ЖАН, бастард Орлеанский
ЖАН бастард Орлеанский, граф Дюнуа - французский военачальник, герой Столетней войны 1337-1453 годов.
Незаконнорождённый сын герцога Людовика Орлеанского. После битвы при Азенкуре, во время которой были взяты в плен все его сводные братья, фактически возглавил Орлеанский дом, стал одним из лидеров партии арманьяков (смотри Арманьяки и бургиньоны). В 1418 году Жан попал в плен к бургундцам, после освобождения в 1420 году состоял на службе у дофина Карла (будущий король Карл VII), участник всех организованных им кампаний против англичан. В 1427 году одержал победу у стен Монтаржи, в 1429 году в союзе с Жанной д’Арк освободил Орлеан и разбил англичан при Пате. В 1432 году завоевал Шартр, в 1436 году участвовал во взятии Парижа, в 1443 году снял осаду с Дьепа. В 1439 году герцог Орлеанский пожаловал его титулом графа Дюнуа, в этом же году Жан стал главным камергером Франции и был признан легитимным принцем крови. В 1443 году благодаря женитьбе на Марии д’Аркур (1439) получил титул графа де Лонгвиля. В 1444 году содействовал заключению перемирия с англичанами в Туре. Командовал французскими войсками в Нормандии (1450) и Гиени (1451) в ходе их освобождения от англичан. В 1440 году вовлечён в мятеж французской знати, недовольной централизаторской политикой Карла VII, в 1465 году участвовал в «Лиге общественного блага». В обоих случаях был прощён и возвращён ко двору. В 1456 году свидетельствовал на процессе по реабилитации Жанны д’Арк. Основоположник французского рода Лонгвилей.