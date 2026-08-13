ЖАНДАРМЕРИЯ

ЖАНДАРМЕРИЯ - по­ли­ция, имею­щая во­енную ор­га­ни­за­цию и вы­пол­няю­щая ох­ран­ные функ­ции внут­ри стра­ны и в ар­мии.

Воз­ник­ла во Фран­ции в 1791 году. В Рос­сии жандармерия как осо­бый кон­ный от­ряд поя­ви­лась в Гат­чи­не в вой­сках, под­чи­нён­ных на­след­ни­ку пре­сто­ла, бу­ду­ще­му императору Пав­лу I , и су­ще­ст­во­ва­ла в 1792-1796 годах в ка­че­ст­ве во­енной по­ли­ции. В 1815 году нёс­ший во­енно-по­ли­цей­скую служ­бу во вре­мя за­гра­нич­ных по­хо­дов рос­сий­ской ар­мии в 1813-1814 годах Бо­ри­сог­леб­ский дра­гун­ский полк пе­ре­име­но­ван в Жан­дарм­ский, то­гда же соз­дан лейб-гвардии Жан­дарм­ский по­лу­эс­кад­рон (нёс­ший служ­бу при Гвар­дей­ском и Ре­зерв­ном ка­ва­ле­рий­ских кор­пу­сах). В 1817 году в со­ста­ве Отдельного кор­пу­са внут­рен­ней стра­жи сфор­ми­ро­ва­ны кон­ные под­раз­де­ле­ния жандармерии для не­се­ния служ­бы в гу­берн­ских и главных пор­то­вых го­ро­дах. По­сле уч­ре­ж­де­ния в 1826 году Третье­го от­де­ле­ния Соб­ст­вен­ной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии под­раз­де­ле­ния жандармерии пе­ре­шли в его под­чи­не­ние и ста­ли вы­пол­нять функ­ции по­ли­тического над­зо­ра. В 1827 году был уч­ре­ж­дён Кор­пус жан­дар­мов (с 1836 года От­дель­ный кор­пус жан­дар­мов ).

2) В ря­де го­су­дарств (Фран­ция, Ис­па­ния, Тур­ция, Ар­ген­ти­на и др.) - часть Воо­руженных сил, на ко­то­рую воз­ло­же­но вы­пол­не­ние по­ли­цей­ских функ­ций и про­ве­де­ние во­енных ак­ций. Например, во Фран­ции жандармерия обес­пе­чи­ва­ет под­дер­жа­ние по­ряд­ка со­вме­ст­но с гражданской по­ли­ци­ей и вы­пол­ня­ет функ­ции уго­лов­ной и во­енной по­ли­ции , осу­ще­ст­в­ля­ет ох­ра­ну государственной гра­ни­цы, а так­же при­зыв и мо­би­ли­за­цию, ве­дёт учёт лич­но­го со­ста­ва ре­зер­ва Воо­руженных сил и др.; в Ис­па­нии, где жандармерия на­зы­ва­ет­ся Гражданской гвар­ди­ей (Guerdia civil), она име­ет двой­ное под­чи­не­ние - МО и МВД.

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