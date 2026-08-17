ЖАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ЖАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - русский хоровой дирижер.

Родился в семье купца 2-й гильдии. В 1904 году был отдан в макарьевское 1-е приходское мужское училище; в 1906 году поступил в московское Синодальное училище церковного пения, где учился у Н.М. Данилина, А.Д. Кастальского, Н.С. Голованова и др. До 15 лет пел дискантом в московском Синодальном хоре; в 1911 году участвовал в его заграничной поездке. В 1915-1917 годы руководил хором при Обществе трудовой помощи инвалидам мировой войны, с которым пел в церквах и давал концерты в госпиталях.

По окончании Синодального училища (20 марта 1917 год) поступил в Александровское военное училище. Пройдя 2-недельную подготовку, непродолжительное время принимал участие в военных действиях в составе 8-й армии генерал Л.Г. Корнилова. 1 августа 1917 года был произведен в прапорщики и в конце сентября прибыл в Бахмут (ныне Артёмовск, Украина) в 25-й запасной полк. По его расформировании вернулся в Макарьев, где 17 марта 1918 года был зачислен на должность учителя пения в женскую гимназию и руководил хором в одном из храмов. После того как летом 1918 года гимназия была закрыта, С.А. Жаров преподавал пение в городских школах. 14 ноября 1918 года он был назначен взводным инструктором при Макарьевском уездном военном комиссариате.

В 1919 году С.А. Жаров был призван в Красную Армию , однако в августе того же года, находясь в Тамбове, попал во время рейда корпуса ген. К.К. Мамонтова в тылы Красной Армии в плен к белым. Был зачислен в состав сформированной Мамонтовым Тульской пехотной дивизии добровольцев. Оказавшись в Новочеркасске, получил назначение в пулеметный полк 3-й Донской казачьей дивизии, где воевал в чине хорунжего. В годы гражданской войны С.А. Жаров был регентом в Воскресенском войсковом соборе ст-цы Старочеркасской, а также руководил хором за богослужениями, которые совершались по ходу следования войска.

15 ноября 1920 года С.А. Жаров вместе с дивизией был эвакуирован из Керчи в Турцию и попал в лагерь Чилингир. В 1920 году к празднику свт. Николая Чудотворца (6/19 декабря) по приказу командира Гундоровского Георгиевского полка ген. А.К. Гусельщикова был собран сводный хор для участия в богослужении. Руководителем хора был назначен С.А. Жаров.

В марте 1921 года казаки были переправлены в лагерь на о-в Лемнос, где Ж. продолжал руководить хором, в т. ч. в предоставленной рус. духовенству греческой церкви близлежащего г. Мудрос.

Весной 1921 года С.А. Жаров вместе с казачьими войсками прибыл в Болгарию. Первый концерт хора под его управлением состоялся в г. Бургас. В мае 1921 года хор прибыл в Софию, где по приглашению дипломатического представителя России А.М. Петряева стал регулярно петь на богослужении в посольской церкви свт. Николая. С.А. Жаров также работал преподавателем пения и физкультуры в русской гимназии.

Успех принес хору концерт духовной музыки в софийском кафедральном соборе св. Александра Невского, а также выступления в Софийском свободном театре, в Военном клубе. 4 июля 1923 года хор выступил в Вене, в зале дворца Хофбург, после чего было принято решение начать регулярную концертную деятельность.

К конце 20-х годов Хор донских казаков под управлением С.А. Жарова стал самым известным эмигрантским коллективом русского зарубежья. Расписание гастролей было чрезвычайно напряженным: к 1935 году, согласно парижскому казачьему журналу «Станица», хор выступил в 2785 концертах, посетил различные страны Западной, Центральной, Южной и Северной Европы, Северной и Южной Америки, Африки, а также Австралию и Новую Зеландию. До второй мировой войны хор обычно гастролировал 10 месяцев в году, давая по 200-250 концертов. После отпуска хор собирался на месяц для подготовки к концертному сезону. Репетиции продолжались по 6-7 часов в день.

По мнению современников, хор С.А. ЖАрова был одним из лучших по подбору голосов. Интерпретации С.А. Жарова отличались стройностью и красочной динамикой. Он нашел индивидуальный исполнительский стиль, выделявший его коллектив среди других подобных хоров - кубанских казаков под управлением С.Д. Игнатьева, донских казаков им. атамана Платова под управлением Н.Ф. Кострюкова, черноморских казаков под управлением Б.М. Ледковского и др.

С.А. Жаров уподоблял хор симфоническому оркестру, чрезвычайно обогатив способы хорового исполнительства и звуковую палитру мужского хорового состава. Склонный к экспериментам, он широко использовал фальцеты, а также низкие регистры, увеличил диапазон мужского хора до диапазона смешанного (31/2 октавы). Дирижер и его помощники вводили в пение специальные эффекты: имитацию звуков трубы, гитары, баяна, пулеметных очередей, цоканья копыт, свист, гиканье и т. п.

Благодаря деятельности хора был существенно расширен хоровой репертуар для мужского состава. С коллективом сотрудничали композиторы К.Н. Шведов, А.Т. Гречанинов, И.А. Добровейн, Н. Гогоцкий. К 3-тысячному концерту хора, который был дан в Карнеги-холле в 1935 году, Шведов написал «Музыкально-историческую справку о Донском казачьем хоре». Впервые хор без сопровождения исполнил переложения оперных сцен, фортепианных и симфонических произведений. В его репертуар входили также русские народные песни, популярные песни советских композиторов, марши и др.

