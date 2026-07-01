ЖДАНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

ЖДАНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА - российский этнограф.

Из се­мьи во­ен­но­го. Окон­чи­ла эт­но­гра­фическое от­де­ле­ние ис­то­ри­ко-эт­но­ло­гического (ис­то­ри­ко-фи­лософского) факультета 1-го МГУ (1930). В 1931-1935 годах заведующая от­де­лом Центрального государственного му­зея Узбекской ССР в Са­мар­кан­де, в 1936-1941 годах заведующая от­де­лом Уз­бе­ки­ста­на Му­зея на­ро­дов СССР (Мо­ск­ва). Сре­ди её учи­те­лей – П.Ф. Пре­об­ра­жен­ский, С.П. Тол­стов, С.А. То­ка­рев, М.О. Кос­вен. В 1944-1947 годах ас­пи­рант, за­тем со­труд­ник (в 1953-1986 годах заведующая) от­де­ла эт­но­гра­фии на­ро­дов Средней Азии и Ка­зах­ста­на Института эт­но­гра­фии АН СССР (ны­не Институт эт­но­ло­гии и ан­тро­по­ло­гии РАН). В 1945-1959 годах начальник эт­но­гра­фического от­ря­да, заместитель начальника Хо­резм­ской ар­хео­ло­го-эт­но­гра­фической экс­пе­ди­ции. Круп­ней­ший спе­циа­лист по эт­но­гра­фии на­ро­дов Средней Азии и Ка­зах­ста­на. Один из ав­то­ров кол­лек­тив­но­го тру­да «На­ро­ды Сред­ней Азии и Ка­зах­ста­на» (тома 1-2, 1962-1963), воз­глав­ля­ла ра­бо­ту по со­зда­нию Ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фи­чес­ко­го ат­ла­са Сред­ней Азии и Ка­зах­ста­на. Государственная премия СССР (1981).

Сочинения:

Очер­ки ис­то­ри­чес­кой эт­но­гра­фии ка­ра­кал­па­ков. М.; Л., 1950;

Ка­ра­кал­па­ки Хо­резм­ско­го оа­зи­са // Тр. Хо­резм­ской ар­хео­лого-эт­но­гра­фи­чес­кой экс­пе­ди­ции. М., 1952. Т. 1;

Ос­нов­ные эта­пы эт­ни­чес­кой ис­то­рии на­ро­дов Сред­ней Азии и Ка­зах­ста­на // На­ро­ды Сред­ней Азии и Ка­зах­ста­на. М., 1962. Т. 1 (со­авт.);

Ка­ра­кал­па­ки // Там же; Се­мья у на­ро­дов Сред­ней Азии // Се­мей­ный быт на­ро­дов СССР. М., 1990 (совм. с Н. П. Ло­ба­чевой).