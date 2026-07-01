ЖАЛЕЙКА
ЖАЛЕЙКА - жусский духовой язычковый инструмент.
В народной культуре до конца XX века применялась двойная (парная) жалейка - инструмент с 2 игровыми деревянными трубками и общим берестяным раструбом, предназначенный для игры на открытом воздухе. Звук громкий, пронзительный, по тембру напоминает гобой. Исполнялись пастушьи сигналы, протяжные песни, плясовые наигрыши. С начала XX века в ансамблях и оркестрах русских народных инструментов используется введённый В.В. Андреевым инструмент с одной игровой трубкой и раструбом из рога. Звук резкий, лишённый динамичных оттенков и обертонов. В отечественной органологии термин «Жалейка» нередко применяется ко всем разновидностям русских народных духовых язычковых инструментов.