Однако С.А. Жаров в первую очередь считал себя регентом и мастером исполнения духовной музыки. Его хор пел в православных церквах тех мест, где проходили гастроли или где хор жил во время подготовки к очередному концертному турне. Пение духовной музыки на концерте и в храме существенно различалось: как писал П.В. Спасский, вне храма она «звучала эстрадно», эффектно, в храме - сдержанно, величаво. С.А. Жаров был одним из самых ревностных продолжателей традиций Синодального хора, пропагандистом творчества композиторов Нового направления. Основу церковного репертуара хора составляли сочинения Кастальского, С.В. Рахманинова, Гречанинова, П.Г. Чеснокова, Шведова и др. Исполнялась также музыка Д.С. Бортнянского, А.А. Архангельского, Г.Ф. Львовского и др. С.А. Жаров пользовался советами Рахманинова по дирижированию и аранжировке. Исполнявшиеся хором обработки духовной музыки принадлежали главным образом С.А. Жарову.

Численность хора в разные периоды колебалась от 22 до 40 певцов. В концертах также принимали участие 2 танцора. Отличительными чертами хора были строгая военная дисциплина и беспрекословное повиновение дирижеру.

В период жизни в Европе коллектив подчинялся донскому атаману, оказывал поддержку казачеству в эмиграции и военным инвалидам, различным рус. общественным и церковным организациям, частным лицам.

В 1939 году дирижер и хористы переехали в США, в 1943 году получили американское гражданство. В годы второй мировой войны коллектив пользовался поддержкой властей США и продолжал концертную деятельность, в частности в пользу американских военных лагерей и госпиталей. К 1943 году, когда отмечался 20-летний юбилей коллектива, на его счету уже было около 5 тыс. концертных выступлений. В журнале «Русский вестник» сообщалось, что за этот период хор исполнил ок. 300 сочинений и обработок.

В 1945 году, вскоре после окончания войны, состоялась поездка хора в Западную Европу с концертами для союзных войск. Продолжал хор и благотворительную деятельность, в частности в 1947 году помогал русским, оказавшимся в лагерях для перемещенных лиц, переехать в США и найти там работу.

Однако с началом «холодной войны» положение хора значительно осложнилось, его концерты порой отменялись и бойкотировались. Тем не менее хор продолжал концертировать, совершив поездки в разные страны Европы, Азии, Южной и Центральной Америки, а также в Австралию, Новую Зеландию и на Гавайи.

В 50-х годах, после смерти Шведова и Гречанинова, с хором начал сотрудничать регент и композитор Д.П. Орлов (также выпускник Синодального училища).

В послевоенный период хор продолжил запись на граммофонные пластинки (компаний Columbia, CBS, Deutsche Grammophon, Decca, Philips и др.), тиражи которых достигали огромных размеров, снялся в ряде документальных и художественных фильмов (кинокомпаний Memento Filmfabrik, Dr. V. BadalFilmproduktion, UFA Film, MGM, Warner Brothers и др.). Большое значение имел выпуск в 1958 году грампластинок с записями духовной музыки (литургии, всенощной, панихиды и песнопений Страстной седмицы) по инициативе Свято-Николаевского фонда в Нью-Йорке. В 1979 году С.А. Жаров руководил женским хором, с которым также записал грампластинку.

Изнурительный концертный режим подорвал здоровье дирижера. С 60-х годов, с уменьшением потока русских переселенцев, хор начал испытывать дефицит певческих голосов и был вынужден пополняться не только неказаками (что было обычным явлением и в довоенный период), но и певцами разных национальностей, к-рые далеко не всегда хорошо владели русским языком. Поэтому в этот период исполнительский уровень хора заметно снизился: появились черты формализации стиля и исполнительских приемов, излишняя вибрация звука и небрежность, преувеличенные темповые и динамические контрасты. Тем не менее хор по-прежнему пользовался любовью слушателей. К 1978-1979 годы относятся последние гастроли хора под руководством С.А. Жарова 17 октября 1981 года С.А. Жаров был введен в Палату славы Конгресса русских американцев.

В течение 55 лет музыкальной деятельности С.А. Жаров сумел без каких-либо субсидий сохранить концертный хор, в составе которого было свыше 300 певцов, общее число концертов хора, по разным оценкам, составило от 8,5 до 10 тыс.

Благодаря С.А. Жарову в ряде стран появилось множество мужских хоров, которые состояли из местных жителей, а также выходцев из России и СССР. Последователями С.А. Жарова считают себя хормейстеры Г. Маргитич (США), М. Верхоев и М. Минский (Нидерланды), В. Хлибка и М. Ковалёв (Германия).

В историю мировой музыкальной культуры С.А. Жаров вошел как один из самых известных хоровых дирижеров XX века, как пропагандист русской музыки, который обновил ее хоровые традиции. По словам Спасского, он «взял на себя подвиг выявить и показать всему миру, что есть самое дорогое и ценное у русского народа - в его религии, в Православии». Похоронен на Свято-Владимирском кладбище на Касвилл-род в Джэксоне (штат Нью-Джерси).