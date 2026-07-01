ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ГОРОДАМ 1785

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ГОРОДАМ 1785 года - законодательный акт, определявший юридический статус единого городского сословия, а также собственно города как субъекта права в лице всех городских жителей, именовавшихся «городовыми обывателями», «среднего рода людьми» или мещанами. (смотри Правоотношение )

Под­пи­са­на 21 апреля (2 мая) императрицей Ека­те­ри­ной II . Об­на­ро­до­ва­на од­но­вре­мен­но с Жа­ло­ван­ной гра­мо­той дво­рян­ст­ву 1785. Со­стоя­ла из 14 глав и 178 ста­тей.

Жалованная грамота городам бы­ла при­зва­на, с од­ной сто­ро­ны, сти­му­ли­ро­вать про­цесс об­ра­зо­ва­ния еди­но­го городского со­сло­вия - ана­ло­га ев­ропейского третье­го со­сло­вия, с дру­гой - спо­соб­ст­во­вать раз­ви­тию са­мо­го го­ро­да. Со­глас­но ей, «об­ще­ст­во град­ское» де­ли­лось на 6 ка­те­го­рий, раз­ли­чав­ших­ся по иму­щественному по­ло­же­нию, спо­со­бу уп­ла­ты на­ло­гов и ро­ду за­ня­тий: 1) «на­стоя­щие» го­ро­до­вые обы­ва­те­ли - за­пи­сан­ные в ок­лад по оп­ре­де­лён­но­му го­ро­ду; 2) чле­ны гиль­дий ку­пе­че­ских; 3) чле­ны ре­мес­лен­ных це­хов; 4) име­ни­тые гра­ж­да­не; 5) ино­го­род­ние и ино­стран­цы; 6) по­сад­ские - ли­ца, ко­то­рые не мог­ли быть за­пи­са­ны ни в од­ну из пя­ти ка­те­го­рий. В Жалованной грамоте городам бы­ли де­таль­но рас­пи­са­ны со­став и пра­во­вой ста­тус ка­ж­дой из этих ка­те­го­рий, при­ви­ле­гии и ха­рак­тер обя­за­тельств вхо­див­ших в них лиц по от­но­ше­нию к го­су­дар­ст­ву. Осо­бен­но под­роб­но рег­ла­мен­ти­ро­ва­лись ор­га­ни­за­ция и функ­цио­ни­ро­ва­ние ре­мес­лен­ных це­хов, ко­то­рые, по мыс­ли за­ко­но­да­тель­ни­цы, долж­ны бы­ли сти­му­ли­ро­вать раз­ви­тие городского промышленного про­из­вод­ст­ва.

Со­глас­но Жалованной грамоте городам, уси­ли­ва­лась сис­те­ма ин­сти­ту­тов городского са­мо­управ­ле­ния: в до­пол­не­ние к го­ро­до­вым ма­ги­ст­ра­там, совестным су­дам (с 1785 года дей­ст­во­ва­ли в ка­ж­дом го­ро­де) и долж­но­сти го­род­ско­го го­ло­вы (с 1785 года из­би­рал­ся в ка­ж­дом го­ро­де) уч­ре­ж­да­лись вы­бор­ные го­род­ская ду­ма и Шес­ти­глас­ная ду­ма. Жалованной грамотой городам пред­пи­сы­ва­лось со­став­ле­ние в ка­ж­дом го­ро­де го­ро­до­вой обы­ва­тель­ской кни­ги, в ко­то­рую за­пи­сы­ва­лись све­де­ния о ка­ж­дом жи­те­ле го­ро­да (его се­мей­ном по­ло­же­нии, соб­ст­вен­но­сти, про­мы­сло­вых за­ня­ти­ях и др.). В ком­пе­тен­цию ор­га­нов городского са­мо­управ­ле­ния по-преж­не­му вхо­ди­ли во­про­сы бла­го­ус­т­рой­ст­ва, са­ни­тар­но­го со­стоя­ния го­ро­да, обес­пе­че­ния его про­до­воль­ст­ви­ем, раз­ви­тия тор­гов­ли и промышленности, сбо­ра на­ло­гов.

Ор­га­ни­за­ция «об­ще­ст­ва град­ско­го» и ор­га­ны городского са­мо­управ­ле­ния соз­да­ли ос­но­ву для фор­ми­ро­ва­ния эле­мен­тов гражданского об­ще­ст­ва.

Жалованная грамота городам дей­ство­ва­ла до при­ня­тия Го­ро­до­во­го по­ло­же­ния 1870 года .

Исторические ис­точники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 22. № 16188;

За­ко­но­да­тель­ст­во Ека­те­ри­ны II. М., 2001. Т. 2.

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