ЖAУМЕ III МАЛЬОРКСКИЙ, ЖАУМЕ (ХАЙМЕ) III СМЕЛЫЙ

Жауме III Мальоркский, Жауме (Хайме) III Смелый (катал. Jaume III de Mallorca, el Temerari, исп. Jaime III de Mallorca, el Temerario) (1315, Катания, Сицилия — 25.10.1349, Льюкмайор, Мальорка) — король Мальорки (Майорки).

Граф Руссильона и Сердани, сеньор Монпелье (с 1324), номинальный князь Ахейского княжества (Мореи) (1315—1316 и с 1331). Сын мальоркского инфанта Феррана (участника Каталонской Кампании от которого ему достались номинальные права на Морею), внук Жауме II Мальоркcкого. Согласно договору в Ананьи (1295), Арагонская Корона возвращала королевство Мальорку Жауме II Мальоркскому со статусом вассала. После смерти деда (1311) и отца (1316) Ж. находился под опекой своего дяди, короля Санчо I Мальоркского. После кончины последнего (1324) в 9 лет стал королем Мальорки и правителем запиренейских владений. Воспользовавшись несовершеннолетием короля, его троюродный дядя Жауме II Арагонский попытался вновь (как и в 1291) захватить королевство Мальорку, однако после вмешательства папы Иоанна XXII был вынужден уступить, удовлетворившись вассальной присягой Ж. III М. (1327).

C 20 лет Ж. III М. стал единолично править своими владениями, находившимися в сильном разорении из-за неудачной политики предшественников, огромного внешнего долга, давления Арагонской Короны, череды эпидемий и засушливых лет (с 1331). Пытаясь не допустить голода, Ж. III М. стал импортировать хлеб, попав в еще большую зависимость от кредиторов. В 1337 принял свод законов на латинском языке (лат. Leges Palatinae, катал. Lleis Palatines), в котором кодифицировались нормы права, упорядочивался придворный церемониал, устанавливался четкий список должностей и обязанностей в королевской канцелярии.

Соблюдая вассальные обязанности, Ж. III М. был вынужден находиться в постоянном конфликте с генуэзцами (с которыми Арагонская Корона была во враждебных отношениях, особенно после захвата арагонцами Корсики в 1324), лишая себя тем самым выгодных рынков сбыта и увеличивая военные расходы.

С началом правления в Арагонской Короне Педро IV Церемонного (1336—1387) давление на Мальорку еще более усилилось. Опасаясь полной потери власти, Ж. III М. обратился за помощью к Англии, чем вызвал гнев у французского короля Филиппа VI , которому он также приходился вассалом, через владение в Монпелье. В 1341 Ж. III М. был вынужден обратиться к Педро IV за помощью от возможного французского вторжения, однако получил отказ, поскольку арагонский король не хотел портить отношения с Францией. Более того, Педро IV обвинил Ж. III М. в ненадлежащем исполнении обязанностей вассала, чеканке собственной золотой монеты, якобы подрывающей экономику Арагонской Короны, а также в связях в маринидскими правителями Марокко.

После последовавшего решения Ж. III М. разорвать вассальные отношения с Арагонской Короной, Педро IV объявил в 1343 войну Мальорке и в том же году взял ее, разоренную экономическим кризисом, практически без боя, а в 1344 захватил Руссильон и Сердань. Сбежав в Монпелье, под защиту французского короля, Ж. III М. попытался договориться с Педро IV о мире и размере дани, но получил отказ. Вынужденный продать Монпелье французскому королю, и, собрав на полученные деньги войско, Ж. III М. попытался вернуть себе Балеарские острова, но потерпел поражение и погиб в 1349 в битве при Льюкмайоре, а королевство Мальорка окончательно вошло в состав Арагонской Короны.

Ж. III М. был ярким представителем младшей ветви Арагонского дома, который в условиях постоянного давления со стороны сюзерена, а также набирающего обороты общеевропейского кризиса XIV в. стремился сохранить независимость внутренней и внешней политики, но потерпел неудачу. Во многом передовая для своего времени, вдохновленная идеями философа Рамона Льюля об облике правителя и двора, инициатива короля Ж. III М. по структурированию системы административного управления, законодательно оформленная им в кодексе Leges Palatinae (1337), получила дальнейшее развитие в ордонансе (1344) его главного врага Педро IV.

Лит.: Abulafia D. A Mediterranean Emporium: The Catalan Kingdom of Majorca. Cambridge, 1994; Utilidad y decoro: zeremoniell und symbolische Kommunikation in den «Leges Palatinae» König Jacobs III. von Mallorca (1337) / Hrsg. G. Drossbach, G. Kerscher. Wiesbaden, 2013.