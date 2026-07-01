ЖАЛОБА

ЖАЛОБА - письменное или устное обращение гражданина в официальные органы, к должностным лицам по поводу восстановления или защиты его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.

Пра­во на по­да­чу жалобы яв­ля­ет­ся аб­со­лют­ным, не­ог­ра­ни­чен­ным и не­от­чу­ж­дае­мым пра­вом лич­но­сти. С по­мо­щью жалобы мо­жет обес­пе­чи­вать­ся за­щи­та как пра­ва, сво­бо­ды, за­кон­но­го ин­те­ре­са кон­крет­но­го ли­ца, так и чу­жо­го ин­те­ре­са или пра­ва, а так­же сво­бод и за­кон­ных ин­те­ре­сов не­оп­ре­де­лён­но­го кру­га лиц. Жалоба яв­ля­ет­ся раз­но­вид­но­стью об­ра­ще­ния гра­ж­дан (на­ря­ду с пред­ло­же­ни­ем и за­яв­ле­ни­ем); юри­дических га­ран­ти­ей, обес­пе­чи­ваю­щей реа­ли­за­цию прав и сво­бод гра­ж­дан, сред­ст­вом уст­ра­не­ния на­ру­ше­ний за­ко­на и борь­бы с бю­ро­кра­тиз­мом.

Раз­ли­ча­ет­ся об­щее пра­во жалоб, ко­то­рым об­ла­да­ют все гра­ж­да­не, и спе­ци­аль­ное пра­во жалоб, ко­то­рым об­ла­да­ют гра­ж­да­не, уча­ст­вую­щие в кон­крет­ных спор­ных пра­во­от­но­ше­ни­ях (уча­ст­ни­ки кон­сти­туционного, гражданского, административного и уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва и др.). Об­щее пра­во жалоб вклю­ча­ет пра­во на административное об­жа­ло­ва­ние (об­ра­ще­ние к ком­пе­тент­но­му долж­но­ст­но­му ли­цу) и пра­во на су­деб­ное об­жа­ло­ва­ние (об­ра­ще­ние в не­за­ви­си­мый, бес­при­стра­ст­ный и ком­пе­тент­ный су­деб­ный ор­ган, соз­дан­ный на ос­но­ва­нии за­ко­на).

В Российской Фе­де­ра­ции об­щее пра­во жалоб за­кре­п­ле­но Кон­сти­ту­ци­ей РФ (статья 33, часть 2 статья 46), Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О по­ряд­ке рас­смот­ре­ния об­ра­ще­ний гра­ж­дан РФ» (2006), ре­гу­ли­рую­щим сро­ки, фор­мы по­да­чи жалоб, упол­но­мо­чен­ных лиц и др.; су­деб­ное об­жа­ло­ва­ние - За­ко­ном РФ «Об об­жа­ло­ва­нии в суд дей­ст­вий и ре­ше­ний, на­ру­шаю­щих пра­ва гра­ж­дан» (1993) и дру­ги­ми (например, реа­ли­за­ция пра­ва на жалоб во­ен­но­слу­жа­щих оп­ре­де­ля­ет­ся Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О ста­ту­се во­ен­но­слу­жа­щих», 1998). Спе­ци­аль­ное пра­во жалоб за­кре­п­ля­ет­ся за­ко­но­да­тель­ст­вом, на­де­ляю­щим гра­ж­дан до­пол­ни­тель­но к об­щей спе­ци­аль­ной пра­во­субъ­ект­но­стью. Об апел­ля­ци­он­ных, кас­са­ци­он­ных, над­зор­ных жалобах смотри в стать­ях Апел­ля­ция, Кас­са­ция , Над­зор.

За­ко­ном пре­ду­смот­ре­на от­вет­ст­вен­ность лиц, ви­нов­ных в вы­яв­лен­ных при рас­смот­ре­нии жалоб на­ру­ше­ни­ях прав гра­ж­дан, вклю­чая обя­зан­ность по воз­ме­ще­нию при­чи­нён­ных убыт­ков и ком­пен­са­ции мо­раль­но­го вре­да.

Гра­ж­да­не РФ так­же впра­ве об­ра­тить­ся с жалобой в Ев­ро­пей­ский суд по пра­вам че­ло­ве­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)