ЖЕГИН ЛЕВ ФЁДОРОВИЧ

ЖЕГИН ЛЕВ ФЁДОРОВИЧ - российский график, живописец , теоретик искусства.

Сын Ф.О. Шех­те­ля. Учил­ся в Шко­ле ри­со­ва­ния и жи­во­пи­си К.Ф. Юо­на и И.О. Ду­ди­на (1909-1910), в МУЖВЗ (1911-1914), где по­зна­ко­мил­ся с М.Ф. Ла­рио­но­вым и В.Н. Че­кры­ги­ным; за­тем в ГСХМ (1918-1919). Жил в Мо­ск­ве. Член групп ху­дож­ни­ков «Ма­ко­вец» (1922-1926) и «Путь жи­во­пи­си» (1927-1930; ини­циа­тор соз­да­ния груп­пы). Сре­ди его гра­фического на­сле­дия - порт­ре­ты, в том числе Че­кры­ги­на (итальянский ка­ран­даш, 1930-е годы, ГРМ, и др.), жан­ро­вые ком­по­зи­ции, ра­бо­ты по мо­ти­вам про­из­ве­де­ний Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, А.С. Пуш­ки­на и соз­дан­ные под влия­ни­ем идей Че­кры­ги­на в 1910-1920-х годов се­рии «Биб­лей­ские сю­же­ты» и «Де­ся­ти­об­раз­ные ря­ды», от­ме­чен­ные пла­стическим дра­ма­тиз­мом, кон­тра­ст­ным про­ти­во­пос­тав­ле­ни­ем све­та и тьмы. Ис­пол­нил (совместно с Че­кры­ги­ным) ил­лю­ст­ра­ции к пер­вой кни­ге сти­хо­тво­ре­ний В.В. Мая­ков­ско­го «Я» (1913). Ав­тор жи­во­пис­ных пей­за­жей (ви­ды Мо­сквы и др.), ин­терь­е­ров, на­тюр­мор­тов, порт­ре­тов. Ра­бо­тал так­же в тех­ни­ке про­дав­ли­ва­ния на фоль­ге (се­рия «Про­ме­тей», 1930-е годы, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Мо­ск­ва). Жегин стре­мил­ся к воз­ро­ж­де­нию клас­сической тра­ди­ции, об­ра­ща­ясь к «веч­ным» сю­же­там и об­ра­зам, син­те­зи­руя прин­ци­пы ис­кус­ст­ва про­шло­го и со­вре­мен­но­сти.

Тео­рия Жегина тес­но свя­за­на с его творческой прак­ти­кой: он раз­ра­ба­ты­вал уни­вер­саль­ный язык изо­бра­же­ния, вы­дви­нув по­ня­тие «ак­тив­но­го про­стран­ст­ва» на ос­но­ве изу­че­ния ти­пов пер­спек­ти­вы и ком­по­зиции, ор­га­ни­за­ции про­стран­ст­ва в ми­ро­вой жи­во­пи­си до XVIII века и осо­бен­но в древнерусской ико­но­пи­си . Ос­та­вил вос­по­ми­на­ния о В.Н. Че­кры­ги­не, П.И. Бро­мир­ском, П.А. Фло­рен­ском. Пре­по­да­вал в московской Ху­дожественно-­про­из­водственной мас­тер­ской пе­чат­но­го де­ла (1920-1925); ряд уче­ни­ков Жегина во­шёл в объ­еди­не­ние «Путь жи­во­пи­си».

Сочинения:

Язык жи­во­пис­но­го про­из­ве­де­ния. (Ус­лов­ность древ­не­го ис­кус­ст­ва). М., 1970;

Встре­чи с А.Т. Мат­вее­вым // Па­но­ра­ма ис­кусств. М., 1979. [Вып. 2];

Вос­по­ми­на­ния о П.А. Фло­рен­ском // Вест­ник рус­ско­го хри­сти­ан­ско­го дви­же­ния. 1981. № 135;

Вос­по­ми­на­ния о В.Н. Че­кры­ги­не // Па­но­ра­ма ис­кусств. М., 1987. [Вып.] 10;

Ис­кус­ст­во на ру­бе­же ве­ков // Ма­ко­вец. М., 1994.

Иллюстрации:

Л.Ф. Же­гин. «Де­ся­ти­об­раз­ный ряд». Ак­ва­рель, гу­ашь. 1917. Ча­ст­ное со­б­ра­ние (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.