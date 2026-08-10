ЖАРДЕЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ СИГИЗМУНДОВИЧ

Российский, югославский и американский учёный в области астрономии, небесной механики и геофизики.

Биография и карьера

Отец был польским дворянином, мать русской из купеческой семьи, был крещен в православие.

В 1913 г. окончил с серебряной медалью одесскую гимназию. Обучение продолжил на физико-математическом факультете. В 1917 г. получил диплом первой степени. За отличие в учебе был оставлен при Новороссийском университете на кафедре астрономии, поэтому начал работать в местной обсерватории, а затем перебрался в Пулковскую обсерваторию, во главе которой был прославленный ученый А.А. Белопольский. Несколько месяцев был вынужден служить в Российском отделении Красного Креста, т.к. ему прекратили выплачивать стипендию. Дальнейшим планам помешали революционные потрясения и события Гражданской войны . В 1918 г. переболел тифом, а на следующий год был санитаром Красного Креста на территории занимаемой Добровольческой армией. Осенью 1919 г. прибыл в родной город и начал вновь работать в обсерватории, но в феврале 1920 г. отплыл из Одессы на пароходе в Стамбул, а затем в Королевство СХС. Большую помощь ему оказал А.Д. Билимович, под его научным руководством в 1923 г. состоялась защита докторской диссертации. С 1926 г. начал преподавание в университете г. Белград (с 1929 г. – экстраординарный профессор, с 1939 г. – ординарный профессор), где трудился под началом М. Миланковича. Параллельно работал учителем в русско-сербской женской гимназии в Белграде и в реальном училище г. Земун. Входил в правление Русского научного института, делал доклады на международных конференциях (в частности в Цюрихе в 1932 г.). После оккупации Югославии в 1941 г., не работал в университете, но продолжал заниматься наукой в домашних условиях. В 1945 г. уехал в Австрию в Грац, где занимался преподавательской деятельностью в местном университете, а также занимался наукой в Институте физики и астрономии. В 1948 г. вышла его работа «Механизм движения земной коры» В 1949 г. уехал в США для работы в Ламонтской обсерватории при геологическом факультете Колумбийского университета. С 1951 г. преподавал механику в Манхэттенском колледже. В 1955 г. стал гражданином США. В 1958 г. вышла его ставшая популярной книга «Теории фигур небесных тел» Похоронен на кладбище Ново-Дивеевского монастыря вместе с супругой Татьяной Федоровной (урожденной Тарановской). C 1992 г. в Ламонтской обсерватории проходят памятные лекции в честь Жардецкого, а с 2013 г. лекторам вручается медаль с портретом ученого.