ЖАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
ЖАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ - русский поэт.
Родился в крестьянской семье. Учился в Можайском реальном училище. В 1918-1925 годах на комсомольской работе (1-й секретарь уездного комитета, руководитель отдела печати Московского губкома). В 1921 году занимался в поэтическом семинаре В.Я. Брюсова. Выступал в печати с началом 1920-х годов. Первый поэтический сборник - «Слово о Поволжье» (1921); за ним последовали книга «Красная тальянка», отразившая увлечение народной частушкой, «Ледоход» (обе 1923 год), «Здравствуй, жизнь!» (1925) и др. Известность Жарова принесла поэма «Гармонь» (1926; экранизация И.А. Савченко, 1934, - один из первых советских музыкальных фильмов), где напевным, близким к народному стихом повествуется о конфликте старого и нового в деревне и моральной победе молодых героев. Поэзию Жарова, пронизанную комсомольским оптимизмом, отличает образно-стилистическая простота, нередко граничащая с шаблонностью. С конца 1920-х годов работал в жанре поэтического фельетона. Во время Великой Отечественной войны был военкором, писал патриотические стихи и поэмы; в послевоенный период сочинял подписи к сатирическим плакатам, занимался поэтическими переводами. Автор текстов многих известных песен: «Заветный камень» (музыка Б.А. Мокроусова), «Ходили мы походами» (музыка К.Я. Листова), «Взвейтесь кострами, синие ночи» (музыка С.Ф. Кайдан-Дёшкина, неофициальный гимн советских пионеров) и др.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 3 т. М., 1980-1981.