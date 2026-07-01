ЖЕБЕЛЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЖЕБЕЛЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский историк, специалист в области античной истории, эпиграфики, археологии и классической филологии, академик АН СССР.
Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1890), где его главным наставником был Ф.Ф. Соколов. В 1904-1927 годах профессор Санкт-Петербургского, затем Ленинградского университета. С 1927 года руководил изучением античности Северного Причерноморья в Государственной академии истории материальной культуры (с 1937 года Институт истории материальной культуры АН СССР). В 1941 году Жебелёв остался в осаждённом Ленинграде и до своей смерти возглавлял оставшиеся в городе учреждения АН СССР.
Областью научных интересов Жебелёва была история Древней Греции, особенно её поздний, эллинистическо-римский период. В монографии «Из истории Афин, 229-31 годы до Р. Х.» (1898) Жебелёв скрупулёзно восстановил список афинских архонтов эллинистического времени; в труде «Ахаика» (1903) им прослежена судьба греческих общин под римским протекторатом. Круг научных интересов Жебелёва был очень широк: его интересовали эпиграфика, археология («Введение в археологию», части 1-2, 1923), искусство античного мира. В советское время главным предметом его научных исследований стало Северное Причерноморье, история Ольвии, Херсонеса Таврического и Боспорского царства (результаты исследований собраны в книге «Северное Причерноморье», 1953). Особое значение имели две большие статьи: «Херсонесская присяга» (1935), в которой дана целостная картина социально-политической жизни Херсонеса на рубеже IV-III веков до н. э., и «Последний Перисад и скифское восстание на Боспоре» (1938), где высказана гипотеза о восстании рабов во главе с Савмаком на Боспоре в конце II века до н. э. (позднее была оспорена рядом учёных). Жебелёв много занимался переводами античных авторов (Аристотель, Платон, Аппиан) и внёс неоценимый вклад в историографию античной истории. Несмотря на трудные испытания, выпавшие на его долю после Октябрьской революции 1917 года, Жебелёв оставался стойким защитником классической научной традиций и своей деятельностью способствовал их сохранению новым поколением отечественных антиковедов.
Сочинения:
Автонекролог // Вестник древней истории. 1993. № 2.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.