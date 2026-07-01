ЖДЯР-НАД-САЗАВОУ
ЖДЯР-НАД-САЗАВОУ - город в Чехии, в крае Височина.
Население 23,9 тысяч человек (2007). Расположен на Моравской возвышенности, на реке Сазава (правый приток реки Влтава, бассейн Лабы). Ж.елезнодорожная станция на линии Прага - Брно, узел автодорог.
Поселение на месте Ждяр-над-Сазавоу возникло около 1100 года, в 1252 году в его окрестностях был построен цистерцианский монастырь, во владения которого в 1293 году перешёл Ждяр-над-Сазавоу. В XIV веке близ города открыто месторождение железной руды, в конце XIV века появились первые железоделательные мануфактуры. В 1422 году во время гуситских войн монастырь был полностью сожжён, но вскоре восстановлен. С 1526 года в империи Габсбургов. Городское право получил в 1607 году, во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов оккупирован шведскими войсками (1642, 1647). В 1784 году при Иосифе II монастырь был секуляризирован и перестроен в замок. С 1918 года в Чехословакии. С начала 1950-х годов развивался как центр тяжёлой промышленности (в городе был построен крупный сталелитейный завод). С 1993 года в Чехии.
В центре Ждяр-над-Сазавоу расположен ансамбль бывшего цистерцианского монастыря [основан в XIII веке; перестроен в XVIII веке архитектором Я.Б. Сантини: церковь Успения Богоматери (перестроена в 1706-1722 годах), здания академии и прелата (1720-е годы), часовня Святой Маргариты; с 1784 года - замок Кинских, ныне Музей письменности, печати и книжной культуры, галерея Кинских]. Также сохранились: позднеготическая приходская церковь Святого Прокопия (XV-XVI века) и барочная часовня Святой Варвары (1729), Ратуша (конец XVI - начало XVII веков), барочный мост с 8 статуями святых (1761-1766), здание городского театра (открыт в 1901 году). На окраине города, на Зелёной горе, - ансамбль монастыря (1705-1769) с паломнической церковью Святого Иоанна Непомука (1719-1727, архитектор Я. Б. Сантини; план в виде 5-конечной звезды, 5 капелл, 5 алтарей), совмещающей принципы барокко с готическими элементами в конструкции и декоре. Церковь включена в список Всемирного наследия. Среди памятников - статуя святого Иоанна Непомука (начало XVIII века, скульптор Я. Штайнхюбль), монумент солдатам 2-й мировой войны (1947, скульптор Я. Ружичка).
Региональный музей (в здании XIV века).
Металлургический и машиностроительный завод «ZDAS» (оборудование для прокатных станов, а также стальные слитки, литьё, поковки и др.). Центр туризма.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.