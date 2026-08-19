ЖЕ ЯЗЫКИ
Семья индейских языков Южной Америки.
Распространены гл. обр. в Бразилии (в осн. на юге, востоке и в центре); некоторое количество носителей языка каинганг (кайнганг) живёт на севере Аргентины; см. также Же. Общее число говорящих на Ж. я. 35–38 тыс. чел. (нач. 2000-х гг., оценка); наибольшее распространение имеют языки каинганг (18 тыс. говорящих; 1989, оценка) и шаванте (10 тыс.; нач. 2000-х гг., оценка).
Ж. я. предположительно входят в состав недоказанной генетич. общности макро-же (см. Макро-же языки), которая, в свою очередь, включается в гипотетич. же-пано-карибскую макросемью. Ж. я. подразделяются на 3 ветви: северную (сев.-западную), центральную и южную (каинганг). К сев. ветви относятся языки тимбира, апинайе, каяпо, крен-акароре (ипеви) и суйя, к центральной – шаванте, шеренте и вымершие шакриаба и акроа, к южной – каинганг, шокленг и вымершие ингаин и гваяна. Все Ж. я. демонстрируют диал. раздробленность; диалекты тимбира (канела, крао, крикати и др.) и каяпо (каяпо, горотире, чикри) некоторыми исследователями рассматриваются как отд. языки. В некоторых классификациях под Ж. я. понимаются только языки первых 2 ветвей, обнаруживающие между собой большее сходство; для всей общности в таком случае используется термин «же-каинганг».
Для Ж. я. характерен сложный вокализм с противопоставлениями по ряду, подъёму, огубленности и назализации. Консонантизм, напротив, в большинстве Ж. я. относительно беден. Характерен высокий процент носовых согласных; в каинганг все звонкие смычные реализуются как пре- или постназализованные.
Строение словоформы агглютинативное (см. Агглютинация в лингвистике), однако бедность морфологии и обилие неизменяемых частиц сближают Ж. я. с изолирующими языками. Имена неизменяемы, падежные отношения выражаются при помощи послелогов. Послеложное маркирование и префиксальное лично-числовое согласование глагола демонстрируют черты эргативного строя. Базовый порядок слов «подлежащее + дополнение + глагол», кроме шаванте, где реализуется крайне редкий порядок «дополнение + подлежащее + глагол». Определение, выраженное прилагательным, предшествует определяемому существительному, выраженное указат. местоимением – следует за ним. Обладатель предшествует обладаемому, при этом отчуждаемая принадлежность маркируется спец. служебными словами. Видо-временные значения выражаются отд. частицами, занимающими, как правило, начальную позицию в предложении и в ряде языков несущими те же согласоват. показатели, что и глагол-сказуемое.
Все Ж. я. испытывают влияние со стороны португальского языка и находятся в той или иной степени под угрозой вымирания. Для большинства из них в последние десятилетия были разработаны письменности на лат. графич. основе, однако их реальное использование остаётся крайне ограниченным. На ряде Ж. я. ведётся преподавание в младшей школе. (см. Начальное образование).
Изучение Ж. я. началось в кон. 19 в. Все они остаются малоизученными; лучше всего исследован яз. каинганг.
Словари:
Vocabulário Kaingang-Português. Ijuí, 2001.
Автор статьи: Д. В. Герасимов.