ЖAННА Д’ АРК

Жанна д’Арк (фр. Jeanne d’Arc) (06.01.1412(?), дер. Домреми — 30.05.1431, Руан) — национальная героиня Франции, прославившаяся во время Столетней войны (1337—1453).

Святая католической церкви (день памяти — 30 мая); покровительница французской армии (с 1920); покровительница Франции (с 1922). Носила официальные прозвища Дева(фр. Pucelle) и Орлеанская Дева (фр. Pucelle d’Orléans).

В современной историографии принято мнение, что Ж. дʼА. родилась в 1412, однако дата 6 января считается выдуманной, т. к. возводит день рождения героини к явлению Спасителя (6 января 1412 праздновалось Богоявление Господне). Происходила из семьи зажиточных крестьян Жака д’Арка и Изабеллы де Вутон по прозвищу Роме. В 13 лет (1425) начала слышать «голоса»: полагала, что получает Божественные откровения при посредстве архангела Михаила, свв. Екатерины и Маргариты, призывавших ее «идти во Францию», дабы спасти королевство от английских захватчиков. Весной 1429 сбежала из дома, встретилась с дофином Карлом в Шиноне, прошла допросы теологов и юристов в Пуатье и добилась отправки в королевское войско. В конце апреля 1429 Ж. дʼА. прибыла в Орлеан, осажденный англичанами, и уже 8 мая заставила противника отступить от стен города. Одержав ряд выдающихся военных побед в долине Луары, сопроводила дофина в Реймс, где 17 июля он был коронован как Карл VII . В последующие месяцы в результате ряда неудачных операций утратила доверие короля и оказалась в Компьене, где была захвачена в плен 23 мая 1430 бургундцами, продавшими ее англичанам. На судебном процессе, проходившем с 9 января по 29 мая 1431 в Руане, Ж. дʼА. осудили как еретичку и приговорили к смерти. Казнь через сожжение состоялась 30 мая 1431.

В 1455—1456 с разрешения папы римского прошел процесс по реабилитации Ж. дʼА. Суд под руководством инквизитора (см. Инквизиция ) Франции Жана Бреаля должен был аннулировать приговор, вынесенный в 1431, и освободить Ж. дʼА. от предъявленных ей обвинений (идолопоклонничество, ересь , неподчинение воинствующей церкви). В действительности речь шла об официальном признании Ж. дʼА. Божественной посланницей, истинным пророком и «практически святой».

В 1894 Жанна была объявлена Ватиканом Достопочтенной, в 1909 — Блаженной. 19 мая 1920 официально канонизирована папой римским Бенедиктом XV как новая святая Римско-католической Церкви.

Ист.: Procès de condamnation de Jeanne d’Arc / Éd. par P. Tisset, Y. Lanhers. 3 vols. Paris, 1960—1971; Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d’Arc / Éd. par P. Duparc. 5 vols. Paris, 1977—1988; Quicherat J. Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle. 5 vols. Paris, 1841—1849.

Лит.: Буланин Д. М. Жанна д’Арк в России. Исторический образ между литературой и пропагандой. М.–СПб., 2016; Райцес В. И. Процесс Жанны д’Арк. Л., 1964; Его же. Жанна д’Арк: Факты, легенды, гипотезы. Л., 1982; Тогоева О. И. Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д’Арк. М.–СПб., 2016; Beaune C. Jeanne d’Arc. Paris, 2004; Contamine Ph., Bouzy O., Hélary X. Jeanne d’Arc. Histoire et dictionnaire. Paris, 2012; Fraioli D. Joan of Arc: The Early Debate. Woodbridge, 2000; Krumeich G. Jeanne d’Arc in der Geschichte. Sigmaringen, 1989; Warner M. Joan of Arc: The Image of Female Heroism. London, 2000.