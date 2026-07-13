ЖАКОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

ЖАКОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ - российский актёр, народный артист СССР .

В 1929 году окон­чил Ле­нинградский тех­ни­кум сце­нических ис­кусств, па­рал­лель­но за­ни­ма­ясь в ки­но­мас­тер­ской ФЭКС. Снял­ся в бо­лее чем 100 филь­мах. На­чав в 1920-е годы с эпи­зодов («Ши­нель», «С.В.Д.», «Но­вый Ва­ви­лон»), наи­бо­лее зна­чительные ро­ли сыг­рал в филь­мах «Ле­дя­ная судь­ба», «Ве­тер в ли­цо», «Се­ме­ро сме­лых», «Мы из Крон­штад­та», «За Со­вет­скую Ро­ди­ну», «Бо­лот­ные сол­да­ты», «Му­же­ст­во» и др. Ве­ха­ми в твор­че­ст­ве Жакова ста­ли ро­ли Фёдо­ра Та­ла­но­ва («На­ше­ст­вие»; Государственная премия СССР, 1946) и Бар­ми­на («У озе­ра»; Государственная премия СССР, 1971). Лю­бой, да­же са­мый схе­ма­тич­ный, об­раз в ин­тер­пре­та­ции Жакова об­ре­тал зна­чи­тель­ность. Пре­дель­ный ла­ко­низм внеш­не­го ри­сун­ка, ха­рак­тер­ная «не­про­го­во­рён­ность» под­чёр­ки­ва­ли слож­ность внутреннего ми­ра пер­со­на­жа. Без па­те­ти­ки и фаль­ши ак­тёр умел рас­ска­зать о судь­бе ин­тел­ли­ген­та, со­хра­нив­ше­го дос­то­ин­ст­во или по­те­ряв­ше­го се­бя в тех или иных жиз­нен­ных об­стоя­тель­ст­вах (смотри Драматургия ). Сре­ди других филь­мов: «Де­пу­тат Бал­ти­ки», «Го­су­дар­ст­вен­ный пре­ступ­ник», «Ошиб­ка ре­зи­ден­та», «Фронт без флан­гов», «Фронт за ли­ни­ей фрон­та» (Государственная премия РСФСР, 1978), «Бе­лый клык», «Жар­кое ле­то в Ка­бу­ле», «День приё­ма по лич­ным во­про­сам», «Мой ге­не­рал», «Рас­пи­са­ние на зав­тра», «Сер­гей Ива­но­вич ухо­дит на пен­сию».

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