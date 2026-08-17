ЖАНЕН ЖЮЛЬ

ЖАНЕН ЖЮЛЬ - французский писатель, литературный критик, член Французской академии.

Ро­дил­ся в се­мье ад­во­ка­та . Учил­ся в Лио­не и Па­ри­же. Один из уча­ст­ни­ков ро­ман­тического круж­ка «Се­накль». Из­вест­ность Жанену при­нёс ро­ман «Мёрт­вый осёл и гиль­о­ти­ни­ро­ван­ная жен­щи­на» («L’Âne mort et la femme guillotinée», 1829, русский перевод 1831 года), ко­то­рый стал од­ним из са­мых яр­ких про­из­ве­де­ний французского «не­ис­то­во­го ро­ман­тиз­ма». Пе­ча­тав­шие­ся в прес­се кри­тические ста­тьи Жанена (Ш.О. Сент-Бёв на­звал Жанена «прин­цем кри­ти­ков»), его литературные порт­ре­ты, от­зы­вы о те­ат­раль­ных по­ста­нов­ках бы­ли со­б­ра­ны в кни­ги «Ис­то­рия дра­ма­ти­че­ской ли­те­ра­ту­ры» («Histoire de la lit­té­ra­ture dramatique», vol. 1-6, 1853-1858) и «Ли­те­ра­тур­ная смесь» («Variétés lit­té­ra­ir­es», 1860). Сре­ди других про­из­ве­де­ний Жанена - про­ник­ну­тые мрач­ной фан­та­сти­кой но­вел­лы , ис­то­рические ро­ма­ны, пе­ре­во­ды с английского языка. Эк­лек­тич­ный вкус Жанена стал пред­ме­том на­смеш­ки в ро­ма­не «Ут­ра­чен­ные ил­лю­зии» О. де Баль­за­ка.

Сочинения:

Фан­та­зии. СПб., 1834;

Де­бю­ро. СПб., 1835;

Мерт­вый осёл и гиль­о­ти­ни­ро­ван­ная жен­щи­на. М., 1996.