ЖАВОРОНКОВ СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1944), в годы Великой Отечественной войны - начальник ВВС ВМФ СССР.

Биография

Родился 10 (по новому стилю – 22) апреля 1899 года в деревне Сидоровская (ныне – в черте города Вичуга Ивановской области) в семье крестьянина. С раннего возраста пошёл работать на текстильные предприятия. Принимал активное участие в событиях октября-ноября 1917 года. Вступил в отряд Красной Гвардии. В 1918 году по направлению местного укома ВКП(б) Жаворонков был направлен в партийную школу при Московском окружном комитете ВКП(б), которую окончил через два с половиной месяца.

Вернувшись на родину, вновь работал на текстильном предприятии. В июле 1918 года он добровольцем вступил в коммунистический отряд, который был брошен на подавление Ярославского антисоветского восстания. В сентябре 1918 года поступил на службу в РККА. Участвовал в Гражданской войне.

В 1926 году окончил Военно-политическую академию, после чего служил на военно-политических должностях в авиационных частях. В 1929-1931 годах возглавлял политотдел ВВС Морских сил Чёрного моря. В 1932 году окончил КУВНС, в 1934 году – ВШЛ имени А. Ф. Мясникова, в 1936 году – Военно-воздушную академию. С января 1938 года командовал ВВС ТОФ, а с июля того же года – всей военно-морской авиацией страны.

Великая Отечественная война

В годы Великой Отечественной войны на Жаворонкова легла ответственная задача по руководству действиями военно-морской авиации. Внёс большой вклад в организацию боевой работы ВВС ВМФ, наносивших удары по военно-морским базам, корабля, важным военно-промышленным объектам противника, нарушавших германские военно-морские коммуникации. Во время обороны Ленинграда лично организовывал действия авиации по прикрытию города и единственной связи с остальной территорией страны – «Дороги жизни» – от немецких авианалётов.

Кроме того, Жаворонков внёс значительный вклад в разработку и освоение новой техники борьбы с противником на море. В общей сложности лётчики ВВС ВМФ за годы войны потопили более половины тоннажа немецких транспортных судов и более двух третей тоннажа боевых кораблей и вспомогательных судов, уничтожили несколько тысяч самолётов. В 1945 году лично отвечал за перелёт в Крым делегаций Великобритании и США.

Послевоенная жизнь

После окончания войны продолжал службу в авиации. В декабре 1946 года он был назначен на должность заместителя начальника Гражданского воздушного флота (ГВФ) СССР. В 1949 году окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, после чего на протяжении более чем семи лет возглавлял Главное управления ГВФ. В январе 1957 года он был освобождён от должности начальника управления, однако ещё два с половиной года оставался первым заместителем начальника. В ноябре 1959 года вышел в отставку. Умер 9 июня 1967 года.