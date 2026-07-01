ЖДЯР-НАД-САЗАВОУ

ЖДЯР-НАД-САЗАВОУ - город в Чехии, в крае Височина.

Население 23,9 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на Мо­рав­ской воз­вы­шен­но­сти, на реке Са­за­ва (пра­вый при­ток реки Влта­ва, бас­сейн Ла­бы). Ж.елезнодорожная стан­ция на ли­нии Пра­га - Брно, узел ав­то­до­рог.

По­се­ле­ние на мес­те Ждяр-над-Сазавоу воз­ник­ло около 1100 года, в 1252 году в его ок­ре­ст­но­стях был по­стро­ен цис­тер­ци­ан­ский мо­на­с­тырь, во вла­де­ния ко­то­ро­го в 1293 году пе­ре­шёл Ждяр-над-Сазавоу. В XIV веке близ го­ро­да от­кры­то ме­сто­ро­ж­де­ние же­лез­ной ру­ды, в конце XIV века поя­ви­лись пер­вые же­ле­зо­де­ла­тель­ные ма­ну­фак­ту­ры. В 1422 году во вре­мя гу­сит­ских войн мо­на­стырь был пол­но­стью со­жжён, но вско­ре вос­ста­нов­лен. С 1526 года в им­пе­рии Габс­бур­гов. Городское пра­во по­лу­чил в 1607 году, во вре­мя Три­дца­тилет­ней вой­ны 1618-1648 годов ок­ку­пи­ро­ван шведскими вой­ска­ми (1642, 1647). В 1784 году при Ио­си­фе II мо­на­стырь был се­ку­ля­ри­зи­ро­ван и пе­ре­стро­ен в за­мок. С 1918 года в Че­хо­сло­ва­кии. С начала 1950-х годов раз­ви­вал­ся как центр тя­жё­лой промыш­лен­ности (в го­ро­де был по­стро­ен круп­ный ста­ле­ли­тей­ный за­вод). С 1993 года в Че­хии.

В цен­тре Ждяр-над-Сазавоу рас­по­ло­жен ан­самбль бывшего цис­тер­ци­ан­ско­го мо­на­сты­ря [ос­но­ван в XIII веке; пе­ре­стро­ен в XVIII веке архитектором Я.Б. Сан­ти­ни: церковь Ус­пе­ния Бо­го­ма­те­ри (пе­ре­строе­на в 1706-1722 годах), зда­ния ака­де­мии и пре­ла­та (1720-е годы), ча­сов­ня Святой Мар­га­ри­ты; с 1784 года - за­мок Кин­ских, ны­не Му­зей пись­мен­но­сти, пе­ча­ти и книж­ной куль­ту­ры, га­ле­рея Кин­ских]. Так­же со­хра­ни­лись: позд­не­го­ти­че­ская при­ход­ская церковь Святого Про­ко­пия (XV-XVI века) и ба­роч­ная ча­сов­ня Святой Вар­ва­ры (1729), Ра­ту­ша (конец XVI - начало XVII веков), ба­роч­ный мост с 8 ста­туя­ми свя­тых (1761-1766), зда­ние городского те­ат­ра (от­крыт в 1901 году). На ок­раи­не го­ро­да, на Зе­лё­ной го­ре, - ан­самбль мо­на­сты­ря (1705-1769) с па­лом­нической церковью Святого Ио­ан­на Не­по­му­ка (1719-1727, архитектор Я. Б. Сан­ти­ни; план в ви­де 5-ко­неч­ной звез­ды, 5 ка­пелл, 5 ал­та­рей), со­вме­щаю­щей прин­ци­пы ба­рок­ко с го­тическими эле­мен­та­ми в кон­ст­рук­ции и де­ко­ре. Цер­ковь вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Сре­ди па­мят­ни­ков - ста­туя святого Ио­ан­на Не­по­му­ка (начало XVIII века, скульп­тор Я. Штайн­хюбль), мо­ну­мент сол­да­там 2-й ми­ро­вой вой­ны (1947, скульп­тор Я. Ру­жич­ка).

Ре­гио­наль­ный му­зей (в зда­нии XIV века).

Ме­тал­лур­гический и ма­ши­но­стро­ительный за­вод «ZDAS» (обо­ру­до­ва­ние для про­кат­ных ста­нов, а так­же сталь­ные слит­ки, ли­тьё, по­ков­ки и др.). Центр ту­риз­ма.

Иллюстрации:

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