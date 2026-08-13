ЖАНДАРМЕРИЯ
ЖАНДАРМЕРИЯ - полиция, имеющая военную организацию и выполняющая охранные функции внутри страны и в армии.
Возникла во Франции в 1791 году. В России жандармерия как особый конный отряд появилась в Гатчине в войсках, подчинённых наследнику престола, будущему императору Павлу I, и существовала в 1792-1796 годах в качестве военной полиции. В 1815 году нёсший военно-полицейскую службу во время заграничных походов российской армии в 1813-1814 годах Борисоглебский драгунский полк переименован в Жандармский, тогда же создан лейб-гвардии Жандармский полуэскадрон (нёсший службу при Гвардейском и Резервном кавалерийских корпусах). В 1817 году в составе Отдельного корпуса внутренней стражи сформированы конные подразделения жандармерии для несения службы в губернских и главных портовых городах. После учреждения в 1826 году Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии подразделения жандармерии перешли в его подчинение и стали выполнять функции политического надзора. В 1827 году был учреждён Корпус жандармов (с 1836 года Отдельный корпус жандармов).
2) В ряде государств (Франция, Испания, Турция, Аргентина и др.) - часть Вооруженных сил, на которую возложено выполнение полицейских функций и проведение военных акций. Например, во Франции жандармерия обеспечивает поддержание порядка совместно с гражданской полицией и выполняет функции уголовной и военной полиции, осуществляет охрану государственной границы, а также призыв и мобилизацию, ведёт учёт личного состава резерва Вооруженных сил и др.; в Испании, где жандармерия называется Гражданской гвардией (Guerdia civil), она имеет двойное подчинение - МО и МВД.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.