ЖЕАЛЬ ЖОЗЕ

ЖЕАЛЬ ЖОЗЕ - бельгийский актёр, режиссёр театра марионеток.

Из ди­на­стии бельгийских ку­коль­ников То­он [из­вест­на с начала XIX века, ро­до­на­чаль­ник - Ан­ту­ан (То­он I) Жан­ти; ди­на­стическое имя пе­ре­да­ёт­ся луч­ше­му ак­тё­ру труп­пы]. В 1954-1963 годах ру­ко­во­дил «Дет­ским те­ат­ром» в Брюс­се­ле. То­гда же вёл на ра­дио пе­ре­да­чи для де­тей и вы­сту­пал с кук­ла­ми на ТВ. С 1962 года пре­зи­дент бельгийского от­де­ле­ния УНИМА (UNIMA) - Ме­ж­ду­народного сою­за дея­те­лей те­ат­ра ку­кол при ЮНЕСКО. Имя То­он VII Жеаль по­лу­чил 10 декабря 1963 года во вре­мя це­ре­мо­нии «ко­ро­на­ции» на центральной пло­ща­ди Брюс­се­ля. То­гда же он воз­гла­вил «Ко­ро­лев­ский те­атр То­она». В 1966 году бла­го­да­ря уси­ли­ям Жеаля те­атр по­лу­чил зда­ние в цен­тре Брюс­се­ля, став­шее вско­ре од­ной из дос­то­приме­ча­тель­но­стей го­ро­да. Жеаль вос­пи­тал плея­ду ак­тё­ров, со­ста­вив­ших его труп­пу. Раз­ви­вая тра­ди­ции ди­на­стии То­онов, со­хра­нил сти­ли­сти­ку и дух народных брюс­сель­ских ку­коль­ных пред­став­ле­ний. Спек­так­ли те­ат­ра со­став­ля­ют ос­но­ву ре­пер­туа­ра в те­че­ние многих де­ся­ти­ле­тий; на­чи­ная с 1950-1960-х годов и до начала 2000-х годов - в основном в ре­дак­ции Жеаля: «Три муш­ке­тё­ра» по мо­ти­вам А. Дю­ма-от­ца , «Же­невь­е­ва Бра­бант­ская» Э. Са­ти, пье­сы М. де Гель­деро­да - «Мис­те­рия о Ро­ж­де­ст­ве», «О дья­во­ле, ко­то­рый про­по­ве­до­вал чу­де­са», «Мис­те­рия о стра­стях Гос­под­них», «Ис­ку­ше­ние свя­то­го Ан­то­ния», «Фарс о Смер­ти, ко­то­рая чуть не умер­ла», «Смерть док­то­ра Фау­ста», «Из­бие­ние мла­ден­цев» и др. (пье­сы на­пи­са­ны в 1-й четверти XX века под впе­чат­ле­ни­ем спек­так­лей «Ко­ро­лев­ско­го те­ат­ра То­она»). Кук­лы те­ат­ра Жеаля - боль­шие тра­диционные брюс­сель­ские ма­рио­нет­ки, от­ли­чаю­щие­ся пыш­но­стью и бо­гат­ст­вом кос­тю­мов. На­ря­ду с из­вест­ны­ми литературными ге­роя­ми в спек­так­лях при­сут­ст­ву­ет Воль­тье - тра­диционный бельгийский ко­мический ку­коль­ный пер­со­наж. С 1994 года Жеаль из­да­ёт пе­рио­дический журнал «Le petit Toone Illustré», ос­ве­щаю­щий со­бы­тия и пре­мье­ры «Ко­ро­лев­ско­го те­ат­ра То­она».

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