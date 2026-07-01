ЖАЛОБА
ЖАЛОБА - письменное или устное обращение гражданина в официальные органы, к должностным лицам по поводу восстановления или защиты его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.
Право на подачу жалобы является абсолютным, неограниченным и неотчуждаемым правом личности. С помощью жалобы может обеспечиваться защита как права, свободы, законного интереса конкретного лица, так и чужого интереса или права, а также свобод и законных интересов неопределённого круга лиц. Жалоба является разновидностью обращения граждан (наряду с предложением и заявлением); юридических гарантией, обеспечивающей реализацию прав и свобод граждан, средством устранения нарушений закона и борьбы с бюрократизмом.
Различается общее право жалоб, которым обладают все граждане, и специальное право жалоб, которым обладают граждане, участвующие в конкретных спорных правоотношениях (участники конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства и др.). Общее право жалоб включает право на административное обжалование (обращение к компетентному должностному лицу) и право на судебное обжалование (обращение в независимый, беспристрастный и компетентный судебный орган, созданный на основании закона).
В Российской Федерации общее право жалоб закреплено Конституцией РФ (статья 33, часть 2 статья 46), Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» (2006), регулирующим сроки, формы подачи жалоб, уполномоченных лиц и др.; судебное обжалование - Законом РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права граждан» (1993) и другими (например, реализация права на жалоб военнослужащих определяется Федеральным законом «О статусе военнослужащих», 1998). Специальное право жалоб закрепляется законодательством, наделяющим граждан дополнительно к общей специальной правосубъектностью. Об апелляционных, кассационных, надзорных жалобах смотри в статьях Апелляция, Кассация, Надзор.
Законом предусмотрена ответственность лиц, виновных в выявленных при рассмотрении жалоб нарушениях прав граждан, включая обязанность по возмещению причинённых убытков и компенсации морального вреда.
Граждане РФ также вправе обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека.