ЖЕ ЯЗЫКИ

Семья индейских языков Южной Америки.

Рас­про­стра­не­ны гл. обр. в Бра­зи­лии (в осн. на юге, вос­то­ке и в цен­тре); не­ко­то­рое ко­ли­че­ст­во но­си­те­лей язы­ка ка­ин­ганг (кайн­ганг) жи­вёт на се­ве­ре Ар­ген­ти­ны; см. так­же Же. Об­щее чис­ло го­во­ря­щих на Ж. я. 35–38 тыс. чел. (нач. 2000-х гг., оцен­ка); наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние име­ют язы­ки ка­ин­ганг (18 тыс. го­во­ря­щих; 1989, оцен­ка) и ша­ван­те (10 тыс.; нач. 2000-х гг., оцен­ка).

Ж. я. пред­по­ло­жи­тель­но вхо­дят в со­став не­до­ка­зан­ной ге­не­тич. общ­но­сти мак­ро-же (см. Мак­ро-же язы­ки), ко­то­рая, в свою оче­редь, вклю­ча­ет­ся в ги­по­те­тич. же-па­но-ка­риб­скую мак­ро­се­мью. Ж. я. под­раз­де­ля­ют­ся на 3 вет­ви: се­вер­ную (сев.-за­пад­ную), цен­траль­ную и юж­ную (ка­ин­ганг). К сев. вет­ви от­но­сят­ся язы­ки тим­би­ра, апи­найе, кая­по, крен-ака­роре (ипе­ви) и суйя, к цен­траль­ной – ша­ван­те, ше­рен­те и вы­мер­шие шак­риа­ба и ак­роа, к юж­ной – ка­ин­ганг, шок­ленг и вы­мер­шие ин­га­ин и гвая­на. Все Ж. я. де­мон­ст­ри­ру­ют ди­ал. раз­дроб­лен­ность; диа­лек­ты тим­би­ра (ка­не­ла, крао, кри­ка­ти и др.) и кая­по (кая­по, го­ро­ти­ре, чик­ри) не­ко­то­рыми ис­сле­до­ва­те­ля­ми рас­смат­ри­ва­ют­ся как отд. язы­ки. В не­ко­торых клас­си­фи­ка­ци­ях под Ж. я. по­ни­мают­ся толь­ко язы­ки пер­вых 2 вет­вей, об­на­ру­жи­ваю­щие ме­ж­ду со­бой большее сход­ст­во; для всей общ­но­сти в та­ком слу­чае ис­поль­зу­ет­ся тер­мин «же-ка­ин­ганг».

Для Ж. я. ха­рак­те­рен слож­ный во­ка­лизм с про­ти­во­пос­тав­ле­ния­ми по ря­ду, подъ­ё­му, огуб­лен­но­сти и на­за­ли­за­ции. Кон­со­нан­тизм, на­про­тив, в боль­шин­ст­ве Ж. я. от­но­си­тель­но бе­ден. Ха­рак­те­рен вы­со­кий про­цент но­со­вых со­глас­ных; в ка­ин­ганг все звон­кие смыч­ные реа­ли­зу­ют­ся как пре- или по­ст­на­за­ли­зо­ван­ные.

Строе­ние сло­во­фор­мы агг­лю­ти­на­тив­ное (см. Агг­лю­ти­на­ция в лин­гвис­ти­ке), од­на­ко бед­ность мор­фо­ло­гии и оби­лие не­из­ме­няе­мых час­тиц сбли­жа­ют Ж. я. с изо­ли­рую­щи­ми язы­ка­ми. Име­на не­из­ме­няе­мы, па­деж­ные от­но­ше­ния вы­ра­жа­ют­ся при по­мо­щи по­сле­ло­гов. По­сле­лож­ное мар­ки­ро­ва­ние и пре­фик­саль­ное лич­но-чи­сло­вое со­гла­со­ва­ние гла­го­ла де­мон­ст­ри­ру­ют чер­ты эр­га­тив­но­го строя. Ба­зо­вый по­ря­док слов «под­ле­жа­щее + до­пол­не­ние + гла­гол», кро­ме ша­ван­те, где реа­ли­зу­ет­ся край­не ред­кий по­ря­док «до­пол­не­ние + под­ле­жа­щее + гла­гол». Оп­ре­де­ле­ние, вы­ра­жен­ное при­ла­га­тель­ным, пред­ше­ст­ву­ет оп­ре­де­ляе­мо­му су­ще­ст­ви­тель­но­му, вы­ра­жен­ное ука­зат. ме­сто­име­ни­ем – сле­ду­ет за ним. Об­ла­да­тель пред­ше­ст­ву­ет об­ла­дае­мо­му, при этом от­чу­ж­дае­мая при­над­леж­ность мар­ки­ру­ет­ся спец. слу­жеб­ны­ми сло­ва­ми. Ви­до-­вре­мен­ные зна­че­ния вы­ра­жа­ют­ся отд. час­ти­ца­ми, за­ни­маю­щи­ми, как пра­ви­ло, на­чаль­ную по­зи­цию в пред­ло­же­нии и в ря­де язы­ков не­су­щи­ми те же со­гла­со­ват. по­ка­за­те­ли, что и гла­гол-ска­зуе­мое.

Все Ж. я. ис­пы­ты­ва­ют влия­ние со сто­ро­ны пор­ту­галь­ско­го язы­ка и на­хо­дят­ся в той или иной сте­пе­ни под уг­ро­зой вы­ми­ра­ния. Для боль­шин­ст­ва из них в по­след­ние де­ся­ти­ле­тия бы­ли раз­ра­бо­та­ны пись­мен­но­сти на лат. гра­фич. ос­но­ве, од­на­ко их ре­аль­ное ис­поль­зо­ва­ние ос­та­ёт­ся край­не ог­ра­ни­чен­ным. На ря­де Ж. я. ве­дёт­ся пре­по­да­ва­ние в млад­шей шко­ле. (см. Начальное образование ).

Изу­че­ние Ж. я. на­ча­лось в кон. 19 в. Все они ос­та­ют­ся ма­ло­изу­чен­ны­ми; луч­ше все­го ис­сле­до­ван яз. ка­ин­ганг.

Сло­ва­ри:

Vocabulário Kaingang-Português. Ijuí, 2001.

Автор статьи: Д. В. Ге­ра­си­мов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)