ЖАКОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
ЖАКОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ - российский актёр, народный артист СССР.
В 1929 году окончил Ленинградский техникум сценических искусств, параллельно занимаясь в киномастерской ФЭКС. Снялся в более чем 100 фильмах. Начав в 1920-е годы с эпизодов («Шинель», «С.В.Д.», «Новый Вавилон»), наиболее значительные роли сыграл в фильмах «Ледяная судьба», «Ветер в лицо», «Семеро смелых», «Мы из Кронштадта», «За Советскую Родину», «Болотные солдаты», «Мужество» и др. Вехами в творчестве Жакова стали роли Фёдора Таланова («Нашествие»; Государственная премия СССР, 1946) и Бармина («У озера»; Государственная премия СССР, 1971). Любой, даже самый схематичный, образ в интерпретации Жакова обретал значительность. Предельный лаконизм внешнего рисунка, характерная «непроговорённость» подчёркивали сложность внутреннего мира персонажа. Без патетики и фальши актёр умел рассказать о судьбе интеллигента, сохранившего достоинство или потерявшего себя в тех или иных жизненных обстоятельствах (смотри Драматургия). Среди других фильмов: «Депутат Балтики», «Государственный преступник», «Ошибка резидента», «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта» (Государственная премия РСФСР, 1978), «Белый клык», «Жаркое лето в Кабуле», «День приёма по личным вопросам», «Мой генерал», «Расписание на завтра», «Сергей Иванович уходит на пенсию».
Иллюстрации:
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