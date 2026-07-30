ЖАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Российский актёр, режиссёр, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
По окончании высшего городского училища в Москве поступил учеником наборщика в типографию, одновременно работал статистом в Опере С. И. Зимина. В 1919 году окончил театральную студию Художественно-просветительного союза рабочих организаций (ХПСРО) под руководством Ф. Ф. Комиссаржевского (педагоги А. П. Зонов и В. М. Бебутов). В театре-студии ХПСРО в паре с И. В. Ильинским сыграл свою первую роль – Шута («Виндзорские проказницы» У. Шекспира). Служил в различных театрах, в т. ч. в 1921–1925 годах в Театре В. Э. Мейерхольда (мадам Брандахлыстова – «Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина; Агафангел – «Мандат» Н. Р. Эрдмана, и др.), в 1926–1927 годах и в 1929 году в Бакинском рабочем театре (Молчалин – «Горе от ума» А. С. Грибоедова, и др.), в 1928 году в Казанском Большом драматическом театре. В 1931–1937 годах служил в Камерном театре А. Я. Таирова, где создал одну из своих крупнейших ролей – Алексея («Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского). Там же впервые выступил как режиссёр, поставив в 1936 году «Очную ставку» Л. Р. Шейнина и братьев Тур (сыграл роль Ларцева). С 1938 года в Малом театре. Открытый темперамент, сочный юмор, непринуждённость исполнительской манеры делали Жарова предельно достоверным и убедительным как в комедийных ролях, так и в образах, полных глубокого драматизма и грустной иронии: Мурзавецкий и Лыняев («Волки и овцы»), Иннокентий («Сердце не камень»), Дикой («Гроза»), Боровцов («Пучина») – все А. Н. Островского, Фома Кукуев («Волк» Л. М. Леонова), Городничий («Ревизор» Н. В. Гоголя), Харитонов («За тех, кто в море!» Б. А. Лавренёва; Государственная премия СССР, 1947), Прохор Храпов («Васса Железнова» М. Горького), Митрич («Власть тьмы» Л. Н. Толстого), Лебедев («Иванов» А. П. Чехова), Яагуп («Браконьеры» Э. Раннета, 1961, постановка Жарова), Ковалёв («Самый последний день» по Б. Л. Васильеву). С 1924 года в кино. Уже первые эпизодические немые роли запоминались благодаря особой экранной выразительности и органике, меткой характеристике, умению блестяще импровизировать («Папиросница от Моссельпрома», «Человек из ресторана», «Дон Диего и Пелагея»). Всенародную известность принесла роль Жигана («Путёвка в жизнь»). Среди лучших ролей: Кудряш («Гроза»), Зайцев («Три товарища»), Смирнов («Медведь»), конторщик Дымба («Возвращение Максима»), Меншиков («Пётр I»; Государственная премия СССР, 1941), Малюта Скуратов («Иван Грозный»), Перчихин («Оборона Царицына»; Государственная премия СССР, 1942), Баранов («Воздушный извозчик»), Еропкин («Близнецы»), Артынов («Анна на шее»), Ухов («Старшая сестра»), Анискин («Деревенский детектив»). Исполнил главные роли в поставленных им фильмах «Беспокойное хозяйство» (1946) и телефильмах «Анискин и Фантомас» (1974, совместно с В. А. Рапопортом), «И снова Анискин» (1978, совместно с В. И. Ивановым). Награждён 3 орденами Ленина.
Сочинения:
Жизнь, театр, кино. М., 1967.
Мои встречи с временем и людьми. М., 2006.