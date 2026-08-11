ЖАНЕ ПЬЕР

ЖАНЕ ПЬЕР - французский психолог, психиатр, философ.

Учил­ся в Выс­шей нор­маль­ной шко­ле (1879-1882), в 1882-1898 годах пре­по­да­вал фи­ло­со­фию в различных ли­це­ях Фран­ции. Ру­ко­во­ди­тель пси­хо­ло­гической ла­бо­ра­то­рии кли­ни­ки Саль­пет­ри­ер в Па­ри­же (1890-1910), про­фессор пси­хо­ло­гии Сор­бон­ны (1895-1896, 1898-1902), профессор и ру­ко­во­ди­тель пси­хо­ло­гической ла­бо­ра­то­рии в Кол­леж де Франс (1902-1934). Ос­но­ва­тель и пер­вый пре­зи­дент (1901) Пси­хо­ло­гического общества, соз­да­тель (вме­сте с Ж. Дю­ма) «Жур­на­ла нор­маль­ной и па­то­ло­ги­че­ской пси­хо­ло­гии» (1904). (смотри Наука )

Ра­бо­тая с па­ци­ен­та­ми, стра­даю­щи­ми ис­те­ри­ей, изу­чал так называемые эле­мен­тар­ные фор­мы пси­хической дея­тель­но­сти, в том числе про­яв­ле­ния бес­соз­на­тель­но­го («пси­хи­че­ские ав­то­ма­тиз­мы»), ко­гда соз­на­ние ру­ди­мен­тар­но и идея «я» не при­сое­ди­ня­ет­ся к ощу­ще­ни­ям и дей­ст­ви­ям че­ло­ве­ка. Со­глас­но Жане, эти яв­ле­ния обу­слов­ле­ны су­же­ни­ем по­ля соз­на­ния в ре­зуль­та­те ос­лаб­ле­ния его син­те­тической дея­тель­но­сти. Ес­ли труд­но­сти ис­те­ри­ков (например, бес­соз­на­тель­ные дей­ст­вия) свя­за­ны с су­же­ни­ем по­ля соз­на­ния, то пси­ха­сте­ни­ки (Жане ввёл в нау­ку по­ня­тие пси­ха­сте­ния) страдают от об­ще­го сни­же­ния пси­хического функ­цио­ни­ро­ва­ния, «пси­хи­че­ской сла­бо­сти», основными сим­пто­ма­ми ко­то­рой яв­ля­ют­ся тре­вож­ность, фи­зическая и мо­раль­ная де­прес­сия, рас­строй­ства во­ли и вни­ма­ния. (смотри Психология )

Жане обос­но­вал пред­став­ле­ние о нев­ро­зах как о «бо­лез­нях раз­ви­тия», ха­рак­те­ри­зую­щих­ся ос­та­нов­кой в раз­ви­тии выс­ших уров­ней пси­хических функ­ций (при со­хра­не­нии са­мих функ­ций). Жане ввёл в нау­ку по­ня­тия об ас­те­ни­че­ском и ги­по­то­ни­че­ском син­дро­мах, свя­зан­ных со­от­вет­ст­вен­но с не­дос­тат­ком «пси­хической си­лы» и «пси­хи­че­ско­го на­пря­же­ния», и на этой ос­но­ве раз­ра­бо­тал те­ра­пев­тическую мо­дель «пси­хи­че­ской эко­но­мии» и раз­ные фор­мы ле­че­ния этих син­дро­мов.

В сво­ей кон­цеп­ции пси­хо­ло­гии как нау­ки о по­ве­де­нии Жане пред­став­лял пси­хи­ку в ви­де еди­ной эво­лю­цио­ни­рую­щей сис­те­мы, все уров­ни ко­то­рой, от реф­лек­тор­ных до твор­че­ских ак­тов (в том числе чув­ст­ва, соз­на­ние, вос­при­ятие, речь, мыш­ле­ние, па­мять и др.), рас­смат­ри­ва­лись им как дей­ст­вия.

Во Фран­ции, Ни­дер­лан­дах, США, Ав­ст­ра­лии, Гер­ма­нии су­ще­ст­ву­ют об­ще­ст­ва Жане, с 2004 года в Па­ри­же - институт Пье­ра Жа­не и журнал «Janetian Studies».

Сочинения:

Нев­ро­зы и фик­си­ро­ван­ные идеи. СПб., 1903. Ч. 1;

Les obsessions et la psychasthénie. P., 1903. Vol. 1–2;

Нев­ро­зы. М., 1911;

Пси­хи­че­ский ав­то­ма­тизм. М., 1913;

Под­соз­на­тель­ное // Но­вые идеи в фи­ло­со­фии. СПб., 1914. Сб. 15;

Les médications psychologiques. P., 1919. Vol. 1–3;

De l’angoisse а̀ l’extase. P., 1926–1928. Vol. 1–2. P., 1975–1976;

L’évolution de la mémoire et de la notion du temps. P., 1928. Vol. 1–3;

L’évolution psychologique de la per­sonnalité... Р., 1929. P., 2005;

Les débuts de l’intelligence. P., 1935;

L’intelligence avant le langage. P., 1936;

Эво­лю­ция па­мя­ти и по­ня­тие вре­ме­ни // Пси­хо­ло­гия па­мя­ти. М., 2000.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.