ЖАНЕ ПЬЕР
ЖАНЕ ПЬЕР - французский психолог, психиатр, философ.
Учился в Высшей нормальной школе (1879-1882), в 1882-1898 годах преподавал философию в различных лицеях Франции. Руководитель психологической лаборатории клиники Сальпетриер в Париже (1890-1910), профессор психологии Сорбонны (1895-1896, 1898-1902), профессор и руководитель психологической лаборатории в Коллеж де Франс (1902-1934). Основатель и первый президент (1901) Психологического общества, создатель (вместе с Ж. Дюма) «Журнала нормальной и патологической психологии» (1904). (смотри Наука)
Работая с пациентами, страдающими истерией, изучал так называемые элементарные формы психической деятельности, в том числе проявления бессознательного («психические автоматизмы»), когда сознание рудиментарно и идея «я» не присоединяется к ощущениям и действиям человека. Согласно Жане, эти явления обусловлены сужением поля сознания в результате ослабления его синтетической деятельности. Если трудности истериков (например, бессознательные действия) связаны с сужением поля сознания, то психастеники (Жане ввёл в науку понятие психастения) страдают от общего снижения психического функционирования, «психической слабости», основными симптомами которой являются тревожность, физическая и моральная депрессия, расстройства воли и внимания. (смотри Психология)
Жане обосновал представление о неврозах как о «болезнях развития», характеризующихся остановкой в развитии высших уровней психических функций (при сохранении самих функций). Жане ввёл в науку понятия об астеническом и гипотоническом синдромах, связанных соответственно с недостатком «психической силы» и «психического напряжения», и на этой основе разработал терапевтическую модель «психической экономии» и разные формы лечения этих синдромов.
В своей концепции психологии как науки о поведении Жане представлял психику в виде единой эволюционирующей системы, все уровни которой, от рефлекторных до творческих актов (в том числе чувства, сознание, восприятие, речь, мышление, память и др.), рассматривались им как действия.
Во Франции, Нидерландах, США, Австралии, Германии существуют общества Жане, с 2004 года в Париже - институт Пьера Жане и журнал «Janetian Studies».
Сочинения:
Неврозы и фиксированные идеи. СПб., 1903. Ч. 1;
Les obsessions et la psychasthénie. P., 1903. Vol. 1–2;
Неврозы. М., 1911;
Психический автоматизм. М., 1913;
Подсознательное // Новые идеи в философии. СПб., 1914. Сб. 15;
Les médications psychologiques. P., 1919. Vol. 1–3;
De l’angoisse а̀ l’extase. P., 1926–1928. Vol. 1–2. P., 1975–1976;
L’évolution de la mémoire et de la notion du temps. P., 1928. Vol. 1–3;
L’évolution psychologique de la personnalité... Р., 1929. P., 2005;
Les débuts de l’intelligence. P., 1935;
L’intelligence avant le langage. P., 1936;
Эволюция памяти и понятие времени // Психология памяти. М., 2000.
Иллюстрации:
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