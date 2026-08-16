ЖАРРИ АЛЬФРЕД
ЖАРРИ АЛЬФРЕД - французский писатель.
Выходец из семьи мелкого торговца. Окончил лицей в городе Ренн. С 1891 года в Париже сблизился с символистами, печатался в периодике, вместе с Р. де Гурмоном основал журнал «Ymagier». В 1903 году возглавил поэтическую группу, объединившуюся вокруг журнала «Festin d’Esope», отличавшуюся богемным пренебрежением к буржуазному жизненному укладу. Художественное творчество Жарри своей замысловатой образностью и языковыми экспериментами во многом сходно с сюрреализмом: поэтические сборники «Песочные часы памяти» («Les minutes de sable mémorial», 1894), «Кесарь-антихрист» («César antéchrist», 1895); романы «Дни и ночи» («Les jours et les nuits», 1897), «Мессалина» («Messaline», 1901), «Суперсамец» («Le surmâle», 1902) и др. Особую известность снискал созданный для театра марионеток фантастический фарс Жарри «Убю король» («Ubu-Roi», 1896), предвосхитивший многие художественные принципы абсурда театра.
Сочинения:
Убю король и другие произведения. М., 2002;
Œuvres. P., 2004.