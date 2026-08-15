ЖАЛМЕНОВА Ольга Петровна

Родилась в 1960 г. Окончила МГУ в 1986 г.

Кандидатская диссертация .: Средневековый Хорезм в научом наследии академика В.В. Бартольда (МГУ,1992).

Доцент кафедры всеобщей истории Института гуманитарного и социокультурного образования Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина.

Область интересов : История и историография Средней Азии, научное наследие В.В. Бартольда.

Сочинения: Документы и материалы по истории стран Азии и Африки в средние века. Ч.1. Китай, Корея, Япония в раннее средневековье: Пособие для студентов. Тамбов, 2000;

Политический мир научной интеллигенции (В.В. Бартольд) // Человек в истории: Homo politicus. Тамбов, 2000;

Эволюция религиозного сознания человека Средней Азии (с древности до XVII в.) // Человек в истории: разные лики. Тамбов, 2001;

В.В. Бартольд – основатель отечественной шк. науч. изучения Средней Азии // Наука и власть: науч. шк. и профессиональные сообщества в историческом измерении. М., 2002;

В.В. Бартольд: ученый и власть // Власть и наука, ученые и власть: 1880-е – начало 1920-х годов. СПб., 2003;

У истоков российского среднеазиатоведения: научно-педагогическая деятельность В.В. Бартольда // Ставропольский альманах Общества интеллектуальной истории. Вып. 3. Ставрополь, 2003;

Роль Амударьи в истории пограничных областей: к историографии проблемы // Новая локальная история: пограничные реки и культура берегов. Вып. 2. Ставрополь, 2004;

Героизм ученого: ментальность и реальность (В.В. Бартольд) // Герои и антигерои в исторической судьбе России. СПб., 2004.

Жалменова О.П. В.В. Бартольд: ученый и власть // Власть и наука, ученые и власть:1880-е – начало 1920-х годов. - СПб.: Дмитрий Булавин. 2003. - 529 с.

Жалменова О.П. Влияние России на преобразования в Хивинском ханстве: к историографии вопроса // Вестник Тамбовского университета. Кафедра всеобщей истории. 1994-2009. Приложение к журналу. – Тамбов, 2009. – 144 с.