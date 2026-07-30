ЖАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Российский актёр, режиссёр, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда .

По окон­ча­нии выс­ше­го городского училища в Мо­ск­ве по­сту­пил уче­ни­ком на­бор­щи­ка в ти­по­гра­фию, од­но­вре­мен­но ра­бо­тал ста­ти­стом в Опе­ре С. И. Зи­ми­на. В 1919 году окон­чил те­ат­раль­ную сту­дию Ху­дожественно-про­све­ти­тель­но­го сою­за ра­бо­чих ор­га­ни­за­ций (ХПСРО) под руководством Ф. Ф. Ко­мис­сар­жев­ско­го (пе­да­го­ги А. П. Зо­нов и В. М. Бе­бу­тов). В те­ат­ре-сту­дии ХПСРО в па­ре с И. В. Иль­ин­ским сыг­рал свою пер­вую роль – Шу­та («Винд­зор­ские про­каз­ни­цы» У. Шек­спи­ра ). Слу­жил в различных те­ат­рах, в т. ч. в 1921–1925 годах в Те­ат­ре В. Э. Мей­ер­холь­да (ма­дам Бран­дах­лы­сто­ва – «Смерть Та­рел­ки­на» А. В. Су­хо­во-Ко­бы­ли­на; Ага­фан­гел – «Ман­дат» Н. Р. Эрд­ма­на, и др.), в 1926–1927 годах и в 1929 году в Ба­кин­ском ра­бо­чем те­ат­ре (Мол­ча­лин – «Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва, и др.), в 1928 году в Ка­зан­ском Боль­шом дра­ма­тическом те­ат­ре. В 1931–1937 годах служил в Ка­мер­ном те­ат­ре А. Я. Таи­ро­ва, где соз­дал од­ну из сво­их круп­ней­ших ро­лей – Алек­сея («Оп­ти­ми­сти­че­ская тра­ге­дия» В. В. Виш­нев­ско­го). Там же впер­вые вы­сту­пил как ре­жис­сёр, по­ста­вив в 1936 году «Оч­ную став­ку» Л. Р. Шей­ни­на и братьев Тур (сыг­рал роль Лар­це­ва). С 1938 года в Ма­лом те­ат­ре. От­кры­тый тем­пе­ра­мент, соч­ный юмор, не­при­ну­ж­дён­ность ис­пол­ни­тель­ской ма­не­ры де­ла­ли Жарова пре­дель­но дос­то­вер­ным и убе­ди­тель­ным как в ко­ме­дий­ных ро­лях, так и в об­раз­ах, пол­ных глу­бо­ко­го дра­ма­тиз­ма и гру­ст­ной иро­нии: Мур­за­вец­кий и Лы­ня­ев («Вол­ки и ов­цы»), Ин­но­кен­тий («Серд­це не ка­мень»), Ди­кой («Гро­за»), Бо­ров­цов («Пу­чи­на») – все А. Н. Ост­ров­ско­го, Фо­ма Ку­ку­ев («Волк» Л. М. Ле­о­но­ва), Го­род­ни­чий («Ре­ви­зор» Н. В. Го­го­ля ), Ха­ри­то­нов («За тех, кто в мо­ре!» Б. А. Лав­ре­нё­ва; Государственная премия СССР, 1947), Про­хор Хра­пов («Вас­са Же­лез­но­ва» М. Горь­ко­го), Мит­рич («Власть тьмы» Л. Н. Тол­сто­го), Ле­бе­дев («Ива­нов» А. П. Че­хо­ва), Яа­гуп («Бра­конь­е­ры» Э. Ран­не­та, 1961, по­ста­нов­ка Жарова), Ко­ва­лёв («Са­мый по­след­ний день» по Б. Л. Ва­силь­е­ву). С 1924 года в ки­но. Уже пер­вые эпи­зо­дические не­мые ро­ли за­по­ми­на­лись бла­го­да­ря осо­бой эк­ран­ной вы­ра­зи­тель­но­сти и ор­га­ни­ке, мет­кой ха­рак­те­ри­сти­ке, уме­нию бле­стя­ще им­про­ви­зи­ро­вать («Па­пи­рос­ни­ца от Мос­сельп­ро­ма», «Че­ло­век из рес­то­ра­на», «Дон Дие­го и Пе­ла­гея»). Все­на­род­ную из­вест­ность при­нес­ла роль Жи­га­на («Пу­тёв­ка в жизнь»). Сре­ди луч­ших ро­лей: Куд­ряш («Гро­за»), Зай­цев («Три то­ва­ри­ща»), Смир­нов («Мед­ведь»), кон­тор­щик Дым­ба («Воз­вра­ще­ние Мак­си­ма»), Мен­ши­ков («Пётр I»; Государственная премия СССР, 1941), Ма­лю­та Ску­ра­тов («Иван Гроз­ный»), Пер­чи­хин («Обо­ро­на Ца­ри­цы­на»; Государственная премия СССР, 1942), Ба­ра­нов («Воз­душ­ный из­воз­чик»), Ероп­кин («Близ­не­цы»), Ар­ты­нов («Ан­на на шее»), Ухов («Стар­шая се­ст­ра»), Ани­скин («Де­ре­вен­ский де­тек­тив»). Ис­пол­нил главные ро­ли в по­став­лен­ных им фильмах «Бес­по­кой­ное хо­зяй­ст­во» (1946) и те­ле­филь­мах «Ани­скин и Фан­то­мас» (1974, совместно с В. А. Ра­по­пор­том), «И сно­ва Ани­скин» (1978, совместно с В. И. Ива­но­вым). На­гра­ж­дён 3 ор­де­на­ми Ле­ни­на .

Сочинения:

Жизнь, те­атр, ки­но. М., 1967.

Мои встре­чи с вре­ме­нем и людь­ми. М., 2006.