ЖАЛЕЙКА

ЖАЛЕЙКА - жусский духовой язычковый инструмент .

В народной куль­ту­ре до конца XX века при­ме­ня­лась двой­ная (пар­ная) жа­лей­ка - ин­ст­ру­мент с 2 иг­ро­вы­ми де­ревянными труб­ка­ми и об­щим бе­ре­стя­ным рас­тру­бом, пред­на­зна­чен­ный для иг­ры на от­кры­том воз­ду­хе. Звук гром­кий, прон­зи­тель­ный, по тем­бру на­по­ми­на­ет го­бой . Ис­пол­ня­лись пас­ту­шьи сиг­на­лы, про­тяж­ные пес­ни, пля­со­вые наи­гры­ши. С начала XX века в ан­самб­лях и ор­ке­ст­рах русских народных ин­ст­ру­мен­тов ис­поль­зу­ет­ся вве­дён­ный В.В. Ан­д­рее­вым ин­ст­ру­мент с од­ной иг­ро­вой труб­кой и рас­тру­бом из ро­га. Звук рез­кий, ли­шён­ный ди­на­мичных от­тен­ков и обер­то­нов. В отечественной ор­га­но­ло­гии тер­мин «Жалейка» не­ред­ко при­ме­ня­ет­ся ко всем раз­но­вид­но­стям русских народных ду­хо­вых языч­ко­вых ин­ст­ру­мен­тов.

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