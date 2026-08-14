ЖАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

ЖАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ - русский поэт.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Учил­ся в Мо­жай­ском ре­аль­ном училище. В 1918-1925 годах на ком­со­моль­ской ра­бо­те (1-й сек­ре­тарь уезд­но­го комитета, ру­ко­во­ди­тель от­де­ла пе­ча­ти Московского губ­ко­ма). В 1921 году за­ни­мал­ся в по­этическом се­ми­на­ре В.Я. Брю­со­ва. Вы­сту­пал в пе­ча­ти с началом 1920-х годов. Первый по­этический сборник - «Сло­во о По­вол­жье» (1921); за ним по­сле­до­ва­ли книга «Крас­ная таль­ян­ка», от­ра­зив­шая ув­ле­че­ние народной час­туш­кой, «Ле­до­ход» (обе 1923 год), «Здрав­ст­вуй, жизнь!» (1925) и др. Из­вест­ность Жарова при­нес­ла по­эма «Гар­монь» (1926; эк­ра­ни­за­ция И.А. Сав­чен­ко, 1934, - один из пер­вых советских музыкальных филь­мов), где на­пев­ным, близ­ким к на­род­но­му сти­хом по­ве­ст­ву­ет­ся о кон­флик­те ста­ро­го и но­во­го в де­рев­не и мо­раль­ной по­бе­де мо­ло­дых ге­ро­ев. По­эзию Жарова, про­ни­зан­ную ком­со­моль­ским оп­ти­миз­мом, от­ли­ча­ет об­раз­но-сти­ли­стическая про­сто­та, не­ред­ко гра­ни­ча­щая с шаб­лон­но­стью. С конца 1920-х годов ра­бо­тал в жан­ре по­этического фель­е­то­на. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны был во­ен­ко­ром, пи­сал пат­рио­тические сти­хи и по­эмы; в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од со­чи­нял под­пи­си к са­ти­рическим пла­ка­там, за­ни­мал­ся по­этическими пе­ре­во­да­ми. Ав­тор тек­стов многих из­вест­ных пе­сен: «За­вет­ный ка­мень» (музыка Б.А. Мок­ро­усо­ва), «Хо­ди­ли мы по­хо­да­ми» (музыка К.Я. Лис­то­ва), «Взвей­тесь ко­ст­ра­ми, си­ние но­чи» (музыка С.Ф. Кай­дан-­Дёш­ки­на, не­офи­ци­аль­ный гимн советских пио­не­ров) и др.

Сочинения:

Со­б­ра­ние со­чи­не­ний: В 3 т. М., 1980-1981.