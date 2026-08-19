ЖЕЛЕЗНАЯ ГВАРДИЯ

ЖЕЛЕЗНАЯ ГВАРДИЯ - ультранационалистическое антисемитское фашистское движение и политическая партия в Румынии.

Сфор­ми­ро­ва­лась в 1930 году как вое­ни­зированное под­раз­де­ле­ние Ле­гио­на ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (Legiunea Ar­han­ghelul Mihail), соз­дан­но­го в ию­ле 1927 года К.З. Код­ря­ну. В даль­ней­шем ле­ги­он так­же стал на­зы­вать­ся «Железная гвардия». 10 декабря 1933 года ли­бе­раль­ный пре­мьер-министр Ру­мы­нии Й.Г. Ду­ка за­пре­тил «Железную гвардию», 29 декабря он был убит её чле­на­ми, од­на­ко Код­ря­ну и ор­га­ни­за­ция бы­ли оп­рав­да­ны су­дом. С 1935 года «Железная гвардия» дей­ст­во­ва­ла под названием «Всё - для оте­че­ст­ва» («Totul pentru Ț a­r ̆a»). На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1937 года она за­вое­ва­ла 15,5% го­ло­сов из­би­ра­те­лей и ста­ла од­ной из наи­бо­лее влия­тель­ных пар­тий в стра­не. По­сле ус­та­нов­ле­ния в Ру­мы­нии в феврале 1938 года дик­та­ту­ры ко­ро­ля Ка­ро­ля II «Железная гвардия» бы­ла за­пре­ще­на как воз­мож­ный кон­ку­рент в борь­бе за власть. В апреле 1938 года Код­ря­ну был аре­сто­ван и убит «при по­пыт­ке к бег­ст­ву», «Железную гвардию» воз­гла­вил Х. Си­ма. В сентябре 1939 года её чле­на­ми был убит пре­мьер-министр А. Ка­ли­не­ску, на что пра­ви­тель­ст­во от­ве­ти­ло ре­прес­сия­ми (рас­стре­ля­но свыше 240 чле­нов «Железной гвардии»). 4 сентября 1940 года ле­гио­не­ры всту­пи­ли в аль­янс с генералом Й. Ан­то­не­ску, до­би­лись от­ре­че­ния Ка­ро­ля II в поль­зу сы­на Ми­хая I . Си­ма стал ви­це-пре­мье­ром пра­ви­тель­ст­ва «национального ле­гио­нер­ско­го го­су­дар­ст­ва» (Statul Naţ ional Legionar), в ко­то­ром «Железная гвардия» иг­ра­ла ве­ду­щую роль. Бы­ло уже­сто­че­но ан­ти­се­мит­ское за­ко­но­да­тель­ст­во, ле­гио­не­ры на­ча­ли еврейские по­гро­мы и по­ли­тические убий­ст­ва. В январе 1941 года «Железная гвардия» пред­при­ня­ла по­пыт­ку свер­же­ния Ан­то­не­ску, но по­тер­пе­ла не­уда­чу. Мно­гие чле­ны пар­тии бы­ли аре­сто­ва­ны, часть бе­жа­ла в Гер­ма­нию. В 1944 году «Железная гвардия» бы­ла окон­ча­тель­но рас­пу­ще­на и за­пре­ще­на.

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