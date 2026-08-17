ЖАКОБ МАКС
ЖАКОБ МАКС - французский писатель, художник.
Из еврейской семьи; принял католицизм в 1915 году. Учился в школе в Париже, которую оставил в 1897 году ради карьеры художника. Был близок П. Пикассо, Г. Аполлинеру, Ж. Браку, Ж. Кокто, А. Модильяни и др., увлекался кубизмом. В 1921-1928 годах и в 1940-х годах проживал в бенедиктинском аббатстве Сен-Бенуа-сюр-Луар. В 1944 году был арестован гестапо, помещён в концлагерь, где умер от пневмонии.
Художественное творчество Жакоба сочетает черты символизма и сюрреализма. Автор романов: «Небесад, или Золотые часы» («Filibuth ou la montre en or», 1922, русский перевод 2003 года), «Участок Бушабаль» («Le terrain Bouchaballe», 1923); сборников стихов: «Центральная лаборатория» («Le laboratoire central», 1921), «Кающиеся в розовых трико» («Les pénitents en maillots roses», 1925) и др., пронизанных католической символикой, отличающихся замысловатой фантастической образностью и сложной языковой игрой; сборников прозы, чередующейся со стихами: «Святой Маторель» («Saint Matorel», 1909), «Бурлескные и мистические произведения брата Матореля» («Les œuvres burlesques et mystiques de frère Matorel», 1911). Среди других произведений Жакоба - письма, новеллы, романы для детей, философские эссе.
Сочинения:
La défense de Tartufe: extases, remords, visions, prières... P., 1964;
Строфы века – 2: Антология мировой поэзии в русских переводах XX в. М., 1998. С. 83, 1038, 1092;
Король Беотии. Небесад, или Золотые часы. М., 2003.