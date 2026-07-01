ЖДАНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЖДАНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА - российский этнограф.
Из семьи военного. Окончила этнографическое отделение историко-этнологического (историко-философского) факультета 1-го МГУ (1930). В 1931-1935 годах заведующая отделом Центрального государственного музея Узбекской ССР в Самарканде, в 1936-1941 годах заведующая отделом Узбекистана Музея народов СССР (Москва). Среди её учителей – П.Ф. Преображенский, С.П. Толстов, С.А. Токарев, М.О. Косвен. В 1944-1947 годах аспирант, затем сотрудник (в 1953-1986 годах заведующая) отдела этнографии народов Средней Азии и Казахстана Института этнографии АН СССР (ныне Институт этнологии и антропологии РАН). В 1945-1959 годах начальник этнографического отряда, заместитель начальника Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Крупнейший специалист по этнографии народов Средней Азии и Казахстана. Один из авторов коллективного труда «Народы Средней Азии и Казахстана» (тома 1-2, 1962-1963), возглавляла работу по созданию Историко-этнографического атласа Средней Азии и Казахстана. Государственная премия СССР (1981).
Сочинения:
Очерки исторической этнографии каракалпаков. М.; Л., 1950;
Каракалпаки Хорезмского оазиса // Тр. Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М., 1952. Т. 1;
Основные этапы этнической истории народов Средней Азии и Казахстана // Народы Средней Азии и Казахстана. М., 1962. Т. 1 (соавт.);
Каракалпаки // Там же; Семья у народов Средней Азии // Семейный быт народов СССР. М., 1990 (совм. с Н. П. Лобачевой).