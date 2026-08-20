ЖАНДР АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
ЖАНДР АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ - русский драматург, переводчик.
Из польского дворянского рода. Получил домашнее образование. С 1803 года до конца жизни состоял на канцелярской службе в разных ведомствах (в том числе в Морском министерстве). Сенатор (1853). Действительный тайный советник (1864). Литературная деятельность Жандра относится к 1810-1820-м годам. С середины 1810-х годов входил в литературно-театральный кружок А.А. Шаховского, выступал с театральными рецензиями, поддерживал дружеские отношения с А.С. Грибоедовым, в соавторстве с которым написал комедию «Притворная неверность» (1818, переделка французской комедии Н.Т. Барта). Позднее способствовал распространению списков комедии Грибоедова «Горе от ума» (ему принадлежал один из трёх авторизованных списков - так называемый «Жандровский список»). Автор переводов отрывков из трагедий П. Корнеля и Ж. Расина, переделки для сцены драматической поэмы Ф. Шиллера «Семела» (1818, полное издание - 1825), вольного переложения тираноборческой трагедии Ж. Ротру «Венцеслав» (запрещена театральной цензурой; опубликована частично в 1824 году и 1830 году). Награждён орденом Святого Александра Невского (1860, бриллиантовыми знаками к нему - 1871).
Сочинения:
Венцеслав // Стихотворная трагедия конца XVIII – начала XIX в. 2-е изд. М.; Л., 1964.