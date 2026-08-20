ЖДАНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ
ЖДАНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ - русский поэт, эссеист.
Из семьи раскулаченных крестьян. Окончил Барнаульский педагогический институт (1976). Печатается с 1978 года. Первая книга - поэтический сборник «Портрет» (1982). Вместе с поэтами А.В. Ерёменко и А.М. Парщиковым входил в литературную группу «метаметафористов». Поэзия Жданова, развивающая традиции В. Хлебникова и имажинизма, отличается образно-стилистической усложнённостью; его основной приём - развёрнутая метафора, значение которой раскрывается лишь в контексте всего стихотворения. Главные темы Жданова - хаотичность мира, бесплодные попытки её преодолеть. Автор книг «Неразменное небо» (1990), «Место земли» (1991), «Фоторобот запретного мира» (1997), «Воздух и ветер» (2006) и др. В свои книги Жданов часто помещает прозаические эссе - автокомментарии к своему творчеству, а также собственные пейзажные фотографии.