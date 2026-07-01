ЖАН, бастард Орлеанский

ЖАН бастард Орлеанский, граф Дюнуа - французский военачальник, герой Столетней войны 1337-1453 годов .

Не­за­кон­но­ро­ж­дён­ный сын гер­цо­га Лю­до­ви­ка Ор­ле­ан­ско­го. По­сле бит­вы при Азен­ку­ре , во вре­мя ко­то­рой бы­ли взя­ты в плен все его свод­ные бра­тья, фак­ти­че­ски воз­гла­вил Ор­ле­ан­ский дом, стал од­ним из ли­де­ров пар­тии ар­мань­я­ков (смотри Ар­мань­я­ки и бур­гинь­о­ны). В 1418 году Жан по­пал в плен к бур­гунд­цам, по­сле ос­во­бо­ж­де­ния в 1420 году со­сто­ял на служ­бе у до­фи­на Кар­ла (бу­ду­щий ко­роль Карл VII), уча­ст­ник всех ор­га­ни­зо­ван­ных им кам­па­ний про­тив анг­ли­чан. В 1427 году одер­жал по­бе­ду у стен Мон­тар­жи, в 1429 году в сою­зе с Жан­ной д’Арк ос­во­бо­дил Ор­ле­ан и раз­бил анг­ли­чан при Па­те. В 1432 году за­вое­вал Шартр, в 1436 году уча­ст­во­вал во взя­тии Па­ри­жа, в 1443 году снял оса­ду с Дье­па. В 1439 году гер­цог Ор­ле­ан­ский по­жа­ло­вал его ти­тулом гра­фа Дю­нуа, в этом же го­ду Жан стал главным ка­мер­ге­ром Фран­ции и был при­знан ле­ги­тим­ным прин­цем кро­ви. В 1443 году бла­го­да­ря же­нить­бе на Ма­рии д’Аркур (1439) по­лу­чил ти­тул гра­фа де Лон­гви­ля. В 1444 году со­дей­ст­во­вал за­клю­че­нию пе­ре­ми­рия с анг­ли­ча­на­ми в Ту­ре. Ко­ман­до­вал французскими вой­ска­ми в Нор­ман­дии (1450) и Гие­ни (1451) в хо­де их ос­во­бо­ж­де­ния от анг­ли­чан. В 1440 году во­вле­чён в мя­теж французской зна­ти, не­до­воль­ной цен­тра­ли­за­тор­ской по­ли­ти­кой Кар­ла VII , в 1465 году уча­ст­во­вал в «Ли­ге об­щест­вен­но­го бла­га». В обо­их слу­ча­ях был про­щён и воз­вра­щён ко дво­ру. В 1456 году сви­де­тель­ст­во­вал на про­цес­се по реа­би­ли­та­ции Жан­ны д’Арк. Ос­но­во­по­лож­ник французского ро­да Лон­гви­лей.