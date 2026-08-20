ЖДАНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ

ЖДАНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ - русский поэт, эссеист.

Из се­мьи рас­ку­ла­чен­ных кре­сть­ян. Окон­чил Бар­на­уль­ский пе­да­го­гический институт (1976). Пе­ча­та­ет­ся с 1978 года. Пер­вая кни­га - по­этический сборник «Порт­рет» (1982). Вме­сте с по­эта­ми А.В. Ерё­мен­ко и А.М. Пар­щи­ковым вхо­дил в литературную груп­пу «ме­та­ме­тафо­ри­стов». По­эзия Жданова, раз­ви­ваю­щая тра­ди­ции В. Хлеб­ни­ко­ва и има­жи­низ­ма , от­ли­ча­ет­ся об­раз­но-сти­ли­стической ус­лож­нён­но­стью; его основной при­ём - раз­вёр­ну­тая ме­та­фо­ра, зна­че­ние ко­то­рой рас­кры­ва­ет­ся лишь в кон­тек­сте все­го сти­хо­тво­ре­ния. Главные те­мы Жданова - хао­тич­ность ми­ра, бес­плод­ные по­пыт­ки её пре­одо­леть. Ав­тор книг «Не­раз­мен­ное не­бо» (1990), «Ме­сто зем­ли» (1991), «Фо­то­ро­бот за­прет­но­го ми­ра» (1997), «Воз­дух и ве­тер» (2006) и др. В свои кни­ги Жданов час­то по­ме­ща­ет про­за­ические эс­се - ав­то­ком­мен­та­рии к сво­ему твор­че­ст­ву, а так­же собственные пей­заж­ные фо­то­гра­фии.