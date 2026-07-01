ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ГОРОДАМ 1785
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ГОРОДАМ 1785 года - законодательный акт, определявший юридический статус единого городского сословия, а также собственно города как субъекта права в лице всех городских жителей, именовавшихся «городовыми обывателями», «среднего рода людьми» или мещанами. (смотри Правоотношение)
Подписана 21 апреля (2 мая) императрицей Екатериной II. Обнародована одновременно с Жалованной грамотой дворянству 1785. Состояла из 14 глав и 178 статей.
Жалованная грамота городам была призвана, с одной стороны, стимулировать процесс образования единого городского сословия - аналога европейского третьего сословия, с другой - способствовать развитию самого города. Согласно ей, «общество градское» делилось на 6 категорий, различавшихся по имущественному положению, способу уплаты налогов и роду занятий: 1) «настоящие» городовые обыватели - записанные в оклад по определённому городу; 2) члены гильдий купеческих; 3) члены ремесленных цехов; 4) именитые граждане; 5) иногородние и иностранцы; 6) посадские - лица, которые не могли быть записаны ни в одну из пяти категорий. В Жалованной грамоте городам были детально расписаны состав и правовой статус каждой из этих категорий, привилегии и характер обязательств входивших в них лиц по отношению к государству. Особенно подробно регламентировались организация и функционирование ремесленных цехов, которые, по мысли законодательницы, должны были стимулировать развитие городского промышленного производства.
Согласно Жалованной грамоте городам, усиливалась система институтов городского самоуправления: в дополнение к городовым магистратам, совестным судам (с 1785 года действовали в каждом городе) и должности городского головы (с 1785 года избирался в каждом городе) учреждались выборные городская дума и Шестигласная дума. Жалованной грамотой городам предписывалось составление в каждом городе городовой обывательской книги, в которую записывались сведения о каждом жителе города (его семейном положении, собственности, промысловых занятиях и др.). В компетенцию органов городского самоуправления по-прежнему входили вопросы благоустройства, санитарного состояния города, обеспечения его продовольствием, развития торговли и промышленности, сбора налогов.
Организация «общества градского» и органы городского самоуправления создали основу для формирования элементов гражданского общества.
Жалованная грамота городам действовала до принятия Городового положения 1870 года.
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 22. № 16188;
Законодательство Екатерины II. М., 2001. Т. 2.