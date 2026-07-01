ЖЕБЕЛЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЖЕБЕЛЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский историк, специалист в области античной истории, эпиграфики, археологии и классической филологии, академик АН СССР.

Окон­чил ис­то­ри­ко-­фи­ло­ло­гический факультет Санкт-Пе­тербург­ско­го университета (1890), где его главным на­став­ни­ком был Ф.Ф. Со­ко­лов. В 1904-1927 годах профес­сор Санкт-Пе­тербургского, за­тем Ле­нинград­ского университета. С 1927 года ру­ко­во­дил изу­че­ни­ем ан­тич­но­сти Северного При­чер­но­мо­рья в Государственной ака­де­мии ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры (с 1937 года Институт ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры АН СССР). В 1941 году Жебелёв ос­тал­ся в оса­ж­дён­ном Ле­нин­гра­де и до сво­ей смер­ти воз­глав­лял ос­тав­шие­ся в го­ро­де уч­ре­ж­де­ния АН СССР.

Об­ла­стью на­учных ин­те­ре­сов Жебелёва бы­ла ис­то­рия Древ­ней Гре­ции , осо­бен­но её позд­ний, эл­ли­ни­сти­че­ско-римский пе­ри­од. В мо­но­гра­фии «Из ис­то­рии Афин, 229-31 годы до Р. Х.» (1898) Жебелёв скру­пу­лёз­но вос­ста­но­вил спи­сок афин­ских ар­хон­тов эл­ли­ни­стического вре­ме­ни; в тру­де «Ахаи­ка» (1903) им про­сле­же­на судь­ба греческих об­щин под римским про­тек­то­ра­том. Круг на­учных ин­те­ре­сов Жебелёва был очень ши­рок: его ин­те­ре­со­ва­ли эпи­гра­фи­ка, ар­хео­ло­гия («Вве­де­ние в ар­хео­ло­гию», части 1-2, 1923), искусство ан­тич­но­го ми­ра. В советское вре­мя глав­ным пред­ме­том его на­учных ис­сле­до­ва­ний ста­ло Северное При­чер­но­мо­рье, ис­то­рия Оль­вии, Хер­со­не­са Тав­ри­че­ско­го и Бос­пор­ско­го цар­ст­ва (ре­зуль­та­ты ис­сле­до­ва­ний со­б­ра­ны в книге «Се­вер­ное При­чер­но­мо­рье», 1953). Осо­бое зна­че­ние име­ли две боль­шие ста­тьи: «Хер­со­нес­ская при­ся­га» (1935), в ко­то­рой да­на це­ло­ст­ная кар­ти­на со­ци­аль­но-по­ли­тической жиз­ни Хер­со­не­са на ру­бе­же IV-III веков до н. э., и «По­след­ний Пе­ри­сад и скиф­ское вос­ста­ние на Бос­по­ре» (1938), где вы­ска­за­на ги­по­те­за о вос­ста­нии ра­бов во гла­ве с Сав­ма­ком на Бос­по­ре в конце II века до н. э. (позд­нее бы­ла ос­по­ре­на ря­дом учё­ных). Жебелёв мно­го за­ни­мал­ся пе­ре­во­да­ми ан­тич­ных ав­то­ров (Ари­сто­тель, Пла­тон, Ап­пи­ан) и внёс не­оце­ни­мый вклад в ис­то­рио­гра­фию ан­тич­ной ис­то­рии. Не­смот­ря на труд­ные ис­пы­та­ния, вы­пав­шие на его до­лю по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, Жебелёв ос­та­вал­ся стой­ким за­щит­ни­ком клас­сической на­учной тра­ди­ций и сво­ей дея­тель­но­стью спо­соб­ст­во­вал их со­хра­не­нию но­вым по­ко­ле­ни­ем отечественных ан­ти­ко­ве­дов.

Сочинения:

Ав­то­не­кро­лог // Вест­ник древ­ней ис­то­рии. 1993. № 2.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.