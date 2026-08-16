ЖАРРИ АЛЬФРЕД

ЖАРРИ АЛЬФРЕД - французский писатель.

Вы­хо­дец из се­мьи мел­ко­го тор­гов­ца. Окон­чил ли­цей в городе Ренн. С 1891 года в Па­ри­же сбли­зил­ся с сим­во­ли­ста­ми, пе­ча­тал­ся в пе­рио­ди­ке, вме­сте с Р. де Гур­мо­ном ос­но­вал журнал «Ymagier». В 1903 году воз­гла­вил по­этическую груп­пу, объ­е­ди­нив­шую­ся во­круг журнала «Festin d’Esope», от­ли­чав­шую­ся бо­гем­ным пре­неб­ре­же­ни­ем к бур­жу­аз­но­му жиз­нен­но­му ук­ла­ду. Ху­дожественное твор­че­ст­во Жарри сво­ей за­мы­сло­ва­той об­раз­но­стью и язы­ко­вы­ми экс­пе­ри­мен­та­ми во мно­гом сход­но с сюр­реа­лиз­мом : по­этические сборники «Пе­соч­ные ча­сы па­мя­ти» («Les mi­nutes de sable mémorial», 1894), «Ке­сарь-­ан­ти­христ» («César an­téchrist», 1895); ро­ма­ны «Дни и но­чи» («Les jours et les nuits», 1897), «Мес­са­ли­на» («Mes­sa­li­ne», 1901), «Су­пер­са­мец» («Le sur­mâ­le», 1902) и др. Осо­бую из­вест­ность сни­скал соз­дан­ный для те­ат­ра ма­рио­не­ток фан­та­стический фарс Жарри «Убю ко­роль» («Ubu-­Roi», 1896), пред­вос­хи­тив­ший многие художественные прин­ци­пы аб­сур­да те­ат­ра.

Сочинения:

Убю ко­роль и дру­гие про­из­ве­де­ния. М., 2002;

Œuvres. P., 2004.