко­лы фаб­рич­но-за­вод­ско­го уче­ни­че­ст­ва и тех­нические железнодорожные шко­лы. В СССР соз­да­ва­лись по Ука­зу Пре­зи­диу­ма ВС «О го­су­дар­ст­вен­ных тру­до­вых ре­зер­вах» (1940) на ба­зе школ фаб­рич­но-за­во­дско­го уче­ни­че­ст­ва Нар­ко­ма­та пу­тей со­об­ще­ния и тех­нических железнодорожных школ; го­то­ви­ли ква­ли­фи­цированных ра­бо­чих. В 1958 году пре­об­ра­зо­ва­ны в про­фес­сио­наль­но-тех­ни­че­ские учи­ли­ща .

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